L’avenue Clement de Kelowna envisagée pour un grand complexe d’appartements

Rendu conceptuel d’un complexe d’appartements de 197 unités prévu sur l’avenue Clément, entre les rues Richter et Ethel. (Photo/Mta Urban Design)

Un important complexe d’appartements est proposé à l’extrémité nord du centre-ville de Kelowna.

Arlington Developments a soumis des documents de planification à la ville pour un projet de 197 unités couvrant 10 lots du 815 au 865 Clement Avenue, entre les rues Richter et Ellis.

La proposition comprend 182 appartements et 15 maisons en rangée.

Les plans montrent également des équipements sur le toit qui comprennent des terrains de pétanque, un green, des tables de ping-pong, un barbecue et des coins salons.

Un rapport sur l’abordabilité des logements de Kelowna sera présenté au conseil lors de sa réunion régulière du 23 janvier.

Le rapport du personnel fournira « des informations générales et contextuelles sur les problèmes liés au logement et une occasion d’examiner l’approche actuelle de la ville et les activités prévues.

