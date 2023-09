L’avenue Bernard rouvre aux voitures alors que l’été touche à sa fin à Kelowna

Pour de nombreux résidents de Kelowna, la fin de Meet me on Bernard marque la fin de l’été.

Au cours des quatre derniers mois, l’avenue Bernard, au cœur du centre-ville de Kelowna, a été fermée aux véhicules et ouverte aux bonnes vibrations, aux promenades à vélo dans les cafés le matin et aux boissons sur la terrasse en soirée.

C’est également la quatrième année de Rendez-vous sur Bernard, où une partie de la rue est fermée aux véhicules. Cette année, deux pâtés de maisons ont été fermés le 19 mai, et une section supplémentaire a été fermée en juillet, étirant la promenade réservée aux piétons depuis le lac Okanagan jusqu’à la rue Pandosy.

La fermeture permet aux restaurants et aux cafés d’agrandir leurs terrasses extérieures et fournit un espace pour des activités comme les échecs et le ping-pong dans la rue.

Mark Burley, directeur exécutif de la Downtown Kelowna Association, est l’un des hommes derrière Meet me on Bernard.

Chaque année, il attend avec impatience la fermeture et apprécie le sentiment de communauté que procure cette initiative.

Il a déclaré que cette année, l’été avait démarré lentement mais avait fini par être assez chargé en juillet et au début du mois d’août. Cependant, Burley a expliqué que l’industrie touristique a de nouveau été touchée lorsque les incendies de forêt ont commencé à se propager dans le centre de l’Okanagan et autour de Kelowna.

« Les incendies ont eu de graves conséquences », a déclaré Burley.

Un sondage est actuellement distribué aux entreprises locales afin que la Downtown Kelowna Association puisse évaluer l’impact de Meet me sur Bernard cette année et apporter les changements nécessaires pour l’année prochaine.

La route sera ouverte à la circulation automobile le 7 septembre. Pour en savoir plus sur Meet me on Bernard, visitez meetmeonbernard.com.

