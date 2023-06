L’avenir politique de Bolsonaro est en jeu alors que le procès brésilien commence

BRASILIA, Brésil (AP) – La plus haute cour électorale du Brésil a commencé jeudi à entendre une affaire qui pourrait torpiller l’avenir politique de l’ancien président Jair Bolsonaro en le rendant inéligible à des fonctions publiques pendant huit ans.

Les juges évaluent une affaire déposée par le Parti travailliste démocratique du Brésil, qui affirme que le dirigeant d’extrême droite a abusé de son pouvoir en utilisant les canaux de communication du gouvernement pour promouvoir sa campagne et jeter des doutes infondés sur le système de vote électronique du pays.

Alors que Bolsonaro s’est souvent élevé contre le système électoral, l’objectif de la poursuite est une réunion l’année dernière le 18 juillet que Bolsonaro a convoquée au palais présidentiel avec des ambassadeurs étrangers, qui a été diffusée à la télévision d’État pendant près d’une heure.

La session de jeudi dans la capitale, Brasilia, a commencé par la lecture par le juge Benedito Gonçalves de son rapport sur l’affaire. L’avocat de Bolsonaro, Tarcísio Vieira de Carvalho, a déclaré aux juges que l’affaire était « criblée de mensonges idéologiques ». Le président du tribunal, Alexandre de Moraes, a suspendu la session après environ trois heures, avant qu’aucun juge n’ait voté, invoquant l’heure et les obligations prévues à la Cour suprême.

Déjà deux sessions ultérieures sont prévues pour mardi prochain et jeudi prochain, mais le procès pourrait se prolonger de plusieurs mois si l’un des juges demande un délai supplémentaire pour examiner l’affaire.

Dans des commentaires aux journalistes mercredi devant le Sénat, l’ancien président a reconnu qu’il pourrait être exclu de la fonction publique, bien qu’il ait nié tout acte répréhensible.

Rodrigo Prando, professeur de sciences politiques à l’Université Mackenzie de São Paulo, a déclaré que les preuves contre Bolsonaro étaient solides. « Bolsonaro parle dans des émissions en direct, sur Twitter. Je n’ai jamais vu quelqu’un fournir autant de matériel contre lui-même que Bolsonaro », a-t-il déclaré.

Dans son rapport sur l’affaire, Paulo Gonet Branco, l’un des principaux procureurs du tribunal électoral du Brésil, a recommandé d’interdire à Bolsonaro d’exercer des fonctions publiques. Le rapport sera analysé par le panel du tribunal, composé de juges des deux plus hautes cours du Brésil, la Cour suprême et la Cour supérieure de justice, ainsi que de deux personnes nommées.

Le rapport de Branco affirme que Bolsonaro a induit les électeurs en erreur au sujet d’une enquête de la police fédérale sur les élections de 2018 afin de prétendre que le système de vote n’est pas fiable et qu’il a présenté cette information aux ambassadeurs lors de la réunion de l’année dernière.

La Cour suprême enquête simultanément sur l’ancien président pour avoir partagé les détails de cette enquête – une affaire sous scellés.

« Je voudrais rester actif à 100% en politique, et en me retirant mes droits politiques, ce qui à mon avis est un affront, vous perdez un peu de ce carburant », a déclaré Bolsonaro jeudi matin dans des commentaires publiés sur sa chaîne YouTube.

Bolsonaro a quitté le Brésil pour la Floride quelques jours avant la fin de son mandat et est revenu le 30 mars. Il a un rôle de direction cérémoniel au sein de son parti politique et a parcouru le Brésil en tant que critique du président Luiz Inácio Lula da Silva, qui l’a battu lors des élections d’octobre dernier. qui présentait la marge la plus étroite depuis plus de trois décennies.

Jeudi, Bolsonaro s’est rendu dans la ville de Porto Alegre, dans le sud du Brésil, où il assistera à un salon des transports et à un événement de son parti libéral.

On s’attend également à ce qu’il aide à postuler pour les maires lors des élections municipales de l’année prochaine – qu’il ait ou non ses droits politiques. Surfant sur la vague Bolsonaro lors des élections générales de 2022, le Parti libéral a remporté plus de sièges au Congrès que tout autre et est devenu le plus important à la fois à la Chambre basse et au Sénat.

Si le tribunal électoral prive Bolsonaro de ses droits politiques, il pourrait faire appel devant la Cour suprême. Cependant, d’autres poursuites sont en cours auprès du tribunal électoral pour obtenir le même résultat. Et ce n’est qu’une fraction de ses problèmes juridiques, qui comprennent également des enquêtes criminelles.

Bolsonaro, 68 ans, continuera d’exercer un certain pouvoir politique jusqu’aux élections présidentielles de 2026, même s’il est déclaré inéligible, a déclaré Carlos Melo, professeur de sciences politiques à l’Université Insper de São Paulo. Si Bolsonaro est déclaré inéligible, la prochaine élection présidentielle à laquelle il pourrait participer aura lieu en 2034, a noté Melo.

« Bolsonaro sera fini en tant que candidat à la présidentielle s’il perd effectivement ce procès », a-t-il déclaré. « De nombreux électeurs ne voteraient que pour lui, mais d’après les sondages que nous avons vus, la grande majorité des conservateurs et des électeurs de droite sont prêts à regarder au-delà de Bolsonaro et à choisir n’importe quel autre candidat, même s’il n’est pas soutenu par lui. »

Pour le moment, cependant, l’inéligibilité de Bolsonaro plongerait la hiérarchie politique de droite brésilienne dans le désarroi.

D’autres porte-drapeaux potentiels dont les noms ont circulé sont le gouverneur de São Paulo Tarcísio de Freitas, le gouverneur de Minas Gerais Romeu Zema et l’épouse de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro. Tous, cependant, suivent Bolsonaro en popularité, a déclaré Prando, de l’Université Mackenzie.

« Le profil de Bolsonaro est devenu très particulier, car la droite embarque aussi. Beaucoup (de politiciens) n’incluent que l’extrême droite », a déclaré Prando. « En termes de charisme aujourd’hui aussi, il n’y a pas de nom comme Bolsonaro. »

___

Savarese a rapporté de São Paulo. L’écrivain AP Diane Jeantet a rapporté de Rio de Janeiro.

Carla Bridi et Mauricio Savarese, The Associated Press