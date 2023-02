L’avenir des relations russo-indiennes est solide, il suffit de demander aux diplomates qui savent le mieux

Des personnalités des deux pays se sont réunies pour marquer un anniversaire clé dans les relations bilatérales et définir les possibilités futures

Pour marquer le 30e anniversaire de l’accord historique et la journée des diplomates russes le 10 février, RT rend compte d’un événement bilatéral où la portée des relations naissantes entre Moscou et New Delhi a été discutée par les diplomates mêmes qui construisent les ponts.

Les relations russo-indiennes n’ont peut-être jamais été aussi productives qu’aujourd’hui, malgré les turbulences géopolitiques mondiales. Les liens étroits de Moscou avec New Delhi ont été établis pendant l’Union soviétique, puis renforcés par le traité d’amitié et de coopération entre l’Inde et la Russie, signé en janvier 1993 lors de la visite du président russe de l’époque, Boris Eltsine, dans le pays asiatique.

“Anciens horizons, nouveaux amis”

Tel était le message sous-jacent lors d’une table ronde intitulée, “Prochaines étapes dans la relation stratégique Inde-Russie”tenue à New Delhi lundi.

L’ambassadeur de Russie en Inde, Denis Alipov, un diplomate de carrière et un ancien de l’Inde qui a pris ses fonctions au début de l’année dernière, était le conférencier principal lors de l’événement qui a abordé le thème “vieux amis, nouveaux horizons”. Le contexte de la discussion était la persistance des tensions géopolitiques accentuées par “Sanctions occidentales à la demande de Washington”.

Alipov, un proche confident de feu l’ambassadeur russe Alexander Kadakin, une figure clé des relations russo-indiennes, parle couramment l’hindi – la langue officielle de l’Inde – et a également servi à l’ambassade de Russie en tant que diplomate débutant de 23 ans lors de la signature. du traité historique de 1993.

L’ambassadeur n’a pas ménagé ses efforts en accusant les États-Unis d’être la “nation la plus belligérante”, qui érige un barrage à la création d’un monde multipolaire.

Il a admis que “Les relations bilatérales solides avec l’Inde sont mises à rude épreuve” ces derniers temps, en raison du franchissement par les États-Unis de la ligne rouge sur le conflit ukrainien.

Alipov a soutenu que les relations bilatérales de la Russie avec l’Inde sont d’une grande importance parce que leur “les intérêts nationaux coïncident et il y a égalité dans les relations internationales tout en adhérant aux principes de la charte de l’ONU”.

Diplomatie pétrolière

Le diplomate chevronné a souligné la flambée des importations de pétrole de l’Inde en provenance de Russie, une multiplication par 36 représentant 25% de l’offre totale de brut de New Delhi et l’expansion du commerce bilatéral à 30 milliards de dollars grâce à une demande exponentielle.

L’Inde continue d’être l’un des plus gros importateurs d’engrais russes tout en refusant de se plier aux sanctions occidentales, a-t-il ajouté.

Alipov a respecté les “décisions souveraines” de New Delhi tout en plaidant pour un système de paiement dédié qui pourrait contourner le commerce du dollar, une voie de transport alternative, un regain d’intérêt pour les projets énergétiques et d’infrastructures dans l’Arctique – dont plus de 50% sont sur le territoire de la Russie Fédération – et un corridor de transport Nord-Sud.

Il a attiré l’attention sur l’assouplissement des réglementations douanières et a souligné les compétences essentielles de la Russie dans des secteurs tels que la chimie, la pharmacie, la métallurgie, la construction navale, l’intelligence artificielle (IA) et l’informatique quantique qui peuvent propulser diverses start-ups.

“Propagande calibrée”

L’ambassadeur a fait des trous dans Washington “propagande calibrée” sur le déclin économique de la Russie tout en soulignant les contributions de Moscou aux centrales nucléaires du Tamil Nadu, dans le sud de l’Inde, et de Rooppur, au Bangladesh, dont la dernière devrait être mise en service plus tard cette année. Il a en outre critiqué les États-Unis pour un “blitzkrieg publicitaire fictif” mettant en évidence le supposé “Mauvaise performance des armes russes en Ukraine.”

