L’avenir du réseau de télévision d’extrême droite Newsmax est en jeu lors du procès de Smartmatic

L’élection présidentielle de 2024 approche, mais la bataille juridique sur la manière dont la campagne de 2020 a été couverte par la chaîne de droite Newsmax ne disparaît pas tranquillement.

Le 30 septembre, Newsmax se présentera devant un tribunal du Delaware pour se défendre contre un procès en diffamation intenté par Smartmatic, une société de technologie de machines de vote basée à Londres. Smartmatic affirme que sa réputation a été ternie par de fausses déclarations faites sur le réseau concernant des allégations de fraude électorale lors de l’élection présidentielle de 2020.

La plainte de Smartmatic affirme que Newsmax a fourni une plateforme à ses hôtes, à Donald Trump et aux avocats et alliés de l’ancien président pour prétendre à tort que le logiciel de la société avait été manipulé pour diffuser l’élection du président Biden.

L’équipement de Smartmatic n’a été utilisé que dans le comté de Los Angeles en 2020 et non dans aucun des États clés qui ont contribué à décider de l’élection.

Ces allégations ont été largement relayées sur Newsmax malgré l’absence de preuves crédibles de fraude et le rejet total des recours en justice de Trump devant les tribunaux. Smartmatic affirme avoir perdu des clients à cause de ces fausses déclarations.

« Les employés de Newsmax ont délibérément et à plusieurs reprises menti au public », a déclaré l’avocat de Smartmatic, Erik Connolly. « Ce procès permettra à la justice américaine de tenir enfin Newsmax responsable d’avoir sciemment colporté des mensonges sur Smartmatic. »

Newsmax a rétorqué que les déclarations de Trump méritaient d’être relayées par les médias et que ses reportages sur ces déclarations étaient protégés par le premier amendement. La société a également publié une clarification à l’antenne en décembre 2020, affirmant qu’elle n’avait trouvé aucune preuve que Smartmatic était impliquée dans une fraude électorale.

Quels sont les enjeux ?

Smartmatic réclame des dommages et intérêts substantiels dans cette affaire, ce qui pourrait être un coup dévastateur pour Newsmax, une société privée basée à Boca Raton, en Floride.

Smartmatic avait initialement réclamé 1,6 milliard de dollars de dommages et intérêts. Ce montant est désormais d’environ 400 millions de dollars, car l’entreprise limite les dommages et intérêts à la période comprise entre 2021 et 2023.

Une indemnisation colossale pourrait être fatale à Newsmax. Howard Cooper, l’un des avocats de Newsmax, a décrit l’affaire comme un procès où « l’entreprise est mise à mal » lors d’une audience préliminaire lundi.

Fox News a réglé une affaire de diffamation similaire avec Dominion Voting Systems, acceptant de payer 787 millions de dollars juste avant le début du procès en avril 2023. Mais la société mère Fox Corp. disposait de milliards de dollars en espèces à l’époque et n’a subi qu’une seule perte trimestrielle en raison du paiement.

Plus tôt cette année, Newsmax a déposé une demande d’introduction en bourse pour lever 75 millions de dollars et un placement privé pour générer des capitaux supplémentaires. La présentation aux investisseurs indique que la société s’attend à réaliser un chiffre d’affaires de 180,5 millions de dollars en 2024.

Le réseau, lancé en 2014, ne dispose pas d’annonceurs de premier ordre, dépendant largement de spécialistes du marketing direct tels que MyPillow.com pour ses revenus publicitaires, et s’est battu avec les opérateurs de télévision payante pour être rémunéré pour sa programmation.

Depuis le début de l’année, Newsmax rassemble en moyenne 280 000 téléspectateurs aux heures de grande écoute, contre plus de 2 millions pour Fox News, leader des audiences, selon les données de Nielsen.

L’accord conclu entre Dominion et Fox News aura-t-il une influence ?

Le procès de Smartmatic sera jugé par le juge Eric M. Davis, le même juriste qui a entendu le cas de Dominion contre Fox News. Davis a statué que Fox News avait diffusé de fausses déclarations dans sa couverture des allégations de l’ancien président Trump selon lesquelles l’élection avait été truquée pour aider le président Biden. Un jury a été sélectionné pour décider des dommages et intérêts avant qu’un accord ne soit conclu.

Davis a décidé que le règlement ne serait pas admissible comme preuve dans l’affaire Smartmatic-Newsmax.

Davis a conclu que Newsmax avait diffusé de fausses déclarations sur le rôle de Smartmatic dans l’élection. Mais il n’a pas statué sur la question de savoir si cela avait été fait dans l’intention de nuire à l’entreprise. Le jury devra répondre à cette question et décider d’une sanction financière si Newsmax est reconnu coupable.

Comment l’histoire de Smartmatic pourrait-elle entrer en jeu ?

Les avocats de Smartmatic veulent que le jury ne soit pas informé de l’enquête fédérale menée contre ses dirigeants pour corruption présumée de fonctionnaires aux Philippines. L’entreprise n’a pas été inculpée mais fait toujours l’objet d’une enquête.

Le président de Smartmatic, Roger Piñate, et deux autres employés ont été inculpés par le ministère américain de la Justice en août pour avoir prétendument effectué des paiements illégaux à un ancien commissaire aux élections philippin afin que ses machines et services de vote soient utilisés lors des élections de 2016 dans le pays.

Davis a décidé lors de l’audience préliminaire qu’il ne permettrait pas que les récents actes d’accusation soient présentés au tribunal, mais il existe toujours une possibilité qu’ils soient évoqués.

On s’attend à ce que Newsmax invoque les autres problèmes juridiques en cours de Smartmatic comme raison de sa perte d’activité, plutôt que les cinq semaines de couverture par le réseau des fausses allégations de fraude électorale de Trump en 2020.

« Le ministère de la Justice a accusé les dirigeants de Smartmatic de se livrer à du blanchiment d’argent et d’avoir soudoyé un responsable électoral », a déclaré un représentant de Newsmax dans un communiqué au moment de l’inculpation. « Smartmatic peut difficilement prétendre que la couverture de Newsmax a porté atteinte à sa réputation. Cette affaire ne concerne pas la gauche contre la droite, mais la liberté de la presse. »

Smartmatic a déclaré que l’enquête fédérale n’était pas liée à la fraude électorale, ce dont Newsmax a parlé à l’antenne.

Ce que le procès de Smartmatic contre Newsmax signifie pour Fox News

Les dirigeants et les avocats de Fox News suivront le procès avec beaucoup d’intérêt, car Smartmatic a également intenté un procès en diffamation de 2,7 milliards de dollars contre la chaîne contrôlée par Murdoch, qui pourrait être jugé à New York l’année prochaine. Lors des audiences préliminaires, les avocats de Fox News ont critiqué le montant des dommages et intérêts réclamés par Smartmatic.

En réglant son affaire avec Dominion, Fox News a évité que Rupert Murdoch et ses vedettes de l’antenne, comme Sean Hannity, soient appelés à témoigner. Mais avec l’avancée de l’affaire Smartmatic, les jurés ont pu voir des personnalités de Newsmax comme Greg Kelly à la barre des témoins.