L’avenir, les options commerciales et plus encore de Kyrie Irving et Ben Simmons: sac postal des Nets

Kevin Durant est blessé, Kyrie Irving a du mal et Ben Simmons n’a pris que trois tirs contre Boston avant de rater le match de dimanche contre le Thunder en raison d’un mal de dos.

La dernière édition du sac postal des Nets est arrivée à une époque plus heureuse, lorsque l’équipe avait une fiche de 12-1 en décembre. Maintenant, il réapparaît alors qu’ils tentent de survivre sans leur joueur franchisé.

Sur ce, passons à vos questions.

L’avenir de Kyrie avec les Nets semble au mieux fragile. A quoi ressemble l’avenir pour lui ? —Bonne question sans nom

Nuageux. Est-ce que sa récente longue période sur le terrain depuis sa suspension – au moins avant les deux derniers matchs – a été suffisante pour que l’organisation oublie tout ce qui l’a précédée ? J’ai considéré que sa situation contractuelle était similaire à celle des Mets face à Jacob deGrom. Actuellement, je serais bien de donner à Irving un contrat maximum de trois ans ou un contrat de cette durée avec des incitations pour l’amener au maximum. Si je suis lui, je veux le contrat de cinq ans. Est-ce qu’une autre équipe le lui donnerait ? Je suis sceptique.

Cela étant dit, si les Nets continuent à se construire autour de Kevin Durant, qui amèneraient-ils pour remplacer Irving s’il partait ? Regardez la classe d’agent libre de cet été. James Harder ? Il ne revient pas. Kris Middleton ? Je serais stupéfait s’il quittait Milwaukee, et sa récente liste de blessures m’inquiéterait aussi. Draymond Green est un joueur orienté vers la défensive. Russel Westbrook ? MDR. D’Angelo Russell n’est plus le même joueur depuis son départ de Brooklyn.

C’est un endroit difficile pour les Nets. Pouvez-vous convaincre Durant que vous êtes un concurrent sans Irving ? Mais après tout ce qui s’est passé, allez-vous donner le maximum à Irving ? À moins que les Nets ne fassent exploser l’équipe à la fin de l’année, je pense que re-signer Irving pourrait être la meilleure option pour l’avenir.

Kyrie a beaucoup lutté lors des deux matchs sans KD. Pensez-vous que c’est une question de lui avoir des looks différents ou simplement de manquer des coups qu’il frappe normalement? Et pensez-vous que cette équipe doit faire des ajustements systémiques jusqu’au retour de KD, ou doit-elle simplement mieux exécuter ? Merci. —Pierre Z.

C’est peut-être la solution de facilité, mais je crois que c’est un peu de tout. Regardez les 3 qui manquent aux filets. Beaucoup d’entre eux sont largement ouverts. De tous les commentaires que Jacque Vaughn a faits au cours des deux derniers matchs, la seule plainte que nous n’avons pas entendue concerne l’apparence de son équipe. Je pense qu’Irving est de plus en plus jeté sur lui défensivement sans avoir Durant là-bas, mais il a également raté certains tirs qu’il fait habituellement et en a forcé d’autres qu’il ne tirerait pas si son ami était en bonne santé.

La solution? Faire des coups irait loin. Si Joe Harris, Royce O’Neale, Yuta Watanabe and Co. ont frappé plus de 3 ouverts au cours des deux derniers matchs, nous n’aurons peut-être pas cette conversation. Donc, pour moi, l’exécution est la première cause de ce marasme.

Cela étant dit, si cela continue, les Nets pourraient avoir besoin de changer leur approche offensive. Vaughn veut plus de 3, mais son équipe en manque d’ouverts. Peut-être que plus de layups ou de drives pour certains paniers faciles aideraient, d’autant plus qu’un effet secondaire pourrait être que l’équipe se rende davantage sur la ligne.

