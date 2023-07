L’avenir du jeu télévisé HUGE de la BBC révélé après 16 séries

ROB Brydon a confirmé l’avenir de son jeu télévisé à succès de la BBC, je te mentirais après seize séries.

Au milieu d’une série de bouleversements d’horaire, le goliath de quiz de longue date est diffusé depuis 2007.

Bbc

Rob Brydon a confirmé qu’il animera la prochaine série de would I Lie To You[/caption]

Mais l’hôte a maintenant informé les téléspectateurs du moment où une nouvelle série peut être attendue.

Il a déclaré au podcast How to Wow : « Avons-nous d’autres saisons de Est-ce que je te mentirais ?

« Eh bien, je suis terriblement désolé de vous dire cela devant une foule ab ** dy, oui nous le sommes!

« Oui, nous en avons déjà enregistré une qui sortira plus tard cette année, une série, et je pense que nous sommes réservés pour faire une autre série l’année prochaine. »

Lee Mack et David Mitchell se sont fait passer pour les capitaines d’équipe depuis le départ, mais Rob a rejoint en tant qu’hôte dans la troisième série.

Il est apparu en tant que panéliste invité lors de la deuxième série – quand Angus Deayton était l’hôte – et les patrons ont tellement impressionné qu’ils l’ont inscrit pour prendre les rênes.

Pour chaque spectacle, deux invités de marque se joignent à chacun des capitaines d’équipe.

Les équipes s’affrontent alors que chaque joueur révèle des faits inhabituels et des histoires personnelles embarrassantes pour l’évaluation de l’équipe adverse.

Certaines d’entre elles sont vraies, d’autres non, et c’est la tâche des panélistes de décider laquelle est laquelle.

Au fil des ans, la liste des invités de Will I Lie To You se lit comme un Who’s Who des grands comédiens britanniques.

Bob Mortimer est apparu 11 fois et Jo Brand et Richard Osman, 10.

Claudia Winkleman est une autre fan, ayant honoré le panel huit fois.

Parmi les autres grands noms aux apparitions multiples, citons Frankie Boyle, Jimmy Carr, Greg Davies et Gabby Logan.

Bien qu’elle soit diffusée depuis si longtemps, l’émission attire régulièrement quatre millions de téléspectateurs pour la BBC.