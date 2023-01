L’avenir incertain de l’USMNT en tant qu’entraîneur, directeur sportif et directeur général partent tous

D’un seul coup jeudi matin, US Soccer a annoncé une réinitialisation du programme de son équipe nationale masculine. C’est ce que représente le départ d’Earnie Stewart en tant que directeur sportif. Stewart, un ancien international américain, a accepté un rôle similaire pour retourner aux Pays-Bas avec le PSV Eindhoven, laissant US Soccer avec un vide au sommet de son opération technique.

Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose ne peut finalement être jugé qu’avec le temps, mais ce que cela signifie à court terme, c’est que l’équipe nationale masculine – déjà sans entraîneur-chef permanent – entrera dans son cycle de Coupe du monde le plus important de tous les temps. sans orientation ferme dans un avenir prévisible.

– Le directeur sportif de l’USMNT, Stewart, quitte

– Réaction: la prochaine génération de l’USMNT a sa chance contre la Serbie

Avec l’ancien entraîneur Gregg Berhalter en rupture de contrat à la suite d’un aveu d’un incident de violence domestique impliquant sa désormais épouse en 1991, l’USMNT était déjà entré dans une sorte de période stationnaire avec l’entraîneur par intérim Anthony Hudson. Cependant, tant que Stewart était en place, il a estimé que la vision de la façon dont l’équipe jouerait sous son prochain entraîneur continuerait probablement dans la même veine que sous Berhalter. Sans Stewart, tout revient sur la table.

“De toute évidence, ce n’est pas le processus que nous avons choisi”, a déclaré la présidente de l’US Soccer, Cindy Parlow Cone. “Nous espérons pouvoir combler ces deux postes [sporting director and head coach] d’ici la fin de l’été afin que l’équipe masculine ait suffisamment de temps pour se préparer à la Coupe du monde qui se déroulera jusqu’en 26.”

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Les circonstances sont très différentes, mais cela signifie que pour le deuxième cycle consécutif de Coupe du monde, l’équipe masculine sera guidée par un entraîneur intérimaire pendant une période prolongée. Parlow Cone et le PDG de l’USSF, JT Batson, ont déclaré que même s’ils seront tous deux fortement impliqués dans le processus de sélection du prochain entraîneur, cette décision ne viendra qu’après l’embauche d’un nouveau directeur sportif.

Avec la chronologie Parlow Cone établie, Hudson devrait maintenant guider l’équipe lors de la Gold Cup de cet été, ce qui représente une occasion manquée d’avoir le prochain entraîneur permanent à la tête d’un groupe de joueurs de premier choix lors d’un tournoi majeur. Ce n’est pas nécessairement un problème énorme – il y a plusieurs variables beaucoup plus importantes qui joueront un rôle dans le succès de l’équipe à la Coupe du monde 2026 – mais c’est un revers qui garantit un état de flux continu.

Une nouvelle équipe américaine s’est bien acquittée du match de mercredi contre la Serbie, mais grâce aux bouleversements au sein du football américain, toute leur structure de direction va être très différente. Shaun Clark/ISI Photos/Getty Images

Il existe de nombreux exemples d’équipes qui ont engagé un entraîneur plus tard dans un cycle et qui ont bien performé à la Coupe du monde – le Maroc au Qatar, par exemple – mais sans processus de qualification en tant que pays hôte, les États-Unis allaient déjà être limité dans le nombre d’occasions qu’il avait en compétition officielle. L’annonce de vendredi que la Copa America 2024 se tiendra aux États-Unis – réunissant la première compétition d’Amérique du Sud et de grandes équipes comme l’Argentine et le Brésil aux États-Unis – ajoute une autre grande chance à l’USMNT de faire ses preuves, mais elle est encore loin d’être idéale.

Pour être clair, il y aura un nouvel entraîneur. C’est du bon sens à ce stade, malgré la réticence de Parlow Cone à l’admettre publiquement. Sa déclaration jeudi selon laquelle Berhalter reste candidate apparaît comme du bout des lèvres à la demande d’un conseiller juridique. L’idée qu’un nouveau décideur entrerait et réembaucherait un entraîneur qui a été dans le froid pendant plusieurs mois après une allégation de violence domestique, ainsi qu’un drame personnel désordonné impliquant l’entraîneur et l’une des étoiles les plus brillantes de l’équipe est un possibilité farfelue.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ VENDREDI, JAN. 27 (toutes les heures ET)

• RB Leipzig contre Stuttgart (14h30)

• Man City contre Arsenal (15h00)

• Almeria vs Espanyol (15h00) SAMEDI, JAN. 28 (toutes les heures ET)

• Gérone vs Barcelone (10h15)

• Bayern contre Francfort (12h30)

• Man United contre Reading (15 h) DIMANCHE, JAN. 29 (toutes les heures ET)

• Brighton contre Liverpool (8h30)

• Wrexham contre Sheffield United (11h30)

• Leverkusen contre Dortmund (11h30)

• Real Madrid contre Real Sociedad (15h00)

La sortie de Brian McBride en tant que directeur général de l’équipe masculine américaine, qui a déjà été rapportée par ESPN, a également été annoncée jeudi, mais son rôle et son influence dans la hiérarchie décisionnelle n’ont jamais été bien expliqués. Le fait qu’il ne soit pas clair si son travail existera même à mesure que l’USSF évolue montre à quel point il était précieux.

La partie prospective la plus intéressante de ce que US Soccer a rendu public jeudi est peut-être qu’il a retenu les services du Sportsology Group pour le consulter dans sa recherche d’un directeur sportif. Le directeur général de Sportsology est le fondateur Mike Forde, qui de 2007 à 2013 a été directeur des opérations de football à Chelsea et est bien connecté à travers l’Europe. Sportsology a été engagé par plusieurs équipes professionnelles dans divers sports aux États-Unis et en Europe pour un soutien stratégique et opérationnel.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Forde aurait été impliqué dans le processus de Manchester United qui a conduit à la nomination d’Erik ten Hag et a aidé à connecter plusieurs équipes de la Major League Soccer avec des dirigeants européens. “Nous avons interrogé quelques cabinets de recherche ainsi que des cabinets qui font le type de travail que fait Sportsology. Nous avons choisi Sportsology parce que nous pensions qu’ils étaient le meilleur groupe pour nous aider à naviguer dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement”, a déclaré Parlow Cone. “Nous voulons faire un examen complet de notre département sportif, et en même temps nous devons travailler à l’embauche d’un directeur sportif et, en parallèle, faire avancer la recherche de notre entraîneur de l’équipe nationale masculine.”

Si les antécédents de Forde et Sportsology sont reproduits, il semble probable que US Soccer se retrouve avec un directeur sportif européen. C’est peut-être exactement ce dont le football américain a besoin. Pas nécessairement un directeur sportif européen, mais quelqu’un qui n’a pas été lié toute une vie au football américain. De nouvelles idées et une perspective extérieure ont le potentiel de débloquer l’incroyable potentiel du groupe actuel de joueurs.