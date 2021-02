L’avenir du Texas

Vous pouvez faire valoir que l’État américain qui a le meilleur avenir économique à long terme est le Texas.

C’est un endroit plus abordable pour vivre que la majeure partie de la côte nord-est ou ouest et il dispose encore de moyens puissants pour attirer de nouveaux résidents, y compris une scène culturelle florissante, une population diversifiée et des universités de recherche de premier plan. Ses écoles élémentaires et collèges exécutent bien supérieur à la moyenne en lecture et en mathématiques (et notamment en avance sur la Californie), selon l’Urban Institute.

Ces atouts ont aidé la population du Texas monter en flèche de plus de 15 pour cent, soit environ quatre millions de personnes, au cours de la dernière décennie. Au cours des derniers mois, deux entreprises technologiques de haut niveau – Oracle et Hewlett-Packard Enterprise – ont annoncé qu’ils déménageraient leur siège social dans l’État, et Tesla pourrait bientôt suivre. Tout comme la Californie au XXe siècle, le Texas ressemble aujourd’hui à un État qui peut incarner et façonner l’avenir du pays.

Mais le Texas a aussi un gros problème, comme le monde vient de le constater. Le problème des combustibles fossiles est une manière utile d’y penser.

‘Cela se reproduira’

Même avec ses industries technologiques et de soins de santé en pleine croissance, l’économie du Texas tourne autour du pétrole et du gaz. Et ces combustibles fossiles ont créé deux menaces pour l’avenir économique de l’État.