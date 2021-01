L’avenir d’Ozil à Arsenal sera résolu en quelques «  jours  »

L’agent de Mesut Ozil, le Dr Erkut Sogut, a déclaré à ESPN que l’avenir du joueur devrait être finalisé dans les 10 prochains jours, le milieu de terrain étant indécis sur son prochain mouvement.

Le joueur de 32 ans est libre de parler directement aux clubs étrangers après avoir conclu les six derniers mois de son contrat de 350 000 £ par semaine avec Arsenal et a suscité l’intérêt des États-Unis, de la Turquie, de l’Asie et du Qatar.

Des rapports en Turquie mercredi ont suggéré qu’il était sur le point de signer un contrat de trois ans avec Fenerbahce, mais aucun accord n’est proche avec aucun club.

Fenerbache est l’un des nombreux clubs intéressés aux côtés de DC United, de la MLS, dont l’intérêt a été signalé pour la première fois aux États-Unis en août 2019, mais les négociations ne sont pas encore à un stade avancé.



« Nous n’étions pas autorisés à parler légalement avant le 1er janvier, alors maintenant nous commençons à peine à examiner les options avec les chiffres et les détails », a déclaré Sogut à ESPN dans une interview exclusive.

« Je ne peux pas parler directement des clubs parce que ce ne serait pas professionnel, mais en général, il reste six mois sur le contrat et il n’est pas inhabituel que nous parlions aux gens des différentes opportunités et essayions de trouver la meilleure option pour Mesut.

« Il pourrait rester à Arsenal jusqu’à l’été, mais il pourrait y aller. La priorité de Mesut est de rester mais on ne sait jamais dans le football, les choses peuvent changer très vite. Pour le moment, nous vérifions toutes les options pour janvier et l’été.

« Si nous voulons partir en janvier, je dois parler à Arsenal. Si nous signons pour l’été, nous n’avons pas besoin de le faire. C’est la situation. Dans les sept à dix prochains jours, ce sera un peu plus clair que maintenant. la fenêtre de transfert est ouverte, les choses peuvent aller plus vite. «

L’avenir de Mesut Ozil sera résolu dans les 10 prochains jours, selon l’agent du joueur. Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Ozil n’a plus joué pour Arsenal depuis le 7 mars après avoir été exclu des équipes de Premier League et d’Europa League du club par le manager Mikel Arteta.

Le vainqueur de la Coupe du monde a commencé les 10 premiers matchs de Premier League d’Arteta en charge après avoir remplacé Unai Emery en tant que patron des Gunners en décembre 2019, mais n’a pas été pris en compte depuis qu’il a refusé de prendre une réduction de salaire de 12,5% avec la majorité de l’équipe première après avoir échoué. recevoir des informations sur la façon dont l’argent serait dépensé.

Ozil a depuis fait don d’un montant plus important pour aider les organismes de bienfaisance londoniens, notamment le projet social « Ozil’s Warmer Winters » qui visait à fournir 50 000 repas sains et 10 000 paquets-cadeaux aux personnes dans le besoin pendant Noël.

Arsenal a confirmé à ESPN qu’ils n’étaient pas activement impliqués dans des discussions avec des clubs concernant Ozil à ce stade.