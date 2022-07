L’avenir est meilleur pour le traitement de l’alopécie : expert

Si vous n’avez pas entendu parler d’alopécie areata, vous avez probablement entendu parler de “la gifle” lors de la cérémonie des Oscars de cette année. À l’origine de la polémique se trouvait l’animateur, Chris Rock, faisant une blague sur la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith, qui a un cuir chevelu lisse. La blague a fait sortir Smith de son siège et monter sur scène. Jada Pinkett Smith a parlé de ses luttes contre la pelade ces dernières années.

“C’est une chose importante à entendre pour tout le monde”, a-t-il déclaré. « Nous ne voulons pas que la perte de cheveux grave dure trop longtemps avant de la traiter. Pour que les follicules pileux restent viables. Attirer l’attention sur la gravité de la maladie auprès des assureurs et autres a été difficile car pour certains, ce n’est qu’une perte de cheveux. Mais les patients et leurs équipes soignantes connaissent l’ampleur du bilan psychologique.

“L’une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne réussissent pas est que leur perte de cheveux est sévère depuis trop longtemps. Et nous pensons que l’approche de 10 ans ou plus souvent, pas toujours, entraîne souvent un mauvais pronostic », a-t-il déclaré.

La réponse de Will Smith fait allusion aux profondeurs de l’émotion et de la frustration et souvent à la dépression et à l’anxiété qui peuvent accompagner la maladie.

Jusqu’en juin, les traitements se limitaient à des injections de stéroïdes dans le cuir chevelu, qui étaient principalement utilisées pour la pelade légère, mais parfois pour des maladies plus graves. Cela pourrait impliquer des dizaines de piqûres d’aiguille dans les plaques sans poils, qui étaient douloureuses et peu efficaces, a déclaré King.

Les autres options pour les maladies graves étaient les corticostéroïdes systémiques, mais leur efficacité varie, a-t-il déclaré.

Maintenant, les patients ont entendu parler du traitement oral approuvé et ont appelé et envoyé des e-mails aux dermatologues.

« Plusieurs personnes m’ont contacté à ce sujet. Les gens sont au courant de cette approbation et ils sont intéressés. Il s’agit d’un grand besoin non satisfait pour traiter cette maladie », déclare Benjamin Ungar, MD, dermatologue au Centre d’excellence sur l’alopécie du Mont Sinaï à New York, à propos du baricitinib.