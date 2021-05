L’avenir du Royaume-Uni en jeu alors que des millions de personnes se rendent aux urnes

L’avenir du Royaume-Uni est en jeu alors que la Grande-Bretagne se rend aux urnes jeudi, avec une poussée tardive dans les sondages alimentant les espoirs de Nicola Sturgeon d’une majorité globale au parlement écossais – un résultat qu’elle considérerait comme un mandat pour un deuxième référendum sur l’indépendance.

Le sondage final qui sera publié avant les élections du «super jeudi» a suggéré que le Parti national écossais pourrait remporter 68 des 129 sièges à Holyrood. Ce serait leur plus haut total depuis 2011, lorsque la première majorité du SNP a ouvert la voie à un référendum trois ans plus tard.

Et l’enquête Ipsos Mori pour STV News a projeté une solide performance pour les Verts dans la section de la liste régionale du vote, offrant au parti de Patrick Harvie jusqu’à 11 sièges pour amener le nombre de députés indépendantistes proches du territoire de la «supermajorité» à plus de 60 pour cent du total.

Boris Johnson a qualifié un sondage d’indépendance de «téméraire et irresponsable» à un moment où le Royaume-Uni sort de la pandémie de coronavirus.

Mais lorsqu’on lui a demandé s’il autoriserait un référendum si l’Écosse votait pour les partis indépendantistes, le Premier ministre n’a pas déployé sa ligne habituelle selon laquelle le non de 2014 avait réglé la question pendant une génération, disant plutôt aux diffuseurs: «Attendons de voir Que se passe-t-il réellement. Je pense que la plupart des gens en Écosse, la plupart des gens dans tout le Royaume-Uni, pensent que ce n’est pas le moment. »

conseillé Le Royaume-Uni enverra des navires à Jersey au milieu des craintes liées à la menace de blocus par les pêcheurs français L’acteur britannique Ace Ruele risque d’être expulsé vers la Jamaïque Une ville désillusionnée: les travaillistes font face à la défaite historique de Hartlepool mais peu d’amour pour les conservateurs

Pendant ce temps, le dirigeant travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré qu’il était prêt à «porter le ballon» pour la performance de son parti aux élections, ce qui, selon les sondages, pourrait voir M. Johnson revendiquer un triplé hautement symbolique de victoires à l’élection partielle de Hartlepool et aux mairies. de Tees Valley et West Midlands.

Le parti travailliste a tout mis en œuvre pour conserver Hartlepool – une ville rouge depuis les années 1960 – et évincer les maires Ben Houchen et Andy Street dans des concours dont Starmer espère que le processus de reconquête du «mur rouge» perdu contre les conservateurs en 2019.

Mais des sondages récents ont mis les conservateurs jusqu’à 17 points d’avance à Hartlepool et ont projeté des triomphes confortables pour Houchen et Street, alors qu’il y avait des spéculations selon lesquelles les travaillistes pourraient même perdre le contrôle des bastions du conseil tels que Sunderland et Durham.

Et à la veille de la campagne électorale, Sir Keir semblait préparer le terrain pour une nuit décevante, avertissant qu’il faudrait plus d’un an pour «remonter la montagne» après la pire défaite de son parti aux élections générales depuis 1935.

Il a indiqué qu’il résisterait à la pression de la gauche pour un changement de direction en réponse à un résultat médiocre, déclarant aux diffuseurs lors d’une visite à Pontefract: «Je suis très clair que la stratégie consiste à aller de là où nous étions en 2019 à gagner le prochaine élection générale. Nous faisons des progrès; c’est bien – mais je n’ai jamais pensé que cela se produirait dans un an. Nous avons encore du travail à faire, quels que soient les résultats de demain.

Johnson faisait également de son mieux pour atténuer les attentes lors de sa campagne à Stourbridge, déclarant qu’il s’agissait d’une «série d’élections très difficiles» au cours desquelles bon nombre des 143 conseils anglais à gagner ont été disputés pour la dernière fois à un moment fort pour les conservateurs en 2017.

Dans un message aux électeurs, Mme Sturgeon a souligné son expérience plutôt que la perspective d’un scrutin d’indépendance, qu’elle a déclaré qu’elle n’essaierait pas de mettre en scène alors que l’Écosse est aux prises avec Covid-19

«Plus que jamais, l’Écosse a besoin d’un leadership expérimenté et d’un gouvernement sérieux – et je suis prête à reprendre le travail», a-t-elle déclaré.

En votant le SNP sur les listes électorales et régionales du système proportionnel écossais, «vous pouvez m’aider à me réélire pour continuer à nous sortir de la pandémie et vers un avenir meilleur», a-t-elle déclaré.

Mais le sondage Ipsos Mori a suggéré que, tout en recueillant 50% des voix de la circonscription, le SNP rejetterait son soutien dans la section régionale, ce qui favorise les petits partis, les partisans d’IndyRef2 affluant vers les Verts plutôt que le parti Alba nouvellement formé d’Alex Salmond, qui n’était pas censé remporter un seul siège.

Dans un message vidéo aux partisans, M. Salmond a averti qu’un vote de liste régionale pour le SNP serait une «porte dérobée» pour que les partis unionistes obtiennent des sièges, refusant à Alba «une tête de pont au Parlement écossais pour développer une certaine urgence dans le dossier de l’indépendance». .

Un deuxième sondage de Survation prévoyait également une majorité globale du SNP à Holyrood, avec 66 députés, tandis que SavantaComres avait le parti de Mme Sturgeon sur seulement 59 – deux de moins que leurs 61 actuels et assez peu pour arrêter l’élan vers un référendum dans son élan.

Tous les sondages ont permis aux conservateurs écossais de Douglas Ross de conserver la deuxième place du parlement d’Édimbourg devant les travaillistes sous Anas Sarwar, qui a admis que c’était «une montagne trop haute» pour espérer devenir premier ministre moins de 10 semaines après avoir pris la tête du parti.

L’expert en élections John Curtice a déclaré que la majorité du SNP pourrait se résumer à neuf circonscriptions sur le champ de bataille où le parti de Mme Sturgeon conteste une avance des conservateurs ou des travaillistes de cinq points ou moins.

Une majorité globale placerait immédiatement le gouvernement de Mme Sturgeon sur une trajectoire de collision avec Westminster, l’article 30 de la loi écossaise exigeant que le premier ministre demande l’autorisation du Premier ministre pour un vote de séparation du Royaume-Uni.

Mais les sondages ont continué à suggérer que tout vote pour l’indépendance serait une affaire serrée, les deux parties étant également divisées dans l’enquête Ipsos Mori et Yes accusant un retard de seulement 46% selon Savanta ComRes.

Outre le Parlement écossais et les conseils anglais, les électeurs élisent 13 maires anglais, 39 commissaires à la police et à la criminalité et des membres de l’Assemblée de Londres et du Welsh Senedd. Le soi-disant «Super jeudi» verra le plus grand exercice électoral en dehors d’une élection générale pendant de nombreuses années, après des dizaines de scrutins – y compris pour le maire de Londres – ont été suspendus à partir de 2020 en raison de la pandémie.

Un sondage de Savanta ComRes a révélé que le parti travailliste gallois était probablement le plus grand parti à l’assemblée de Cardiff Bay, mais pourrait ne pas avoir la majorité.