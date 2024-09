L’avenir télévisuel de Jay Blades est « incertain » après que l’animateur a été accusé de comportement coercitif et supprimé de la série de la BBC

L’avenir télévisuel de Jay Blades est en jeu après qu’il a été accusé de comportement coercitif et contrôlant envers son ex-femme – Lisa Zbozen – la BBC, Channel 4 et Channel 5 ayant toutes supprimé ses projets.

L’homme de 54 ans a été accusé de comportement contrôlant et coercitif à l’encontre de Zbozen, y compris de violences physiques et émotionnelles le 13 septembre, et a comparu devant le tribunal de première instance de Kidderminster, avant d’être libéré sous caution pour comparaître devant le tribunal de la Couronne de Worcester le 11 octobre.

Zbozen a pris sa décision de mettre fin publiquement à leur mariage de 18 mois le 3 mai 2024, Blades étant arrêté le même jour. Une porte-parole de la police de West Mercia a déclaré : « Jason Blades, 54 ans, de Claverley à Wolverhampton, a été accusé de comportement contrôlant et coercitif. » La star de Repair Shop et sa femme, instructrice de fitness, se sont mariés en novembre 2022 lors d’une cérémonie intime à la Barbade avec seulement quelques amis et membres de la famille sélectionnés. Quelques semaines après leur séparation, Zbozen s’est rendue sur les réseaux sociaux et a révélé que leur mariage était devenu très tendu, et a admis qu’elle était « brisée ».

Jay Blades a été accusé de comportement coercitif Pennsylvanie

Il a maintenant été rapporté que Blades a été écarté par la BBC de l’émission spéciale de rénovation The Repair Shop, qui sortira cette année à Noël. Les créateurs de Ricochet envisageraient de lui trouver un remplaçant permanent. Channel 5 a également mis de côté une série documentaire que Blades réalisait intitulée A Country House Through Time, et Channel 4 a confirmé qu’elle ne ferait pas de suite à son récent récit de voyage avec Dame Judi Dench, The Odd Couple. Selon The Sun, une source proche de la télévision a déclaré : « Tout est en suspens depuis l’inculpation de Blades, mais les dirigeants de la télévision ne voulaient pas être vus comme agissant lentement. Tant que la procédure judiciaire n’a pas suivi son cours, tout est suspendu et des plans alternatifs sont envisagés. » « Mais The Repair Shop va probablement continuer car il est extrêmement populaire et le sentiment est que le spectacle est plus grand que n’importe quel individu. »

La série de Jay Blades avec Judi Dench a été abandonnée Pennsylvanie

Il se murmurait que la BBC avait retiré tous les épisodes de la programmation après la comparution de Blades au tribunal, mais une source proche a déclaré au Sun : « La BBC ne diffusera aucune nouvelle émission dans laquelle il apparaît jusqu’à ce que l’issue de la procédure judiciaire soit claire ». Mercredi soir, un nouvel épisode de The Repair Shop a été diffusé sur BBC One, mais il était évident que Blades avait été supprimé de l’épisode. Le narrateur de BBC One présente l’émission : « Talking shop maintenant sur BBC One, avec un changement dans l’épisode programmé. » Il n’a pas fallu longtemps aux fans aux yeux d’aigle pour remarquer que Blades avait été « lourdement » supprimé du générique d’ouverture et qu’il était également absent de l’épisode lui-même, un utilisateur de X ayant commenté : « Une lourde modification pour supprimer Jay du montage d’ouverture. »