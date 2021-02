SYDNEY, Australie – L’organisme régional le plus important des îles du Pacifique est sur le point de s’effondrer après qu’un différend sur l’élection d’un nouveau dirigeant a conduit la nation palaosienne à abandonner l’organisation et à annoncer le retrait de son ambassade des Fidji. D’autres pays micronésiens pourraient suivre les Palaos hors du groupe, le Forum des îles du Pacifique, ce qui pourrait entraver la dynamique de lutte contre le changement climatique. Le forum a longtemps été le mégaphone de la région, criant à l’action sur la scène mondiale alors que ceux qui vivent sur des centaines d’îles sont inondés par la montée des mers et frappés par des tempêtes plus catastrophiques. «Ils ont dit dans le passé que la relation dans le Pacifique est unique – c’est comme une famille», a déclaré Jonathan Pryke, directeur du programme des îles du Pacifique au Lowy Institute, un groupe de réflexion indépendant à Sydney. «Faire quitter complètement un membre de la famille, c’est juste un très mauvais signe.» Le forum a été fondé en 1971 en tant qu’organe représentatif du Pacifique Sud, puis élargi en 1999 pour inclure le Pacifique Nord, et les divisions au sein de l’organisation de 18 pays (aujourd’hui 17 et en diminution) ne sont pas rares. Les Fidji ont été suspendues du groupe après un coup d’État en 2009, revenant en 2015. Il y a six ans, un différend sur la personne qui dirigerait le groupe en tant que secrétaire général n’a été résolu qu’après une marche et une longue discussion entre une poignée de dirigeants influents.

Mais cette année, à cause de la pandémie, cela n’a pas été possible. Covid a séparé la famille Pacific: le forum annuel s’est déroulé sur Zoom, et les dizaines de réunions en personne qui précèdent généralement le rassemblement n’ont pas eu lieu. M. Pryke a déclaré que le manque de connexion semblait avoir contribué à l’explosion de frustrations persistantes. En général, les pays de Micronésie du Pacifique Nord – avec des populations et des économies plus petites – se sont plaints d’être mis à l’écart par les grands pays du sud, dont Fidji, la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Pour aider à gérer cela, le forum a développé une tradition de rotation du poste de secrétaire général entre les dirigeants de Mélanésie, de Micronésie et de Polynésie. Cette semaine, ce protocole s’est transformé en un free-for-all chauffé. Une vague de candidats est apparue lors des premiers votes, et l’élection finale de jeudi a élevé un ancien Premier ministre des Îles Cook, Henry Puna, au poste de secrétaire général. En termes simples, c’était au tour de la Micronésie, mais son candidat, Gerald Zackios, l’ambassadeur des Îles Marshall aux États-Unis, a perdu le décompte final d’une voix.