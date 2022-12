L’avenir est modulaire – Kelowna Capital News

-Mots Sean McIntyre Photographie Don Denton

Prix ​​de l’immobilier exorbitants, la hausse des taux d’intérêt et l’inflation galopante ont obligé à repenser à grande échelle le marché du logement. Disparu dans de nombreuses régions du pays, semble-t-il, le rêve de posséder une maison individuelle unifamiliale ; et le sud de l’île de Vancouver ne fait pas exception.

Dans un article d’octobre publié dans Le Globe and Maille chroniqueur des finances personnelles Rob Carrick ne mâche pas ses mots sur le changement capital : « L’abordabilité du logement telle que nous la connaissions est terminée », écrit-il.

Un rapport récent de RBC Economics a noté que “l’achat d’une maison au Canada n’a jamais été aussi inabordable”.

Faire fonctionner l’accession à la propriété à partir de maintenant exigera clairement que beaucoup d’entre nous changent où nous vivons, dans quoi nous vivons et avec qui nous vivons. C’est un monde dans lequel les maisons occuperont une empreinte plus petite et les cohabitations, les unités multifamiliales ainsi que les maisons avec pavillons-jardins adjacents deviendront de plus en plus la norme.

Al Jackson, co-fondateur et président de Nexus Modular, basé à Cobble Hill, n’aurait pas pu prédire la vitesse à laquelle ces changements toucheraient la société, mais il a certainement choisi le bon moment pour lancer une entreprise qui réussit à vérifier tous les bonnes cases dans la nouvelle réalité du logement.

« Le problème de l’abordabilité du logement n’est pas seulement dans les grandes villes, nous le voyons partout dans la province et dans tout le pays d’ailleurs », dit-il. “Cela nécessite des solutions créatives, [including] la prise de conscience que nous devons vivre dans des espaces plus petits et, par conséquent, ces espaces doivent être très intelligemment conçus et intelligemment aménagés pour tirer le meilleur parti de l’espace disponible.

Il ajoute : « Nous devons regarder à travers une lentille différente et c’est ce que nous essayons de faire ici chez Nexus, comme beaucoup d’autres dans le secteur du logement. Nous avons absolument franchi un cap où ce n’est plus un désir de changer, mais c’est une exigence de changer l’objectif à travers lequel nous regardons le logement.

Avant de lancer Nexus Modular en 2017, Al était déjà bien établi parmi les titans entrepreneuriaux de la vallée de Cowichan. Al s’est fait un nom en lançant Jackson Grills, une marque de barbecues de qualité qui s’est rapidement développée à travers l’Amérique du Nord à partir de ses humbles racines dans la région de Duncan. Après avoir vendu l’entreprise à un acheteur du Lower Mainland en 2011, Al s’est tourné vers le secteur du logement en plein essor, où il a commencé à développer des maisons individuelles traditionnelles «construites en bâton».

Nexus Modular représente le point culminant de son expérience à ce jour, fusionnant l’efficacité de la fabrication en entrepôt avec la nécessité de répondre à un marché du logement en évolution.

“Je viens d’un milieu de fabrication basé sur les processus et j’ai gardé cette méthodologie d’usine à l’esprit tout ce temps”, dit-il. « Nexus est ce qu’on appelle un fabricant modulaire volumétrique. Cela signifie que nous construisons des logements finis avec les appareils en place, les carreaux sur les murs, les revêtements de sol et les armoires, tous terminés. Donc, il s’agit simplement de placer la maison, de la connecter aux services et d’y déplacer vos meubles. L’idée derrière cela est de garder tous les métiers sous un même toit et de nous aider à améliorer l’efficacité des coûts et des délais.

Cette année marque l’expansion de Nexus Modular de son emplacement d’origine à Chemainus à une usine de fabrication de 16 000 pieds carrés à Cobble Hill. Le nouveau siège social permet à chacun des commerçants, artisans et designers de travailler simultanément sur plusieurs projets sous un même toit. La commodité minimise le temps de déplacement, élimine les retards liés aux conditions météorologiques et réduit les déchets associés au processus de construction. Cela est également judicieux sur le plan commercial car il permet aux projets de Nexus Modular de passer du début à la fin en seulement 120 jours, avec seulement quelques jours de temps réel sur site pour la livraison du produit fini. Pour les maisons construites dans ce qu’il appelle le point idéal de l’entreprise – entre environ 400 et 1 700 pieds carrés – Al se vante avec confiance qu’une maison préfabriquée peut être de 10 à 20 % moins chère qu’une maison conventionnelle.

Au cours des derniers mois, Nexus Modular a travaillé aux côtés de la Cowichan Housing Association pour offrir des options de logement locales à ceux qui en ont le plus besoin. L’entreprise a également travaillé avec les tribus Cowichan pour construire plus de 34 unités de logement dans un cadre multifamilial.

Bien que Nexus puisse fournir des options appropriées et abordables pour une variété de projets commerciaux et industriels, dit Al, l’entreprise est axée sur le logement. Qu’un propriétaire soit à la recherche d’une résidence principale ou cherche à ajouter une unité d’habitation accessoire (ADU) à un site établi, Nexus Modular a la flexibilité de répondre à un large éventail de demandes.

“Il y a beaucoup d’options, absolument”, dit Al. «Nous faisons beaucoup de bureaux à domicile, de studios de yoga, de stands de ferme, tous ces types d’applications. Nous sommes également impliqués dans des projets multifamiliaux, des maisons sur ruelle et des logements pour ouvriers agricoles. Nous avons la possibilité d’examiner des projets en dehors du logement et de voir comment l’approche modulaire peut s’adapter à ces situations, mais notre croissance à l’avenir est axée sur le logement. Les unités unifamiliales et multifamiliales sont absolument notre cœur de métier.

Et ne laissez pas parler de maisons préfabriquées susciter des images de clones préfabriqués ternes et utilitaires. Un rapide coup d’œil à certains des projets achevés de l’entreprise dans le sud de l’île de Vancouver ou sur le site Web de Nexus Modular révèle un look élégant et contemporain qui présente des aménagements conçus de manière efficace pour que cette petite empreinte se sente plus grande.

“L’un des avantages d’avoir notre équipe de conception interne est que nous pouvons contrôler le projet”, déclare Al. « Cela nous permet de créer un produit très traditionnel ou un produit très contemporain. Nous pouvons vraiment adapter l’apparence du produit aux besoins du propriétaire.

“Et parce que nous sommes une entreprise de l’île de Vancouver desservant une base de l’île de Vancouver, nous avons la possibilité d’avoir cette consultation individuelle en personne avec tous nos clients afin que nous puissions guider le propriétaire tout au long du processus.”

Plus de détails sur Nexus Modular

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

Aimez Boulevard Magazine sur Facebook et suivez-les sur Instagram

EntrepriseLogement