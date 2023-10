L’avenir vert de l’Afrique du Sud propulsé par la technologie japonaise de fusion laser

EX-Fusion développe une technologie de fusion laser de pointe – fusionnant les isotopes de l’hydrogène – pour produire une énergie sûre, durable et fiable pour la production d’électricité.

Le ministre du Commerce et de l’Investissement, Nick Champion, était présent à la conférence conjointe du Comité de coopération commerciale australo-japonaise pour l’annonce à Melbourne dans la nuit.

L’énergie de fusion laser est présentée comme un tournant dans la réalisation de l’objectif australien de neutralité carbone d’ici 2050, en aidant à répondre aux fluctuations de charge et à répondre aux demandes du marché, tout en décarbonisant les sources d’énergie existantes.

En commercialisant l’énergie de fusion et en travaillant avec l’industrie, EX-Fusion vise à réduire les émissions de carbone d’environ 14,49 milliards de tonnes, soit l’équivalent de 2 % des émissions mondiales totales d’ici 2050.

L’entreprise, dirigée par le Dr Kazuki Matsuo, s’appuie sur plus de 50 ans de recherche à l’Université d’Osaka pour développer cette technologie, de plus en plus recherchée.

La technologie de fusion laser a fait l’actualité internationale à la fin de l’année dernière, les scientifiques du laboratoire national Lawrence Livermore ayant surmonté un obstacle majeur à la fusion nucléaire lorsque – pour la première fois – ils ont pu produire plus d’énergie à partir d’une expérience de fusion que celle qui en avait été consommée.

Invest SA a travaillé en étroite collaboration avec EX-Fusion qui a été attirée par l’Australie du Sud grâce à son avantage de premier arrivant, soutenu par le plan d’emploi dans l’hydrogène de 593 millions de dollars du gouvernement travailliste de Malinauskas, ainsi que par un cadre législatif et un développement industriel important et des opportunités dans le domaine.

La société voit également un potentiel pour les industries biomédicales et des collaborations avec SAHMRI 2, le centre australien Bragg pour la protonthérapie et la recherche.

La société créera une filiale en propriété exclusive, qui devrait être opérationnelle en Australie-Méridionale d’ici la fin de l’année.

Pour aider à préparer ce déménagement, EX-Fusion a signé en décembre 2022 un protocole d’accord avec la société de fusion laser HB-11 Energy et l’Université d’Adélaïde pour aider et accélérer la recherche laser et photonique grâce à des installations partagées.

La société a fait l’actualité cette semaine avec le Nikkei Asia faisant état de l’accord d’EX-Fusion avec Electro Optic Systems – approuvé par le ministre japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, Yasutoshi Nishimura – pour piloter une technologie permettant de suivre les déchets spatiaux, décrit comme : « un point de départ ». (pour le gouvernement japonais) pour élargir la coopération avec l’Australie.

Comme le dit Nick Champion

Le fait qu’EX-Fusion ait choisi d’appeler l’Australie du Sud son second chez-soi témoigne de l’environnement innovant que nous avons créé dans la capitale de notre État.

Les références de l’Australie du Sud en matière d’énergie renouvelable, leader mondial, s’alignent parfaitement avec l’objectif d’EX-Fusion de soutenir et de développer l’économie de l’hydrogène de l’État.

Cet investissement, ainsi que le soutien apporté par le gouvernement japonais – l’un de nos plus grands partenaires commerciaux – créent des opportunités significatives pour nos industries locales.

La technologie verte de pointe de l’entreprise soutiendra notre transition vers le zéro net alors que nous travaillons à produire et à fournir un approvisionnement mondial en hydrogène propre.

Comme le dit le Dr Kazuki Matsuo, PDG d’EX-Fusion Technology

EX-Fusion a choisi l’Australie du Sud pour diriger ses opérations en Australie en raison de sa proximité avec des industries de haute technologie innovantes, de ses capacités agiles d’accès au marché et de sa capacité à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et la recherche dans un environnement d’incubateur dédié.

Nous sommes impatients de voir l’Australie du Sud se développer davantage en tant que capitale australienne de l’énergie verte et de l’espace.