Alipov a déclaré que Moscou était attachée aux aspirations de New Delhi à devenir une puissance asiatique – en particulier la campagne “Make in India” qui soutient la fabrication conjointe de chars T-90, d’avions de combat Sukhoi 30 MKI, de fusils d’assaut AK-203 et d’autres armes.

La Russie aide également l’Inde à produire des missiles de croisière supersoniques BrahMos et à fournir des systèmes de missiles S-400.

Il a souligné le soutien de la Russie à la mission spatiale en cours de l’Inde, telle que le projet Gaganyaan, qui envisage de démontrer la capacité de vol spatial habité en lançant un équipage de trois membres sur une orbite de 400 kilomètres pendant trois jours, et la navigation spatiale cryogénique.

L’envoyé était optimiste quant au fait que davantage d’étudiants indiens se rendraient en Russie pour suivre des études supérieures. À l’heure actuelle, environ 20 000 y vont chaque année. L’ambassadeur a également espéré que la nouvelle politique d’éducation (NEP) du gouvernement indien permettrait aux universités russes de créer des campus en Inde.

L’envoyé a également mentionné le soutien indéfectible de Moscou à l’Inde dans sa tentative d’obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU (CSNU), qui figure depuis longtemps sur la liste de souhaits de New Delhi, malgré ce qu’Alipov a appelé un US « stratagème pour créer une politique de diviser pour mieux régner ».

Les contraintes de New Delhi

Kanwar Sibal, ancien ministre indien des Affaires étrangères et ambassadeur en Russie de 2004 à 2007, a pesé sur les contraintes de New Delhi vis-à-vis de la Chine, qui s’est rapprochée de Moscou, pour maintenir le « Ennemi commun, les États-Unis » à la baie.

Il a déclaré que le conflit en Ukraine est « existentiel » à la fois pour la Russie et les États-Unis, tandis que les relations diplomatiques « de haut en bas » de l’Inde avec Moscou sont antérieures à son engagement avec Washington.

Menaces transnationales de terrorisme islamiste

Pankaj Saran, qui a été ambassadeur de l’Inde en Russie de 2016 à 2018, a déclaré que bien que les relations bilatérales aient dérivé pendant les années Eltsine, la bonhomie a été ravivée après l’arrivée au pouvoir du président Poutine en 2000.

L’Asie centrale, a-t-il ajouté, y compris l’Afghanistan, est la clé du rayonnement diplomatique de l’Inde, car New Delhi aurait une frontière commune sans la partition du sous-continent en 1947.

Saran a assimilé la situation difficile de l’Inde à des groupes radicaux tels que Hizbul Mujahideen, Lashkar-e-Taiba et Jaish-e-Mohammed aux problèmes de la Russie avec l’Etat islamique et Al-Qaïda, qui ont été actifs dans certaines parties du Moyen-Orient.

Échange culturel

L’ancienne ambassadrice indienne, Smita Purushottam, fondatrice de l’organisation à but non lucratif Do Tank “SITARA” (Science, Indigenous Technology and Advanced Research Accelerator), qui a grandi en Russie lorsque le traité d’amitié historique a été signé avec l’ancienne URSS en 1971, a souligné comment la mission russe en Inde pourrait s’engager dans des échanges culturels.

Purushottam, qui maîtrise le russe, a exhorté le public restreint à se plonger dans les joies du théâtre russe – “peut-être la meilleure exposition culturelle au monde” – et les œuvres de Mikhaïl Boulgakov, mieux connu pour son roman “Le Maître et Marguerite”, et d’autres piliers littéraires de son pays bien-aimé.

Manish Chand, PDG et rédacteur en chef du magazine “India Writes Network” et du magazine “India and World” a animé la session, qui s’est tenue avant la Journée des diplomates russes, qui sera célébrée le vendredi 10 février.