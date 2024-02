L’avenir sous nos pieds : les briques sol-ciment et la voie vers une construction durable

Écoles primaires de l’AWF à Karamoja / Travaux locaux. Image © Will Boase Photographie

Les briques font partie de l’imaginaire collectif lorsqu’on pense à la construction. Ce sont des matériaux élémentaires, omniprésents, modulaires, légers et fiables pour la construction de bâtiments. Cependant, la fabrication traditionnelle de blocs de céramique repose sur la combustion de l’argile dans des fours à haute température, souvent alimentés par des combustibles fossiles non renouvelables tels que le charbon ou le gaz naturel. De plus, le processus de transport augmente considérablement son empreinte environnementale, car les matériaux sont lourds et volumineux. À la lumière de cela, il existe un intérêt croissant pour les matériaux de construction alternatifs offrant un impact environnemental moindre et une plus grande durabilité. Les briques de sol-ciment – ​​ou blocs de terre stabilisée comprimée – sont un bon exemple d’alternative existante, car elles ont une empreinte environnementale moindre grâce à l’utilisation de matières premières locales et à l’élimination du processus de combustion, tout en conservant bon nombre des qualités intrinsèques du matériau. briques traditionnelles.

Jump Hub / Jakub Cigler Architekti + Jakub Cigler Architekti illimité. Image © Michaela Solnická Volna

Mais que sont les Blocs de Terre Stabilisée Comprimée (CSEB) ? Communément appelées briques de ciment de sol, ou briques écologiques, ce sont des matériaux de construction composés de sous-sol inorganique sec, d’argile non expansive, de granulats et de ciment Portland. ​​Pour bien fabriquer les briques, le choix du sol approprié est essentiel : typiquement, un sol sableux avec une teneur en sable supérieure à 50 % et en argile entre 20 et 30 % est le plus adapté. Au fil des années, plusieurs techniques ont été développées pour optimiser la production et l’utilisation de ces matériaux, notamment une sélection améliorée des sols, des pourcentages de liants, des méthodes de compression et des techniques de durcissement.

Le processus de fabrication est assez simple. Cela commence par préparer le sol et le mélanger avec une petite proportion de ciment, où de l’eau est progressivement ajoutée jusqu’à obtenir la consistance souhaitée. Ensuite, le mélange de terre et de ciment est compacté à l’aide d’une presse, exerçant une pression pour former des briques pleines, percées ou non de trous. Une fois compactés, les blocs sont empilés et laissés durcir sous une bâche ou un revêtement en plastique pour retenir l’humidité essentielle à un bon durcissement.

Le fabricant de blocs local Ali Cedric (à gauche) emballe la presse à blocs de terre. Image © Craig Norris

Les Briques Écologiques offrent une série d’avantages significatifs. Elles sont moins chères à produire que les briques en céramique traditionnelles, mais elles ont une résistance et une durabilité impressionnantes, garantissant des structures durables et résistantes à diverses conditions climatiques. Ils peuvent même fonctionner comme des structures autoportantes, permettant le passage de barres d’acier et cachant les conduits de plomberie et électriques. Malgré ses nombreux avantages, le CSEB présente également certains défis. Le besoin d’équipements spécialisés, tels que des presses manuelles ou hydrauliques, peut présenter un premier défi d’investissement pour certains constructeurs. De plus, le contrôle qualité est essentiel pour garantir l’intégrité structurelle des blocs, nécessitant une sélection minutieuse du sol, des proportions précises de ciment et des méthodes de durcissement appropriées.

Maison Vargem Grande / Architecture Ayako et Zebulun. Image © Federico Cairoli

Mais comme il s’agit d’un matériau dont la fabrication ne nécessite pas beaucoup de technologie ou de connaissances, il peut être fabriqué sur le chantier même, avec la main d’œuvre locale et en utilisant le sol du terrain. C’est le cas de projets communautaires en Afrique, comme les écoles primaires AWF à Karamoja, ou Gando Teachers’ Housing, de Kéré Architecture, où la communauté elle-même a été impliquée dans la fabrication des blocs, qui s’adaptent naturellement bien au climat local.

Écoles primaires de l’AWF à Karamoja / Travaux locaux. Image © Will Boase Photographie

Logement des Enseignants Gando / Kéré Architecture. Image © Erik Jan Ouwerkerk

Ces blocs peuvent assumer des fonctions qui dépassent les murs. C’est le cas, par exemple, du lycée et des bâtiments auxiliaires du complexe scolaire Bangre Veenem, conçu par Albert Faus, dans lequel les blocs sont utilisés dans les murs et créent des dômes au-dessus des pièces. Grâce à une courbure précise qui forme un coussin d’air à côté des tuiles métalliques situées au-dessus, les briques contribuent à améliorer le confort thermique dans les climats chauds.

Lycée et Bâtiments Auxiliaires du Complexe Scolaire Bangre Veenem / Albert Faus. Image © Milena Villalba

Le matériau peut également être industrialisé, en conservant ses caractéristiques naturelles mais en ajoutant une meilleure finition et des dimensions plus précises, ce qui peut bien fonctionner pour des projets à plus grande échelle ou pour ceux qui recherchent une esthétique moins brute. C’est le cas par exemple de l’hôpital universitaire et centre de recherche Symbiosis, où les murs en blocs écologiques reposent sur des dalles de béton et sont travaillés pour former des éléments de façade. Un autre exemple vient du Brésil, dans la Grande Maison Vargem, d’Ayako e Zebulun arquitetura, dans laquelle des pignons parallèles en CSEB industrialisé façonnent la spatialité de la maison sur une pente, gardant le matériau visible à l’intérieur comme à l’extérieur.

Maison Vargem Grande / Architecture Ayako et Zebulun. Image © Federico Cairoli

Centre Hospitalier Universitaire et de Recherche Symbiosis / IMK Architectes. Image Cortesia de IMK Architects

