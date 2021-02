Le numéro un mondial Novak Djokovic a déclaré que l’avenir du tennis masculin était entre de bonnes mains mardi, félicitant la nouvelle génération d’avoir fait preuve de « courage et d’audace » dans sa quête de la gloire du Grand Chelem.

Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ont dominé le sport au cours des 15 dernières années, détenant une emprise semblable à un vice sur les principaux titres, avec 57 à eux deux.

Mais leur règne est menacé, Dominic Thiem remportant l’US Open l’année dernière et Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas frappant à la porte.

Alors que les trois grands vieillissent, Djokovic, 17 fois vainqueur du Grand Chelem, a déclaré qu’il était bon de voir la prochaine génération bien performer.

«C’est formidable pour le sport que nous ayons de nouveaux champions du Grand Chelem», a-t-il déclaré après avoir mené la Serbie à une victoire 2-1 contre le Canada dans la Coupe ATP.

« Nous avons de nouveaux jeunes joueurs qui font preuve de courage et d’audace, qui arrivent dans les plus grands stades du sport, prêts à relever le plus grand défi en affrontant en particulier nous trois, en luttant pour le plus grand titre.

« Il y en a quelques-uns qui sont très proches. Ils ont un énorme potentiel. De toute évidence, il reste encore beaucoup de temps devant eux. »

Il a souligné que le Grec Tsitsipas, l’Allemand Zverev, le Canadien Denis Shapovalov et l’Italien Matteo Berrettini étaient capables de percer.

« Vous avez beaucoup de joueurs. Je pense que l’avenir du tennis est entre de bonnes mains, sans aucun doute », a-t-il déclaré.

Djokovic, qui tentera de remporter un neuvième titre sans précédent de l’Open d’Australie lorsque le tournoi débutera la semaine prochaine, a ajouté qu’une fois que les joueurs ont surmonté l’obstacle de gagner un premier Chelem, cela devenait plus facile.

« Je sais ce que ça fait de grimper dans le monde du tennis masculin, en essayant de décrocher le premier titre du Grand Chelem », a-t-il déclaré.

«C’est le genre d’expérience de l’ascension du mont Everest jusqu’à ce que vous le fassiez. Ensuite, lorsque vous y parvenez, lorsque vous réalisez une telle réussite, alors bien sûr, il y a un énorme fardeau et un singe sur votre dos. nouvelle ère de votre carrière. «

Mais Djokovic n’est pas encore prêt à renoncer à sa couronne, ajoutant avec un sourire: « Rafa, Roger et moi-même allons faire en sorte que cela ne se produise pas avant 10 ans au moins. »