BANGKOK, Thaïlande, 20 oct (IPS) – Les villes ont toujours été des pôles dynamiques de culture, d’éducation, de croissance économique et d’opportunités, et surtout, des centres d’interaction sociale attirant à la fois les résidents et les visiteurs.

Il n’est donc pas surprenant que l’Asie et le Pacifique soient devenus ces dernières années principalement urbains, les gens recherchant davantage d’opportunités et de services dans des villes de toutes tailles, depuis les communautés côtières du Pacifique jusqu’aux mégapoles telles que Bangkok, Hong Kong et Tokyo. ainsi que dans les petites villes et les centres urbains émergents, chacun présentant des caractéristiques uniques reflétant la diversité de notre région.

La mégatendance de l’urbanisation n’a cependant pas été exempte de difficultés, car de nombreuses crises mondiales, notamment la pandémie de COVID-19, les effets croissants du changement climatique, la perte de biodiversité et diverses formes de pollution, convergent toutes dans nos villes. Ces défis ont rendu plus visibles des problèmes de longue date tels que les inégalités et la pauvreté urbaine, l’accès à un logement abordable et le déficit d’infrastructures.

Nos communautés les plus vulnérables sont souvent celles les plus touchées. Cela est évident dans nos villes où les catastrophes liées au climat affectent de manière disproportionnée les pauvres et où les femmes et les enfants n’ont pas accès aux services urbains essentiels.

Parallèlement, le manque de logements abordables constitue un handicap aussi bien pour les pauvres que pour les classes moyennes, et des infrastructures inadéquates aboutissent trop souvent à ce que les personnes handicapées soient laissées pour compte. Collectivement, ces défis peuvent non seulement nuire aux villes et à leurs habitants, mais entraver les progrès vers l’Agenda 2030 de développement durable et ses objectifs, dont beaucoup se recoupent dans les villes.

Lorsque les villes ont fermé leurs portes pendant la pandémie, l’activité économique, le tourisme, l’éducation et les services urbains ont tous subi des dommages apparemment irréparables. Pourtant, au lendemain de la pandémie mondiale, nous réalisons qu’un avenir durable pour l’Asie et le Pacifique passe par nos villes, et nous devons prendre les mesures nécessaires pour relever les défis urbains existants et planifier une urbanisation inclusive et résiliente aux chocs et aux chocs futurs. crises.

Et nous savons comment y arriver. La CESAP, ONU-Habitat et leurs partenaires ont élaboré un nouveau rapport phare, intitulé Crisis Resilient Urban Futures: The Future of Asian & Pacific Cities 2023. Grâce à l’analyse des crises et de leurs effets, le rapport offre des conseils pratiques dans quatre domaines thématiques clés pour une urbanisation inclusive. politiques, partenariats et innovations :

Premièrement, la planification urbaine et territoriale reste le fondement de la manière dont toutes les villes gèrent leur croissance et planifient les services urbains. Après avoir vu à quel point les crises peuvent perturber ces systèmes, nous savons qu’une planification urbaine holistique qui donne la priorité au développement multi-usage et compact, aux transports et à la mobilité à faibles émissions de carbone, au logement abordable et à la fourniture efficace de services est essentielle pour créer des villes sûres, durables et vivables pour tous. citoyens.

Ensuite, comme nous le rappelle trop souvent le nombre de catastrophes provoquées par le climat dans notre région, répondre efficacement à l’urgence climatique doit être une priorité, et les villes sont bien placées pour diriger l’innovation et les nouvelles pratiques vers des voies à faibles émissions de carbone et résilientes. . Une ville résiliente implique toutes les parties prenantes, des communautés les plus vulnérables à la société civile et aux décideurs politiques du niveau local au niveau national, tous travaillant à co-développer des solutions.

Nous vivons également dans un monde plus connecté numériquement, où les transformations numériques urbaines et les technologies des villes intelligentes, si elles sont gérées efficacement, peuvent améliorer l’efficacité opérationnelle, réduire la fracture numérique et garantir l’accès pour tous. La pandémie a souligné la nécessité d’inclure tout le monde dans l’élaboration de notre avenir transformé numériquement.

Enfin, les multiples crises ont mis en évidence l’urgence de sauvegarder les finances urbaines. L’expansion, la diversification et l’augmentation des revenus municipaux devraient être une stratégie clé pour les villes afin de stimuler la reprise économique locale. Et comme aucune ville ne peut faire cavalier seul, une gouvernance multi-niveaux solide, soutenue par des cadres publics transparents pour les transferts intergouvernementaux, est nécessaire, tandis que des politiques et des incitations plus stables peuvent ouvrir les portes aux investissements du secteur privé.

Se remettre d’un choc ou d’une crise demande du temps et une action collective. Nous devons veiller à ce que nos zones urbaines se prémunissent contre les risques futurs tout en construisant des communautés sûres, durables et vivables et en nous remettant sur la bonne voie pour réaliser l’Agenda 2030.

Le huitième Forum urbain Asie-Pacifique (APUF-8), qui se tient la semaine prochaine (23-25 ​​octobre) à Suwon, en République de Corée, constitue une plateforme clé pour partager des solutions urbaines et renforcer les partenariats afin de relever la multitude de défis. Même si la tâche est immense, avec les bonnes politiques, les innovations, la coopération et l’engagement des citoyens, nous pouvons garantir que les villes de notre région restent des pôles dynamiques.

Armida Salsiah Alisjahbana est Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Secrétaire exécutif de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP).

