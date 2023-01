L’aventure Bigg Boss 16 de Tina Datta se termine : dit l’actrice ; “J’avais des doutes sur le fait de rejoindre BB, mais je suis content de l’avoir fait” [Watch Video]

L’aventure Bigg Boss 16 de Tina Datta se termine : Le voyage Bigg Boss de Tina Datta a pris fin alors qu’elle devient la dernière candidate à être expulsée de l’émission de téléréalité. Malgré la construction d’amitiés avec les autres candidats Abdu Rozik et Shalin Bhanot, Tina a reçu le moins de votes du public et a dû dire au revoir à la maison Bigg Boss. L’actrice, mieux connue pour son rôle dans la populaire émission télévisée Uttaran, a partagé ses réflexions sur son expulsion en disant : “J’avais des doutes quant à l’idée de rejoindre Bigg Boss, mais je suis contente de l’avoir fait. L’expérience a été difficile, mais je’ Je suis heureux d’être réuni avec mes proches maintenant.” Alors que la compétition s’intensifie, les fans sont impatients de voir qui sortira vainqueur et sera couronné champion ultime de Bigg Boss. Regardez des vidéos de divertissement.