Il est évident que Ben Simmons a d’autres problèmes au-delà d’un dos/genou grincheux. À ce stade, il s’agit d’une cheville carrée dans un trou rond et ne répond pas aux besoins de Nets. Où voyez-vous cela jouer avec Ben; est-il une solution à long terme? —William T.

Quelles sont les chances que les Nets abandonnent avec Simmons ? Bien que non identique, pour moi, cela ressemble un peu à la situation Cavs / Isaiah Thomas en 2017-18. Cleveland a rapidement découvert qu’ils n’obtenaient pas l’informatique des Celtics et l’a retourné avant que sa valeur ne tombe encore plus bas. De plus, si les Nets décident de faire exploser cette intersaison, il sera plus facile d’échanger KD sans Simmons sur la liste. —Austin S.

Deux choses peuvent être vraies.

Je pense que l’impact de Simmons va au-delà du score de la boîte. Sa défense, son rythme, ses passes et sa capacité à créer des revirements sont tous des atouts pour les Nets. Son manque d’attaque au cours des dernières semaines n’était pas idéal, mais Durant et Irving ont réussi à le minimiser en tant que problème.

Maintenant, avec Durant sorti, la plus grande faiblesse de Simmons est pleinement exposée. J’ai mentionné que les Nets ne seront une menace légitime dans les séries éliminatoires de la Conférence de l’Est que si la moyenne de Simmons est proche des 16 points, 8 rebonds, 8 passes décisives qu’il a affichées à Philadelphie. Avant la blessure de Durant, il semblait que les passes décisives et les rebonds étaient plus cruciaux que les points. Dernièrement, j’ai commencé à me retourner sur cette pensée. Si Durant devait avoir une série comme il l’a fait contre les Celtics la saison dernière, le manque de tirs de Simmons devient soudainement un problème.

Il y a quelques problèmes avec la comparaison avec Isaiah Thomas. Les problèmes de Thomas étaient purement physiques, et son échange hors de Boston a choqué la base de fans et lui-même. Les fins avec leurs équipes respectives avant d’être échangées étaient opposées. Les problèmes des Cavs avec Thomas ont commencé lorsqu’ils ont remarqué des problèmes lors de son examen physique après avoir accepté l’échange. Simmons a dépassé le sien puis s’est blessé au dos avant de subir une intervention chirurgicale. Et même si Thomas n’était pas lui-même à Cleveland, il n’a disputé que 15 matchs avant d’être échangé contre Jordan Clarkson et Larry Nance Jr. (Imaginez que les Nets puissent échanger contre deux gars comme ça en ce moment). Simmons a déjà joué 31 matchs. La taille de son échantillon a produit autant de questions que de réponses, de ses poussées de blessures au manque d’agressivité.

Quant au long terme, je n’en ai aucune idée. Il n’y a pas de marché commercial pour Simmons avec son salaire actuel de 35 millions de dollars par saison, et il lui reste encore deux ans sur son contrat après cette année. Le racheter avec environ 77 millions de dollars garantis restants sur son contrat coûte cher pour une équipe déjà plongée dans la taxe de luxe. Si les Nets doivent continuer à concourir autour de Durant et Irving après cette saison, la tranche de salaire de Simmons est une pilule difficile à avaler compte tenu de la fermeture rapide de la fenêtre.

Je ne connais pas la réponse et je suis content que ce ne soit pas ma décision. Je n’envie pas le front office.

Quelles sont certaines des cibles commerciales potentielles des Nets avant la date limite des échanges de la NBA? —Richard P.

John Collins et Kyle Kuzma sont deux joueurs que les Nets aimeraient avoir. Jakob Poeltl n’est pas aussi naturel, mais ce ne serait pas mal non plus. Les obtenir est une autre histoire.

