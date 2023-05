L’avenir du Conseil de l’Arctique incertain après la fin de la présidence russe

Le mandat de deux ans de la Russie à la présidence du Conseil de l’Arctique a pris fin jeudi, laissant planer le doute sur l’avenir du rôle du conseil en tant que forum de collaboration internationale.

Lors d’une cérémonie virtuelle discrète à laquelle ont assisté de hauts fonctionnaires, la Russie a cédé la présidence à la Norvège, qui dirigera le conseil pendant les deux prochaines années.

Le style de la cérémonie a marqué un changement pour le conseil. Le transfert de la présidence est l’occasion de grandes déclarations et de séances de photos, alors que les ministres des Affaires étrangères des huit pays arctiques se mêlent aux représentants autochtones et aux observateurs puissants comme la Chine et le Japon.

Ce qui a changé est évident : un an après le début de sa présidence, la Russie est passée de partenaire problématique à paria international avec son invasion de l’Ukraine en 2022.

« L’idée de s’asseoir avec les Russes et de parler de développement économique pendant qu’ils bombardent Kiev – ça ne marche tout simplement pas », a déclaré Evan Bloom, chercheur principal au Wilson Center’s Polar Institute basé à Washington et ancien diplomate qui a aidé créer le Conseil de l’Arctique en 1996.

Depuis mars 2022, les sept autres États arctiques — la Finlande, la Suède, la Norvège, le Danemark, l’Islande, le Canada et les États-Unis — ont suspendu leur coopération avec la Russie mettant un coup d’arrêt brutal à la majorité des travaux du Conseil de l’Arctique.

Bien que certains projets aient repris depuis sans la Russie, l’avenir des travaux du conseil est incertain. Comment le Conseil de l’Arctique peut-il continuer alors que, pour reprendre les mots de le président entrant la coopération avec Moscou est « politiquement impossible » ?

« Pour le moment, cela laisse le concept quelque peu en lambeaux », a déclaré Bloom. « La Russie représente environ la moitié de l’Arctique. Vous ne pouvez pas vraiment avoir de Conseil de l’Arctique sans la Russie.

Un conseil au-dessus de la politique

Le Conseil de l’Arctique a été formé dans un climat d’optimisme qui a suivi la fin de la guerre froide.

Fondé en 1996, le Conseil réunit les huit États arctiques avec six groupes autochtones et des dizaines d’observateurs pour travailler dans un esprit de consensus sur les problèmes auxquels l’Arctique est confronté.

Malgré le rôle de l’Arctique en tant que théâtre de la guerre froide, depuis ses débuts, les documents d’orientation du conseil interdit toute discussion de la sécurité militaire, qui risquait de creuser un fossé entre les nations arctiques.

« Il était entendu que si un organisme comme celui-ci touchait à des questions de sécurité… ça n’irait pas très bien », a déclaré Bloom.

Cela a permis au conseil de se concentrer sur d’autres préoccupations arctiques plus urgentes, comme le changement climatique, les pêches, le développement durable et la représentation autochtone.

Au cours des deux décennies suivantes, cela a contribué à donner naissance à une idée d ‘«exception arctique» – que la région était une arène de coopération bienveillante, à l’abri des luttes géopolitiques se produisant dans le reste du monde.

Mais dès que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, «tout rêve d’exceptionnalisme arctique complet… était terminé», selon Whitney Lackenbauer, titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur l’étude du Nord canadien à l’Université Trent à Peterborough, en Ontario.

« Essentiellement, ce que nous voyons maintenant, c’est que l’Arctique, en tant que région circumpolaire, n’est pas isolé de la géopolitique. »

De nouvelles alliances

Cela a été encore renforcé par les démarches de la Suède et de la Finlande pour rejoindre l’OTAN, ce qui amènerait les sept nations arctiques en plus de la Russie au sein de l’alliance de sécurité occidentale.

« C’est un changement radical de la réalité », a déclaré Timo Koivurova, professeur de recherche au Centre arctique de l’Université de Laponie et contributeur fréquent aux groupes de travail du Conseil de l’Arctique.

