Ronan Carolan a toujours été du genre créatif, et après avoir assisté à la journée portes ouvertes d’une école d’art l’automne dernier, il a pensé qu’il avait opté pour l’illustration en tant que diplôme.

Mais à l’approche de la date limite d’Ucas, il a commencé à avoir des doutes. « J’ai remarqué de plus en plus de choses dessinées par l’IA », dit-il, faisant référence à une couverture de magazine entre autres exemples. « Considérant qu’il y a seulement quelques années, les images qu’il générait étaient totalement absurdes, il est effrayant de voir à quelle vitesse il a progressé.

Carolan, qui a 18 ans et vient de terminer un cours de fondation artistique à Cardiff, a décidé que l’architecture serait une voie plus sûre à suivre. « J’ai l’impression que ce sera un diplôme plus sûr. Beaucoup de psychologie entre dans l’architecture », dit-il. « Vous devez comprendre le cœur de ce que vous faites. »

Il doute que les images créées par l’intelligence artificielle remplacent l’art exposé dans les galeries, il craint que les projets commerciaux nécessitant auparavant une équipe d’artistes n’en aient besoin à l’avenir qu’un seul pour travailler avec l’IA et affiner le produit final. « Les options seront probablement limitées au fil du temps.

« Personnellement, je trouverais cela un peu déprimant s’il n’y avait pas d’élément humain, mais je ne sais pas si nous le remarquerions ou non. J’ai toujours pensé que des choses comme l’art seraient l’une des dernières choses que les robots seraient capables de faire.

Carolan est loin d’être la seule à nourrir de telles inquiétudes. Dave Cordle, un professionnel du développement de carrière à Surrey, a déclaré que de nombreux jeunes à qui il parle sont préoccupés par l’impact de l’IA sur leur avenir professionnel. « En raison de la publicité autour de ChatGPT, il est fermement ancré dans l’esprit des jeunes. »

Il estime toutefois que les jeunes générations « ont un regard un peu plus objectif » que leurs aînés. « Leurs parents ou leurs professeurs diront des choses comme ‘il n’y aura pas d’emplois à l’avenir’, ce qui ne fait que les mettre sous plus de pression. Ils sont déjà dans un système d’éducation qui ne leur donne pas les compétences dont ils ont besoin pour s’épanouir au travail.

Cordle souligne également que si l’accent a été mis sur les rôles dans la ligne de mire, le développement de l’IA créera également de nouveaux postes pour les jeunes qui seront de sérieux prétendants. « Ils sont habitués à la technologie, les 16-25 ans ont grandi avec d’énormes changements au cours de leur vie. Ils sont extrêmement adaptables.

Il conseille aux personnes préoccupées par leur cheminement de carrière face à l’IA de faire leurs recherches, de parler aux gens de leur domaine et de trouver un créneau dans la mesure du possible. « Ils découvriront peut-être d’autres angles. Il y a peut-être un marché qui veut une personne réelle qui peut saisir la nuance et l’émotion de ce que quelqu’un dit plutôt qu’une réponse robotique. Mais il prône aussi le réalisme : « Il y a des choses qui vont être remplacées. »

Elizabeth Lund, étudiante à la maîtrise en traduction à Édimbourg, dit qu’elle a de la chance car elle pense que son créneau préféré sera probablement le moins affecté par l’expansion de l’IA. « La traduction littéraire est la plus résiliente car je pense que les éditeurs voient le mérite d’avoir une traduction humaine. J’étais très intéressé par cela, et cela a solidifié mon choix. Elle reconnaît cependant que « la traduction littéraire est déjà un domaine extrêmement concurrentiel ».

Lorsque Lund, 24 ans, a commencé son cours, elle était optimiste quant à ses perspectives d’emploi, même si elle n’a pas décroché tout de suite l’emploi de ses rêves. « La majorité des emplois de traducteurs consistent à traduire le bric-à-brac de la vie quotidienne – manuels d’instructions, publicités, sites Web. Comme cela peut être fait beaucoup plus rapidement avec l’IA, je crains que la majorité des travaux de traduction ne soient menacés. »

L’utilisation de l’apprentissage automatique dans ce domaine n’est pas nouvelle, mais le rythme effréné auquel il s’améliore est inquiétant, déclare Lund : « Avec l’avènement de ChatGPT, l’avenir est sombre. »

Ceux qui ont étudié l’informatique peuvent se sentir différemment. Conner Gulley, 22 ans, étudiant à Leeds, n’entre pas sur le marché du travail avec un emploi en IA, mais il se sent justifié dans son choix de diplôme. Il commencera un rôle d’ingénieur logiciel plus tard cet été, travaillant dans l’utilisateur développement d’interface et de backend, et prévoit de continuer à apprendre sur l’IA pendant son temps libre. « L’IA est encore un nouveau domaine, et pas encore quelque chose que tout le monde comprend. L’IA émule actuellement l’intelligence humaine et n’est pas équivalente à ce que l’on appelle l’intelligence « générale ».

« Pour beaucoup, c’est une chose importante et effrayante. Je préférerais être dans une carrière où je peux me pencher sur l’IA et la comprendre. Ma principale priorité est de rester autant que possible informé des derniers développements. C’est la responsabilité de ceux d’entre nous qui vont sur le terrain, et peut-être de nous tous les jeunes en général, d’essayer de rester à jour.

« Le monde ne fera que devenir plus dépendant de la technologie, mais plus j’en apprends sur l’IA, plus je deviens méfiant. Comme pour tout ce qui implique une intervention humaine, il y aura des biais, et cela s’est manifesté dans l’IA. Si rien d’autre, je me sens plus désireux de commencer ma carrière dans l’informatique pour garder un œil dessus.