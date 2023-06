L’avenir politique de Bolsonaro est en jeu à l’ouverture du procès au Brésil

Le tribunal électoral du Brésil a commencé à rendre sa décision jeudi sur les accusations selon lesquelles l’ancien président Jair Bolsonaro aurait enfreint la loi avec ses allégations non prouvées contre le système électoral, une affaire qui pourrait l’éliminer de la course présidentielle de 2026.

Le Tribunal électoral supérieur (TSE) juge l’ancien président d’extrême droite pour avoir abusé de ses fonctions et abusé des médias d’État lorsqu’en juillet 2022 – à trois mois des élections qu’il allait perdre – il a convoqué des diplomates étrangers pour une réunion à sur lequel il a insisté sur le fait que les machines à voter électroniques du Brésil étaient sensibles à la fraude à grande échelle.

Bolsonaro, 68 ans, n’a pas assisté au procès à Brasilia. Il le suivra depuis la ville méridionale de Porto Alegre, où il tiendra des réunions politiques, a indiqué son bureau de presse à l’AFP.

Lors de la réunion de juillet au palais présidentiel, qui a été retransmise en direct à la télévision publique, Bolsonaro a passé près d’une heure à plaider sa cause devant les ambassadeurs réunis, armé d’une présentation PowerPoint mais sans preuves tangibles.

Les procureurs affirment que l’événement a violé la loi électorale, étant donné qu’il a eu lieu pendant la campagne polarisante pour les élections d’octobre 2022, que Bolsonaro a perdu de peu face à son rival de gauche, l’actuel président Luiz Inacio Lula da Silva.

Les initiés disent que Bolsonaro sera presque certainement condamné, encourant une interdiction de huit ans de se présenter à une fonction publique.

L’ancien capitaine de l’armée a réitéré mercredi qu’il n’avait rien fait de mal.

« Il n’y a eu aucune critique ou attaque contre le système électoral » lors de la réunion, a-t-il déclaré aux journalistes.

« J’ai simplement expliqué le fonctionnement des élections au Brésil. »

Cependant, il semblait accepter son sort probable.

« Pratiquement tout le monde dit que je vais perdre », a-t-il déclaré à CNN Brasil.

Mais « nous voulons continuer à travailler, rester actifs, collaborer pour construire l’avenir du Brésil. Nous avons beaucoup à apporter. »

Les parallèles de Trump

Le Parti libéral (PL) de Bolsonaro a publié une vidéo sur Twitter de l’ancien président faisant des blagues et prenant des photos avec l’équipage de son vol vers Porto Alegre jeudi matin avant le décollage.

Il est peu probable que les sept juges du TSE finissent de lire leurs décisions jeudi, ont indiqué des sources. D’autres audiences sont prévues les 27 et 29 juin si nécessaire – et l’affaire pourrait être prolongée encore plus longtemps.

Bolsonaro peut faire appel devant la Cour suprême s’il est reconnu coupable.

Son colistier de 2022, le général de réserve de l’armée Walter Braga Netto, est également jugé, bien que les procureurs aient recommandé son acquittement.

Bolsonaro, qui a suivi Lula tout au long de la course de 2022, a déclaré lors de la réunion avec des diplomates qu’il souhaitait « réparer les failles » du système de vote électronique que le Brésil utilise depuis 1996, remettant en cause la transparence des élections.

« Nous avons encore le temps de résoudre le problème, avec l’aide des forces armées », a-t-il déclaré.

Les accusations ont de nouveau remonté au premier plan le 8 janvier, lorsque ses partisans ont déclenché une émeute au palais présidentiel, à la Cour suprême et au Congrès une semaine après l’investiture de Lula, insistant sur le fait que les élections avaient été frauduleuses et exigeant l’intervention de l’armée.

Les allégations non fondées de Bolsonaro concernant la fraude électorale et l’attaque contre la capitale ont établi de nombreuses comparaisons avec son modèle politique Donald Trump et la tentative de ce dernier de s’accrocher au pouvoir après sa défaite à l’élection présidentielle américaine de 2020.

‘Grand socle’

Bolsonaro, qui a passé trois mois dans l’État américain de Floride après sa défaite électorale, a fait peu d’apparitions publiques depuis son retour au Brésil en mars pour servir de président honoraire de son Parti libéral (PL).

Mais l’homme surnommé le « Tropical Trump » reste une force puissante dans la politique brésilienne, où les partis conservateurs détiennent une forte majorité au Congrès.

Bolsonaro « a une large base qui est très influencée par lui », a déclaré le politologue Marco Antonio Teixeira, de la Fondation Getulio Vargas.

Même s’il est reconnu coupable, « il agira dans les coulisses et utilisera son pouvoir et son influence pour aider d’autres candidats », a-t-il déclaré.

Mais Bolsonaro fait face à une série d’autres problèmes juridiques, de cinq enquêtes de la Cour suprême qui pourraient potentiellement l’envoyer en prison – y compris pour les attentats du 8 janvier – à des enquêtes policières sur des allégations d’un faux certificat de vaccination Covid-19 et de bijoux en diamant introduits en douce dans le pays d’Arabie Saoudite.