La Finlande, dit-il, travaille en étroite collaboration sur les questions arctiques avec son voisin depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Beaucoup de ces projets sont désormais considérés comme … trop favorables à la Russie », a-t-il déclaré.

REGARDER | Trudeau visite les défenses arctiques du Canada :

L’OTAN et Trudeau visitent les défenses arctiques du Canada Lors d’une visite à Cambridge Bay, au Nunavut, avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, le premier ministre Justin Trudeau a discuté de l’importance de la défense dans le Grand Nord canadien au milieu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Cette méfiance est partagée des deux côtés de la frontière.

« Comment pouvons-nous… même si le Conseil de l’Arctique reprend ses travaux… bâtir une coopération sur le long terme ? Nikolay Korchunov, ambassadeur de la Russie dans l’Arctique, a déclaré l’agence de presse russe TASS .

« L’élément le plus important est perdu – la confiance est perdue. »

Ce manque de confiance a fait craindre que le Conseil de l’Arctique ne se transforme en un «7 de l’Arctique», une alliance de nations occidentales partageant les mêmes idées qui rompt autrefois avec la Russie – et divise le territoire de l’Arctique, littéralement, en deux.

Parlez d’un « Arctic 7 »

La Russie revendique 53 % du littoral arctique et abrite deux millions des quelque quatre millions d’habitants de l’Arctique.

« J’évite vigoureusement l’expression Arctic 7, parce que je ne veux pas la concrétiser », a déclaré Lackenbauer. « C’est un modèle fondamentalement différent, ce qui signifie que le Conseil de l’Arctique est mort.

« Si la Russie devait être exclue ou se retirer du Conseil de l’Arctique dans les années à venir, alors il n’y aurait pas de Conseil de l’Arctique en tant que tel », a déclaré Svein Vigeland Rottem, chercheur principal et expert de l’Arctique à l’Institut norvégien Fridtjof Nansen.

Mais garder la Russie au sein du conseil peut être tout aussi difficile. Dans le sillage de la suspension des travaux des autres membres, la Russie a renforcé son rayonnement à des pays comme la Chine qui tentent de avoir accès aux voies de navigation du Nord et à la légitimité en tant qu’acteur de l’Arctique .

Le NCSM Brandon est assis à l’extérieur de Juneau, en Alaska, tout en soutenant les plongeurs qui effectuent des missions de lutte contre les mines au fond de l’océan lors de l’exercice Arctic Edge le 8 mars 2022. (Soumis par Master Sailor Dan Bard, Forces armées canadiennes)

La Russie « offre[s] ce qu’ils peuvent pour le moment, et une chose qu’ils peuvent offrir est l’accès à leur tranche de l’Arctique », a déclaré Bloom.

Qui a a suscité des inquiétudes que la Russie pourrait établir un organisme rival et qui pourrait accroître la présence de nations non arctiques dans la région.

« Vous pourriez avoir l’approfondissement de ces différents camps », a déclaré Elana Wilson Rowe, professeure de recherche à l’Institut norvégien des affaires internationales à Oslo.

Mais une rupture complète avec le conseil peut encore être peu probable. Même avant la guerre d’Ukraine, dit Wilson Rowe, la Russie était parfois « inquiète d’être trop dépendante de la Chine », qui exerce une influence économique croissante dans le pays. Le Conseil de l’Arctique et les collaborations qui y ont été rendues possibles ont souvent fourni un contrepoids bienvenu à l’influence chinoise, dit-elle.

L’appétit pour un Arctic 7 semble faible, pour l’instant.

« La valeur de la coopération dans l’Arctique ne sera pas dénuée de sens, mais elle aura moins de valeur si tous les États de l’Arctique ne participent pas », a déclaré Morten Høglund, le président officiel de l’Arctique qui a représenté la Norvège lors de la passation cette semaine.

« Ce n’est pas quelque chose que nous espérons, et nous ne nous dirigeons certainement pas vers. »

Conseil des zombies

Cela ne laisse, pour un temps au moins, que la voie médiane : un conseil qui se poursuit sous sa forme actuelle, en quelque sorte, sans relations diplomatiques formelles avec la Russie.

