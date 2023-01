L’avenir des tablettes pliables semble prometteur avec Samsung et LG

Presque tous les grands fabricants de téléphones, de Samsung pour Oppo et Motorola, a sorti un téléphone pliable. Ceux qui n’ont pas — Pomme et Google – On dit qu’ils y travaillent.

Mais à CES 2023, les tablettes pliables sont ce qui a piqué ma curiosité. Samsung et LG, deux des plus grands fabricants d’écrans au monde, ont tous deux présenté des appareils de type tablette de différentes formes et tailles qui peuvent se plier, se plier, glisser ou faire les trois.

Ces concepts m’ont amené à me demander s’il existe un véritable avenir pour les tablettes pliables, en particulier à une époque où les entreprises ont du mal à vendre des tablettes traditionnelles. Ce qui est clair, cependant, c’est que des entreprises comme Samsung et LG y pensent, tout comme des fabricants de PC comme Lenovo et Acer.

Plus j’y réfléchis, plus une tablette pliable commence à avoir du sens – peut-être même plus qu’un téléphone pliable.

Les concepts pliables de Samsung et LG au CES 2023

Samsung et LG ont tous deux lancé le CES 2023 avec des annonces concernant leur concept d’écrans pliables, dont beaucoup sont disponibles dans des formats de la taille d’une tablette. La vedette du spectacle était Flex hybride de Samsungun concept qui tu dois voir pour bien comprendre.

David Katzmaier/Crumpe



Il se ferme comme un cahier et s’ouvre pour révéler un écran semblable à une tablette. Mais le vrai facteur wow est que vous pouvez étendre la taille de l’écran et même modifier son format d’image lorsqu’il est déplié. Le côté droit de l’écran glisse, étendant la taille d’affichage de 10,5 pouces à 12,4 pouces. Lors d’une démonstration sur son stand au CES, Samsung a montré comment l’affichage s’ajuste automatiquement pour afficher plus de contenu lorsque l’écran est étendu.

Ce n’est pas la première fois que Samsung présente des concepts comme celui-ci. En 2022, Samsung a fait étalage présentoirs en accordéon et écrans coulissants, des designs également présents cette année.

Samsung a également d’autres idées pour transformer les tablettes. Il a également montré la Duo coulissant flexible concept au CES, un écran qui s’étend des deux côtés pour offrir plus de zone de visualisation pour jouer à des jeux ou regarder des films. L’écran mesure 13 à 14 pouces mais peut s’étendre jusqu’à 17,3 pouces, selon un Communiqué de presse Samsung. Il existe également une version de ce concept qui ne peut étendre son écran que dans une seule direction, un appareil que Samsung appelle à juste titre le Flex Slidable Solo.

David Katzmaier/Crumpe



LG avait deux principaux concepts de tablettes pliables à présenter au CES : une tablette de 8 pouces qui peut se replier vers l’intérieur et vers l’extérieur dans les deux sens, et un appareil de 17 pouces qui se plie en deux. LG affirme que l’écran de 17 pouces est presque entièrement sans plis et que la société le positionne soit comme une tablette géante, soit comme un moniteur externe plus portable pour un ordinateur portable.

Les gadgets présentés au CES sont loin d’être les premières tablettes pliables. Il y a des Lenovo Pliage X1 et plus récent Think Pad X1 pliablealors qu’Asus a le Zenbook pliable OLED. Le concept 17 pouces de LG semble en grande partie essayer d’atteindre le même objectif que Lenovo et Asus ont déjà commencé à explorer avec ces appareils.

La grande question est de savoir si ces entreprises peuvent convaincre les consommateurs que les tablettes pliables sont même utiles en premier lieu. Samsung essaie apparemment de résoudre cette énigme en développant des écrans qui peuvent changer de forme et de taille pour s’adapter à la façon dont vous utilisez votre appareil. Basé sur la démo de Samsung du Flex Hybrid, il semble que vous serez en mesure d’afficher du contenu qui n’était pas visible auparavant lors de l’expansion de la partie coulissante de l’écran. Le clip ci-dessus semble montrer un site Web d’achat à titre d’exemple, avec plus de produits affichés à mesure que l’écran s’agrandit.

Lenovo a déjà quelques idées intéressantes sur la façon de mettre le X1 Fold’s écran pliable pour une bonne utilisation. Lorsque l’écran est plié à moitié, vous pouvez placer le clavier Bluetooth de Lenovo sur la moitié inférieure de l’écran afin qu’il fonctionne comme un mini ordinateur portable.

Samsung n’est pas non plus la seule entreprise à expérimenter des écrans qui peuvent s’étendre en glissant et en roulant. TCL et Motorola ont tous deux imaginé des concepts similaires pour la conception de smartphones, bien que Samsung se sente plus proche d’un produit réel compte tenu de son expérience dans les pliables. Samsung est également le plus grand au monde téléphone intelligent-fabricant et deuxième plus grand tablette-maker, qui rend ses concepts plus percutants que ceux de TCL et Motorola. Bien que LG ne soit plus présent dans l’industrie mobile, il s’agit d’un fournisseur majeur d’écrans et fabrique toujours ses propres ordinateurs portables.