Mon collègue Shams Charania a fait le point sur deux de ces gars mardi en son Inside Pass, et n’avait pas les Nets comme joueur pour Poeltl ou Collins. Évidemment, cela pourrait changer. À ma grande surprise, il ne les a pas répertoriés comme intéressés par l’ancien Net Bojan Bogdanović, qui est actuellement à Detroit et qui a une année de carrière.

Les défis avec Collins ou Kuzma sont similaires. Les Hawks ne sont pas intéressés par Joe Harris, Seth Curry n’a pas un salaire assez élevé pour centrer un paquet commercial et les jeunes Cam Thomas et Day’Ron Sharpe ne gagnent pas assez d’argent pour combler l’écart. Curry a également bien joué en l’absence de Kevin Durant et pourrait devenir trop important pour être échangé. Est-ce qu’un joueur mérite d’abandonner un choix de premier tour, étant donné que vous n’en avez qu’un nombre limité. Des deux cibles, je penche vers Collins; Kuzma a une option de joueur cet été, vous risquez donc un choix de premier tour sur une location. Bogdanović vient de signer une prolongation et est sous contrat pour deux ans supplémentaires, il a donc plus de sens pour les Nets dans un accord.

Mais je ne vois pas les Nets débarquer l’un de ces gars sans qu’une autre équipe ne s’implique. Ils n’ont pas grand-chose à échanger et d’autres équipes peuvent faire des offres plus intéressantes. Si les Nets font un échange, c’est parce que Sean Marks a réussi quelque chose d’imprévisible ou qu’ils ont mis à niveau quelque part dans les marges. Ils semblent un peu coincés sur ce front.

Cam Thomas est un buteur prolifique qui est assis au bout du banc en train de pourrir. Quand il a joué contre Indiana, il a été un film phare. Quel est exactement le problème de JV et du personnel avec Cam ? —Gil G.

Cela a certainement été une saison étrange pour Thomas. Hormis la victoire dans l’Indiana, où seules les réserves ont joué, il n’a vraiment pas vu le sol. En même temps, il n’est pas envoyé en G League comme ses collègues joueurs de deuxième année. Il est au purgatoire : hors rotation, mais trop bon pour être envoyé à Long Island. La dernière fois que Vaughn l’a mentionné, c’est quand j’ai demandé la semaine dernière comment la rotation changeait sans Durant. Voici une partie de la réponse.

“L’ajout de quelqu’un d’autre dans la rotation pourrait se produire, mais cela pourrait être sur une base de match en match”, a déclaré Vaughn. “Pensez simplement à certaines des choses dont nous pourrions avoir besoin tout au long du match. Il y a des moments où Kai va avoir une double équipe et TJ ne marque pas et Kevin va nous manquer. Peut-être que nous avons besoin d’un score. C’est peut-être Cam.

En lisant entre les lignes, Thomas est presque comme le frappeur des Nets. Lorsqu’il y a des coureurs en position de marquer et que l’équipe a du mal, Vaughn peut aller voir Thomas pour essayer d’obtenir des points. Je pense que Vaughn a montré depuis sa prise de fonction qu’il a simplifié l’attaque et mis l’accent sur la défense. Durant et Irving sont l’attaque avec tout le monde qui participe, et les joueurs qui défendent seront ceux qui joueront à leurs côtés. La défense n’a pas vraiment été la carte de visite de Thomas. Le jeu non plus, dont les Nets ont davantage besoin sans Durant également.

Voici une simulation intéressante. Si Thomas avait adhéré au souhait de Steve Nash de donner la priorité aux passes décisives par rapport aux points dans la ligue d’été, jouerait-il plus que les autres en ce moment? A 6-4, a-t-il l’avantage de taille sur des joueurs tels que Seth Curry, Edmond Sumner et Patty Mills, en plus du manque d’usure ? Je ne suis pas Vaughn – mon jeu de barbe ne peut pas être comparé – mais c’est quelque chose qui m’est venu à l’esprit en y réfléchissant.

Et cela n’a peut-être pas encore d’importance.

