L’aventure de Ranveer Singh avec Bear Grylls a donné à Twitter des mèmes sauvages

Ranveer Vs Wild avec Bear Grylls a récemment été mis en ligne et ce fut une balade amusante, comme on peut s’y attendre de la part de l’acteur. Ranveer échappe aux ours et brave un terrain difficile, se rend dans une forêt sibérienne à la recherche d’une fleur rare pendant son passage à survivre dans la nature avec Bear Grylls. À la manière de Ranveer, l’acteur a également décidé de lancer une tendance aux mèmes avec lui-même comme sujet. Le modèle est une photo de Ranveer avec les mains jointes, allant “Meri kaafi fatt rahi hai lekin jai mata di“. C’est une ligne solide en ce qui concerne les mèmes, car la plupart d’entre nous ont ressenti cela à un moment donné de leur vie.

Twitter a compris la mission.

Je vais parler à ma famille de mon copain https://t.co/iOqaWKl63m – Aakriti Khanna (@Khannajikiladki) 10 juillet 2022

Quand j’envoie un mème sur un groupe familial qui n’était pas censé y aller… https://t.co/S4BNGU9MQc — 3pac (@Pra9vcastic) 10 juillet 2022

Quand ton prof de maths te demande de résoudre la question au tableau https://t.co/i84tTSCE06 – MoMo (@diimplegirll) 10 juillet 2022

Quand ton ami au cœur brisé dit aaj gadi tera bhai chlayega https://t.co/XH59u5RmEe — Aarav (@kaafi_sensible) 10 juillet 2022

12 ans, je vais dire à maman que je veux du papier graphique pour le projet demain tard dans la nuit https://t.co/1LVnPrQwFN — ADITI (@ADITI_PANDE_) 10 juillet 2022

Quand tu as oublié ton portefeuille à la maison et que l’auto wale bhaiya dit ‘me toh sirf cash hi lega’ https://t.co/FEJEC35cCL – Vivek Gautam (@Imvivek04) 10 juillet 2022

Moi quand le livreur se tient devant chez moi et parle à papa de ma facture totale https://t.co/R1jdAEtiyo — DIVI EST UNE PERSONNE SUPER CHAUDE (@diviissuperhot) 10 juillet 2022

Les filles ne portent pas de vêtements d’hiver lors des mariages à 10°C https://t.co/E1vGGQS3cT – Sanzzz (@_thatmemergirl) 10 juillet 2022

Les critiques des gens sur le passage de Ranveer avec Bear Grylls semblaient plutôt mitigées, certains le qualifiant d’exagéré, tandis que d’autres disaient que c’était amusant.

La récente apparition de Ranveer sur Koffee With Karan aux côtés d’Alia Bhatt n’était pas moins excitante non plus. Il a fait un certain nombre d’impressions ponctuelles d’acteurs comme Hrithik Roshan, Varun Dhavan, Ajay Devgn, Aamir Khan et Kartik Aaryan. Il a également réussi à traîner avec désinvolture Karan Johar dans sa propre émission, appelant en plaisantant le “parti pris népo” de l’animateur et affirmant qu’il semblait favoriser Alia pendant un match.