Les tablettes pliables peuvent avoir des avantages par rapport aux téléphones pliables

Avoir un téléphone qui peut se plier en deux pour tenir facilement dans votre poche peut certainement être utile. Mais une tablette qui peut faire la même chose est encore meilleure, principalement pour la simple raison que les tablettes sont intrinsèquement plus grandes que la plupart des téléphones.

Il y a un autre avantage : les tablettes pliables peuvent ne pas faire face à tous les mêmes défis de conception que les téléphones pliables ont rencontrés jusqu’à présent. Par exemple, l’une de mes plus grandes plaintes au sujet de la Galaxy Z Fold gamme a été qu’il semble parfois difficile à utiliser lorsqu’il est fermé. L’écran de couverture s’est considérablement amélioré depuis l’arrivée du premier Galaxy Fold en 2019, mais il ne ressemble toujours pas à un téléphone standard non pliable.

Le Galaxy Z Fold semble également volumineux lorsqu’il est fermé, car son épaisseur équivaut essentiellement à deux téléphones empilés l’un sur l’autre. Quand j’ai revu Surface Duo 2 de Microsoft en 2021, j’ai eu du mal à trouver un moyen confortable de le tenir lors de la prise de photos avec l’appareil photo principal car vous devez garder le téléphone déplié pour voir ce que vous photographiez.

Kevin Heinz/Crumpe



Ces inconvénients peuvent ne pas être un problème aussi important avec les tablettes pliables. Contrairement aux téléphones, vous n’utiliserez probablement pas une tablette dans une main la plupart du temps. Un écran extérieur sur une tablette pliable, s’il y en a même un, n’aurait pas autant d’importance car vous allez probablement utiliser l’appareil déplié. Les tablettes pliables que j’ai vues jusqu’à présent n’ont même pas d’écrans de couverture.

Mis à part la caméra selfie pour les chats vidéo, la qualité de la caméra n’est pas aussi importante sur une tablette que sur un téléphone. Ainsi, le problème de maladresse que j’ai mentionné lors de la prise de photos avec le Surface Duo 2 ne se produirait probablement pas sur une tablette pliable.

Le principal attrait derrière les tablettes pliables de Samsung, LG, Lenovo et Acer – concept ou non – est la portabilité. Avoir une tablette qui se plie en deux facilite le rangement dans un sac à dos, une valise ou un sac à main lors de votre prochain vol, trajet ou voyage à la plage. Mais les téléphones sont déjà compacts dans leur forme actuelle, ce qui signifie que la proposition de valeur derrière des téléphones comme le Galaxy Z Fold peut être un peu plus difficile à vendre.

Cela ne signifie pas que les tablettes pliables sont à l’abri des problèmes de conception, comme l’a écrit mon collègue Dan Ackerman lors de l’essai des appareils Lenovo et Acer. La création d’écrans plus grands qui se plient et se plient présente probablement son propre ensemble de défis techniques par rapport aux téléphones pliables.

Les téléphones pliables évoluent également plus rapidement, selon une étude de marché Prévisions IDC une augmentation de 66,6 % d’une année sur l’autre des expéditions mondiales en 2022. Ainsi, même si les téléphones pliables peuvent avoir différents obstacles à surmonter, des entreprises comme Samsung ont été en mesure de résoudre ces problèmes sur plusieurs générations de produits jusqu’à présent.

Les tablettes ont besoin d’un rafraîchissement

Josh Goldman/Crumpe



Les ventes de tablettes ont augmenté au cours de la première phase de la pandémie alors que les gens socialisaient, travaillaient et allaient à l’école virtuellement. Mais les ventes semblaient sombres l’année dernière. Les expéditions mondiales de tablettes ont diminué de 8,8 % d’une année sur l’autre au troisième trimestre de 2022, marquant le cinquième trimestre consécutif de baisse, selon IDC. Cette chute était principalement due à des vents contraires économiques, car les consommateurs cherchent à dépenser moins, indique le rapport.

Les nouvelles tablettes avec des écrans métamorphosés peuvent ne pas suffire à changer cela, d’autant plus que les appareils pliables sont généralement coûteux. Mais les tablettes sont encore attendues depuis longtemps pour un rafraîchissement. On peut dire que la plus grande transformation de la tablette depuis le lancement du premier iPad a été le passage aux appareils hybrides ordinateur portable-tablette, une transition qui a commencé il y a environ une décennie autour du lancement de Windows 8. Mais les tablettes n’ont pas fondamentalement changé depuis lors, à part adapter des écrans plus grands et obtenir des mises à niveau matérielles de routine.

Il a fallu des années à ces appareils hybrides pour résoudre leurs problèmes et devenir les piliers de nos vies. Si les tablettes pliables font leur chemin, le cas sera probablement le même, principalement en raison des prix élevés et des problèmes logiciels. Mais les concepts présents au CES montrent que des progrès sont assurément en cours.

L’objectif de toutes les tablettes, pliables ou non, est de fournir un écran plus grand pour les tâches pour lesquelles votre téléphone n’est peut-être pas idéal, comme jouer, regarder des films, lire et travailler. Donc, trouver des moyens créatifs d’étendre davantage cette taille d’écran, comme Samsung l’a fait avec l’écran coulissant du Flex Hybrid, semble être une évolution naturelle.

Les téléphones pliables ont toujours l’impression d’être à la recherche d’un objectif, mais les tablettes pliables en ont peut-être déjà trouvé un.