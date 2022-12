L’avenir des maladies auto-immunes : la maladie psoriasique

Un nouveau groupe de médicaments appelés produits biologiques a des cibles plus spécifiques au sein du système immunitaire. Ils bloquent certaines protéines de votre système immunitaire qui déclenchent l’inflammation. Il existe un nombre croissant de ces cibles traitables, y compris celles appelées :

Il est donc logique que nous ayons besoin de différents médicaments pour le traiter. Les antirhumatismaux modificateurs de la maladie (DMARD) plus anciens, comme le méthotrexate, ciblent l’inflammation globale pour ralentir la maladie et prévenir les lésions articulaires et cutanées.

Alors que nous pensons à la maladie psoriasique comme une condition, il est possible que les maladies qui la composent soient un peu différentes.

Le diagnostic de la maladie psoriasique a également parcouru un long chemin. Il a longtemps été méconnu. Ce n’est qu’au cours des 10 à 15 dernières années que les gens ont vraiment commencé à y prêter attention. Depuis lors, il est devenu plus facile de le diagnostiquer.

La maladie psoriasique n’est pas guérissable, mais elle devient de plus en plus traitable. Bien que tout le monde ne puisse pas obtenir une peau claire ou des articulations sans douleur, les choses s’améliorent avec chaque nouveau médicament avec lequel nous devons les traiter.

Essai et erreur Aucun test ne peut montrer laquelle de ces cibles vous convient le mieux. Ainsi, votre médecin ne saura pas lequel de ces médicaments fonctionnera le mieux contre votre maladie jusqu’à ce que vous l’essayiez. La gravité de votre maladie et les parties de votre corps qu’elle affecte le plus (peau, articulations, etc.) aideront à déterminer quel médicament le médecin vous prescrira en premier. Par exemple, les inhibiteurs de l’IL-17, de l’IL-23 et de l’IL-12/23 semblent fonctionner particulièrement bien contre le psoriasis en plaques. Il est également important de savoir si vous avez d’autres conditions médicales qui pourraient rendre un biologique plus risqué pour vous qu’un autre.

Mais dans l’ensemble, la prescription de ces médicaments peut impliquer des essais et des erreurs. Le but ultime est de vous mettre en rémission, où vous n’avez aucun symptôme. Mais si vous vivez avec la maladie depuis longtemps, moins de douleur, moins d’articulations enflées et moins de plaques cutanées peuvent être des objectifs plus réalistes.

L’avenir du traitement Les traitements actuels des lésions cutanées sont plus efficaces que ceux disponibles pour l’inflammation des articulations. Grâce à la large gamme de médicaments topiques, de produits biologiques et d’autres thérapies, nous pouvons obtenir une élimination de la peau à près de 100 % beaucoup plus facilement qu’auparavant. C’est difficile d’y parvenir avec les articulations. Nous essayons donc de trouver de nouvelles façons de faire en sorte que les gens se sentent mieux. Les perspectives d’implication conjointe peuvent changer à mesure que les entreprises découvrent de nouveaux médicaments et qu’ils deviennent disponibles. Les sociétés pharmaceutiques sont à la recherche de nouvelles façons de bloquer l’inflammation dans la maladie psoriasique. Certaines idées impliquent de combiner des produits biologiques ou de cibler plus d’une voie inflammatoire à la fois. Par exemple, un médicament en développement, le bimekizumab, cible deux protéines inflammatoires, IL-17A et IL-17F. Dans des études, cela a aidé les symptômes de certaines personnes à s’améliorer jusqu’à 90 %.