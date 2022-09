L’aventure masculine canadienne en Coupe du monde est sur le point de devenir réalité

John Herdman, l’entraîneur de l’équipe nationale masculine de soccer du Canada, porte son inquiétude sur son visage.

S’adressant aux journalistes depuis sa chambre d’hôtel slovaque la semaine dernière – avant les matches amicaux très importants contre le Qatar, hôte de la Coupe du monde, à Vienne vendredi (13 h HE) et l’Uruguay à Bratislava, Slovaquie mardi (midi HE) – il est apparu blême, anxieux, pas son moi exubérant habituel.

Il a admis que ces derniers temps, ses nuits ont été interrompues par plus que le décalage horaire.

“Ces quatre derniers mois depuis juin, il semble qu’il se passe tellement de choses”, a-t-il déclaré. “Certains super positifs, et certaines choses qui, oui, m’empêchent de dormir la nuit.”

Le mois de juin faisait référence à l’ancienne fenêtre internationale du Canada, qui a été une débâcle dès le départ. Après avoir guidé son équipe vers sa première Coupe du monde en 36 ans, Herdman n’a pu que regarder quand tout ce qu’il avait si soigneusement construit a commencé à s’effondrer autour de lui.

Premièrement, le match amical proposé par Canada Soccer à Vancouver contre l’Iran a été annulé parce que c’était une mauvaise idée impardonnable; un match provisoire organisé à la hâte contre le Panama a ensuite été sabordé par une grève des joueurs au sujet de leur salaire en Coupe du monde.

Ce différend reste non résolu. Et maintenant, à seulement deux mois du match d’ouverture de la Coupe du monde du Canada contre la Belgique tant vantée le 23 novembre, la navigation de Herdman dans une litanie d’autres dilemmes dictera s’il est capable de répondre, positivement, à une question primordiale : peut-il retrouver le sens de la joie, de la fraternité , et la prédétermination qui a amené son équipe au Qatar en premier lieu ?

“Je ne doute pas que des décisions difficiles arrivent”, a-t-il déclaré. “Il y a beaucoup de pièces mobiles à ce stade.”

REGARDER | Chris Jones décompose les matchs amicaux du Canada en Coupe du monde :

Le Canada fait face à des tests internationaux difficiles contre le Qatar et l’Uruguay avant la Coupe du monde Chris Jones de CBC Sports décompose les plus grands scénarios avant les prochains matchs amicaux du CanMNT contre le Qatar et l’Uruguay.

Calendrier atypique de la Coupe du monde

Exceptionnellement, la Coupe du monde de cette année se tiendra en hiver pour éviter le pire de la chaleur du Qatar, interrompant la saison des clubs européens. Cela a comprimé les calendriers des rencontres des meilleurs joueurs du Canada, dont Alphonso Davies au Bayern Munich, Stephen Eustáquio à Porto et Jonathan David à Lille, ce qui soulève des inquiétudes quant à la fatigue et aux blessures.

Atiba Hutchinson, l’un des chefs spirituels du Canada et le vétéran capitaine du géant turc Beşiktaş, manquera cette fenêtre avec une contusion osseuse qui le mettra à l’écart au moins jusqu’à la fin octobre. Ce serait quelque chose comme une tragédie s’il ne pouvait pas jouer dans le tournoi pour lequel il s’est battu si durement.

“C’est une situation difficile”, a déclaré Herdman. “Je ne peux pas m’en cacher. S’il y a quelqu’un que tu veux voir à une Coupe du monde, c’est Atiba Hutchinson.”

En l’absence de Hutchinson, David (Junior) Hoilett prendra la relève en tant que capitaine.

Tajon Buchanan, l’un des jeunes attaquants les plus dynamiques du Canada, a également été réduit à être spectateur jusqu’à présent cette saison. Il se remet d’une blessure au quadruple qu’il a subie avec le Club de Bruges, et bien qu’il soit présent pour la partie uruguayenne de la fenêtre, il est peu probable qu’il joue.

“Le club et le pays essaient de l’envelopper dans du coton”, a déclaré Herdman.

Avec un peu de chance, l’alignement du Canada ne sera pas aussi pauvre en blessures que ses homologues européens, car moins de Canadiens jouent dans les meilleures ligues. La France à elle seule manque une douzaine de joueurs cette fenêtre, dont Karim Benzema, Hugo Lloris et Ngolo Kanté. L’Allemand Marco Reds a pleuré après s’être blessé à la cheville en jouant pour Dortmund la semaine dernière, craignant d’avoir perdu sa chance d’aller au Qatar.

Chaque pays est à une glissade du désastre.

On s’attend à ce que la vedette Alphonso Davies dirige l’attaque du Canada. (Darryl Dyck/Presse Canadienne)

Une autre préoccupation pour Herdman

Herdman a une autre préoccupation opposée : plusieurs de ses joueurs clés sont des professionnels de la Major League Soccer, et ils devront faire face à de longues pauses compétitives avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. Pire, beaucoup manquent les séries éliminatoires, prolongeant leurs intersaisons.

Sur le seul Toronto FC, Jonathan Osorio, Mark-Anthony Kaye, Richie Laryea et Doneil Henry (qui a récemment subi une blessure aux ischio-jambiers) seront à la maison début octobre.

Bien qu’une courte période de récupération aurait pu être de mise, six semaines hors compétition sont une trop bonne chose, poussant les joueurs au-delà du domaine du repos et dans le royaume de la rouille.

Les joueurs de football sont ridiculement en forme, capables de faire baisser une fréquence cardiaque élevée de 50 battements en une minute, mais ce niveau de conditionnement nécessite un entretien constant.

Donc, ce qui est crucial pour le Canada, c’est l’esprit d’équipe.

Les hommes canadiens ont dominé la CONCACAF pour se qualifier pour la Coupe du monde en partie parce qu’ils sont jeunes et talentueux, mais aussi à cause du sens du but et de l’unité que Herdman leur a inculqués.

Ils traînaient une épée littérale, inscrite en latin : Nihil timendum est. “Rien ne doit être craint.”

C’est bien beau quand il faut battre des gens comme Haïti. Maintenant, ils sont sur le point d’affronter leur compétition la plus rude depuis des décennies – le Canada a rarement affronté une équipe avec la qualité et l’ambition de l’Uruguay, 13e au classement – ​​passant leurs dernières heures frénétiques ensemble avant de se réunir à nouveau au Qatar pour conquérir le monde.

Pas étonnant que John Herdman soit un peu insomniaque.