« La grande question est, combien de temps la porte peut-elle rester entrouverte pour la Russie? » dit Vigeland Rottem.

Déjà, la pause des travaux en Russie a eu « un effet dramatique » sur des projets transfrontaliers comme la collecte de données environnementales, selon Lars-Otto Riersen, qui a dirigé les efforts de surveillance au Conseil de l’Arctique pendant 25 ans. Il dit que la plupart des projets de surveillance russes ont été financés par des transferts de l’Occident.

« C’est tellement important que la science continue, parce que vous n’arriverez jamais à reconstruire ce que nous avons fait », a-t-il déclaré.

La pause a également posé un défi majeur aux participants autochtones comme le Saami Council, dont les membres ont été divisés sur le soutien à la guerre .

Les membres du Conseil saami sont vus à la 12e réunion ministérielle du Conseil de l’Arctique en 2021. L’un des projets mis en évidence lors de la réunion était le projet de déchets de Kola, une initiative visant à aider à nettoyer les ordures des communautés saami éloignées. (Ministère islandais des Affaires étrangères/Gunnar Vigfússon)

Le Conseil de l’Arctique est l’un des rares organismes internationaux où les groupes autochtones participent au même niveau que les États. La perte d’un tel forum a été un coup dur.

« Le Conseil de l’Arctique… est toujours d’une importance capitale pour le Conseil Saami, pour les peuples autochtones de l’Arctique et pour le travail environnemental dont nous dépendons tous », a déclaré Aslaak Holmberg, président du Conseil Saami. « Ce mandat est toujours important, peut-être maintenant plus que jamais. »

Poursuivre le travail

La plupart des analystes sont optimistes sur le fait que le Conseil de l’Arctique peut continuer son rôle sous une forme ou une autre, même sans la participation diplomatique de la Russie.

« Plutôt que de mettre beaucoup d’emphase sur le Conseil de l’Arctique… produire des traités plus contraignants… Je pense que nous allons assister à un retour aux origines du Conseil de l’Arctique, axé sur la science, sur la basse politique », a déclaré Lackenbauer.

Cela signifie moins de réunions ministérielles et de déclarations unanimes, et plus de travail au niveau des groupes de travail, qui, selon Wilson Rowe, pourraient avoir plus de latitude pour travailler avec ou sans la Russie.

Pour les scientifiques, dit Riersen, le Conseil de l’Arctique pourrait aider à coordonner l’échange d’informations entre les chercheurs individuels, à un moment où travailler directement avec les institutions scientifiques russes reste désagréable.

De cette façon, dit Lackenbauer, « le conseil peut devenir un centre d’échange pour la science internationale », aidant les institutions à obtenir des données mondiales sans collaborer formellement à travers les lignes ennemies.

Le géophysicien canadien Larry Newitt, à droite, de la Commission géologique du Canada et le géologue français Jean-Jacques Orgeval du Bureau de recherches géologiques et minières sont vus en train de mesurer l’intensité et la direction du champ magnétique terrestre dans l’Arctique canadien en 2005. (Stéphane Nicolopoulos/AFP via Getty Images)

Les analystes étaient d’accord pour dire que la Norvège était particulièrement bien placée pour gérer cette période difficile de l’histoire du conseil.

La Norvège a une longue histoire de relations pragmatiques et bilatérales avec la Russie, bien qu’elle soit membre fondateur de l’OTAN. Il a réussi à maintenir un accord de pêche avec la Russie et une ligne de communication avec sa flotte du nord malgré le déclenchement de la guerre.

Høglund, haut responsable norvégien de l’Arctique, est plus modeste quant aux perspectives de son pays.

« Je ne pense pas que la Norvège ait une formule magique », a-t-il déclaré.

Mais il reconnaît que malgré une longue liste de priorités des océans au développement autochtone, la tâche la plus importante de la Norvège est de trouver un moyen de continuer à travailler avec la Russie « à un certain niveau ».

« Nous proposerons des alternatives qui peuvent nous faire avancer assez loin, même sans participation politique », a-t-il déclaré.

« Notre responsabilité en tant que président du conseil est d’assurer la survie du conseil. »