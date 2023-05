L’avenir NBA de LeBron James est en jeu après l’élimination des éliminatoires des LA Lakers

Les Lakers de Los Angeles espèrent que LeBron James décidera de poursuivre sa carrière après s’être remis de la fin difficile de leur saison.

James n’a pas rencontré les médias le lendemain du jour où le meilleur buteur de l’histoire de la NBA a déclaré qu’il avait besoin de temps pour réfléchir à son avenir au basket après l’élimination des Lakers de la finale de la Conférence Ouest.

James, 38 ans, a déjà sauté les interviews de sortie des médias de son équipe en séries éliminatoires, mais sa décision mardi a laissé les fans des Lakers s’interroger sur ses intentions avec ses commentaires énigmatiques après un balayage de quatre matchs par les Denver Nuggets.

Le directeur général Rob Pelinka et l’entraîneur-chef Darvin Ham ont déclaré qu’ils parleraient bientôt avec James de son avenir.

« Nous savons tous que (James) parle pour lui-même, et nous attendons avec impatience ces conversations lorsque le moment sera venu », a déclaré Pelinka. « LeBron a donné autant au basket que n’importe qui qui a déjà joué. Lorsque vous faites cela, vous gagnez le droit de décider si vous allez donner plus. … Évidemment, notre espoir serait que sa carrière continue, mais nous voulons lui donner le temps d’avoir ce point d’inflexion et de le soutenir tout au long du chemin.

Malgré la performance de 40 points de James, dont 31 points en carrière en séries éliminatoires en première mi-temps, les Lakers, septième tête de série, ont été balayés par les Nuggets, tête de série, avec une défaite 113-111 dans le match 4 lundi soir, mettant fin à James ‘ tenter de remporter son cinquième championnat en carrière lors de sa 20e saison NBA.

Ham a plaisanté: « Après une défaite difficile comme celle-là, le travail que nous avons fait cette saison, je pense que j’étais prêt à prendre ma retraite après la nuit dernière aussi. »

Pelinka et Ham ont refusé de spéculer sur la question de savoir si la frustration de James découlait de l’urgence de sa blessure persistante au pied, qui pourrait éventuellement nécessiter une intervention chirurgicale pour être complètement corrigée. Il a raté un mois de la saison régulière dans la foulée, mais est revenu à sa lourde charge de travail habituelle avant les séries éliminatoires.

James avait été en grande partie en bonne santé tout au long de sa carrière dans la NBA jusqu’à ce qu’il atteigne le milieu de la trentaine à Los Angeles, où il a raté des morceaux importants au cours de quatre de ses cinq saisons.

« Quand il y a une blessure, vous demandez plusieurs avis médicaux, et certains doutaient qu’il puisse jouer à nouveau cette saison », a déclaré Pelinka. «Pour lui, terminer la saison en jouant pratiquement 48 minutes et afficher un triple-double virtuel de 40 points en tant que joueur dans la 20e année de sa carrière NBA est stupéfiant. … De toute évidence, il a la bonne recette, car passer des avis de médecins disant que votre saison est peut-être terminée à la terminer comme il l’a fait hier soir est à couper le souffle.

Pelinka a déclaré qu’il espérait conserver une grande partie du noyau actuel des Lakers autour de James et Anthony Davis, qualifiant la continuité de la liste de « haute priorité » après plusieurs années de changements annuels majeurs. Mais le directeur général a également réitéré qu’il considérait James et Davis comme les piliers de sa liste, et la présence de James est vitale pour leurs espoirs de poursuivre les progrès qu’ils ont réalisés depuis février.

Los Angeles était l’une des meilleures équipes de la NBA après avoir effectué plusieurs mouvements à la date limite des échanges, allant 18-8 pour terminer la saison régulière même sans James. Les Lakers ont ensuite fait une course impressionnante vers la finale de la conférence, éliminant Memphis, deuxième tête de série, et le champion en titre Golden State, mais se sont essoufflés contre la centrale Nuggets.

« Nous avons finalement été éliminés par une équipe qui a une grande continuité », a déclaré Pelinka. «Ils ont un groupe de joueurs qui sont ensemble depuis plusieurs saisons, et cela se voit dans leur façon de jouer. Nous avons l’impression d’avoir des joueurs spéciaux dans le vestiaire qui aiment jouer les uns avec les autres. Nous savons qu’il y a plus de croissance et d’amélioration dans ce groupe, surtout si nous organisons un camp d’entraînement ensemble.

Les Lakers ont actuellement cinq joueurs sous contrat pour la saison prochaine, dont James, mais plusieurs contributeurs clés à leur parcours en séries éliminatoires sont des agents libres. Los Angeles a la flexibilité de la liste pour faire des mouvements majeurs, mais Pelinka veut garder ce groupe ensemble.

« Je pense qu’il y a une preuve conceptuelle que c’était une très bonne équipe », a déclaré Pelinka. « Mais nous n’allons pas nous reposer sur nos lauriers. S’il y a des opportunités de s’améliorer encore, nous cherchons toujours à nous améliorer. Mais nous avons un noyau qui a beaucoup de succès, et c’est un bon point de départ.

Pelinka a clairement indiqué qu’il avait l’intention de faire tout son possible pour re-signer Austin Reaves, le pro de deuxième année non repêché qui a pris un emploi de départ et est effectivement devenu l’option offensive n ° 3 des Lakers.

Reaves et Rui Hachimura sont des agents libres restreints, mais Pelinka a l’intention de conserver les deux. L’agent libre sans restriction le plus en vue des Lakers est D’Angelo Russell, qui a réalisé plusieurs performances exceptionnelles après son retour à la date limite des échanges à Los Angeles, mais a suffisamment lutté pendant les séries éliminatoires pour perdre son emploi de départ dans le match 4.

Dennis Schröder, le meneur de jeu vétéran qui a rempli plusieurs rôles pour Los Angeles et a finalement remplacé Russell, est également un agent libre sans restriction avec le grand homme Wenyen Gabriel.

