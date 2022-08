L’avenir sans mot de passe d’Apple est presque là

iOS 16 propose de nombreuses fonctionnalités intéressantes pour les utilisateurs, des écrans de verrouillage personnalisables aux systèmes de notification améliorés, la possibilité d’annuler l’envoi de messages et bien plus encore – mais il y a une annonce de fonctionnalité assez importante que vous avez probablement manquée à la WWDC en juin.

Avec la sortie publique d’iOS 16, qui devrait avoir lieu à la mi-septembre après la révélation du prochain iPhone 14, Apple est sur le point d’introduire une technologie qui rendra les mots de passe obsolètes.

L’idée est simple. Plutôt que de vous connecter à une application ou à un site Web à l’aide d’un mot de passe, on vous demandera plutôt un mot de passe. Il s’agit essentiellement d’une clé numérique stockée sur votre iPhone, iPad ou Mac, authentifiée à l’aide de Face ID ou de Touch ID selon l’appareil que vous utilisez, avec des clés numériques synchronisées entre vos appareils Apple à l’aide du trousseau iCloud.

C’est une question de commodité autant que de technologie, avec le directeur principal du marketing des produits de plate-forme d’Apple, Kurt Knight, expliquant dans une interview d’août 2022 que «la vérification Face ID et Touch ID vous offre la commodité et la biométrie que nous pouvons obtenir avec un iPhone. Vous n’avez pas besoin d’acheter un autre appareil, mais vous n’avez même pas besoin d’apprendre une nouvelle habitude ».

Certes, cela ne semble pas trop différent de l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe avec l’authentification Face ID activée, mais c’est là que cela devient intéressant. Les clés numériques créées ne sont conservées que sur vos appareils et ne peuvent être lues par personne, pas même par Apple.

Pomme

Cela va très loin en ce qui concerne les violations de données, les piratages et les attaques de phishing dans le but d’accéder aux comptes d’utilisateurs, car il n’y a pas de “mot de passe” à voler. Si tout se passe comme prévu, cela pourrait être la fin de la liste des mots de passe de plus en plus complexes dont vous devez vous souvenir au quotidien.

Mais bien que la technologie soit disponible sur les appareils exécutant iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura, ne vous attendez pas à ce que tous vos mots de passe disparaissent en même temps.

Comme pour la fonctionnalité “Se connecter avec Apple” de l’entreprise qui accélère le processus d’inscription et de connexion des applications prises en charge, il appartient aux développeurs d’ajouter la fonctionnalité à leurs applications et sites Web.

Il sera probablement disponible avec des services propriétaires tels que la vérification de l’App Store, mais il faudra plus de temps pour se répercuter sur des applications telles que Facebook, TikTok et Instagram. Combien de temps reste à voir.

Il y a également des questions sur la façon dont cela fonctionnera lors de la connexion à une application ou à un site sur un appareil Android ou Windows.

“L’expérience multiplateforme est super facile”, a déclaré Knight à Tom’s Guide. « Alors, disons que vous êtes quelqu’un qui a un iPhone, mais que vous voulez vous connecter sur une machine Windows. Vous pourrez accéder à un code QR que vous n’aurez ensuite qu’à scanner avec votre iPhone et pourrez ensuite utiliser Face ID ou Touch ID sur votre téléphone.

Pomme

Il convient de noter que Google et Microsoft ont également travaillé sur une technologie concurrente sans mot de passe ces dernières années, mais il semble qu’Apple soit le premier à sortir du lot.

Allez-vous passer à la technologie Passkey d’Apple ? Ou allez-vous attendre de voir ce que Google et Microsoft ont à vous proposer ? Faites-le nous savoir sur Twitter.

Contenu connexe susceptible de vous plaire