Sommes-nous vraiment en train de suivre une voie où je devrais peut-être supprimer et retélécharger certaines applications lorsque je franchis les frontières ? Quel est l’avenir des interdictions de TikTok, et pourraient-elles jamais être appliquées ?

Les décideurs américains ont examiné attentivement l’application ces derniers mois en raison de préoccupations concernant l’espionnage chinois, mais l’interdiction du Montana est la décision la plus dramatique à ce jour. Les législateurs ont structuré la loi pour cibler des marchés comme Google Play et l’App Store d’Apple. À partir du 1er janvier 2024, ces entreprises pourraient être condamnées à une amende de 10 000 $ par jour si elles mettent TikTok à la disposition des utilisateurs du Montana.

De nombreux experts, politiciens et technologues ont qualifié l’interdiction de ridicule, inconstitutionnelle et xénophobe. Et il voit déjà des défis juridiques. Lundi, TikTok a intenté une action en justice contre le Montana à la suite d’une plainte d’un groupe d’utilisateurs, invoquant des motifs constitutionnels.

Eric Goldman, professeur de droit à l’Université de Santa Clara et codirecteur du High Tech Law Institute de la faculté de droit, m’a dit qu’il doutait que les interdictions soient autre chose qu’une pièce de théâtre politique, destinée à délivrer un message : « C’est juste de la propagande, pas en fait un effort pour garder les Montanans en sécurité.

Il n’y a toujours aucune preuve que TikTok transmette les données des utilisateurs au gouvernement chinois à l’échelle annoncée par les politiciens américains. Mais les interdictions proposées de TikTok surgissent partout aux États-Unis avec un soutien principalement bipartisan, et le président Biden a également menacé d’une interdiction nationale. Ce n’est pas non plus la première fois que les législateurs américains poussent un contrecoup de TikTok; en 2020, l’administration Trump a tenté d’interdire l’application mais a été bloquée après qu’un juge a déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves d’espionnage chinois.

Quant à son applicabilité, que se passerait-il si l’interdiction du Montana entrait en vigueur ? Devrais-je supprimer l’application si j’allais visiter le parc national des Glaciers ? Ce n’est pas du tout probable, et la loi actuelle vise à couper l’accès à l’application au moment du téléchargement initial, pas pour les personnes qui l’ont déjà sur leur téléphone.

Certains TikTokers du Montana ont déjà commencé à déplorer la perte potentielle de leurs plateformes et communautés sur l’application, mais ils n’ont peut-être pas trop à s’inquiéter, car la loi ne menace pas non plus directement de punir les utilisateurs de TikTok.

La suppression de TikTok des magasins d’applications réduirait considérablement sa capacité à gagner de nouveaux utilisateurs, et les magasins seraient chargés de contrôler l’accès en fonction de l’emplacement de l’appareil. TechNet, un groupe de pression qui représente Apple et Google, affirme que l’application d’une telle politique est actuellement impossible car les magasins n’ont pas la capacité de « geofencer » par état.