L’avenir des informations locales : un professeur de l’UCSB pointe du doigt les géants de la technologie dans la montée des déserts de l’information communautaire

Depuis 2005, plus de 2 000 journaux locaux ont fermé leurs portes aux États-Unis – le plus récemment étant celui de Santa Barbara – et plus de la moitié des journalistes ont perdu leur emploi.

En revanche, Google et Facebook/Meta s’en sortent très bien : les deux tiers des dépenses publicitaires, cruciales pour la survie de l’industrie de l’information, sont désormais numériques, et les deux géants de la technologie contrôlent la moitié des revenus publicitaires du pays.

Selon Jennifer Holt, professeure à l’UCSB, ces tendances alignées ont « laissé l’industrie de l’information en chute libre ».

« Cette canalisation des revenus qui étaient autrefois l’élément vital de l’industrie de la presse vers les coffres de deux grandes plateformes technologiques a conduit à des licenciements catastrophiques, à des consolidations et à la création de ‘déserts d’information’ à travers les États-Unis », écrit le Dr Holt dans son prochain livre. , « Politique cloud ».

« La menace actuelle des plateformes numériques a… dévasté le journalisme local et laissé la plupart des communautés dans l’ignorance des informations qui impactent le plus directement leur vie, et sans aucun contrôle sur la responsabilité des dirigeants civiques et des élus », conclut-elle.

Chercheur pionnier et l’un des plus grands experts du pays en matière de nouveaux médias numériques, le Dr Holt sera le principal conférencier la semaine prochaine, dans le cadre d’un panel examinant « L’avenir des informations locales », qui suivra la présentation gratuite de Newsmakers de « Citizen McCaw », le documentaire de 2008 relatant l’effondrement du Santa Barbara News-Press, le quotidien historique de la ville et du comté, qui a récemment déposé son bilan.

La projection aura lieu à 19 heures le mercredi 27 septembre au Marjorie Luke Theatre. RSVP ici pour des billets gratuits.

Professeur agrégé et directeur du Département d’études cinématographiques et médiatiques de l’UCSB, le Dr Holt est l’auteur ou l’éditeur de cinq livres sur les médias numériques et a donné des conférences à travers le pays et dans le monde sur le sujet.

Dans une interview individuelle mardi, elle a non seulement donné un aperçu de l’impact destructeur des grandes technologies sur l’information locale, mais a également donné un aperçu d’une série d’autres problèmes critiques dans le domaine, depuis l’emprise monopolistique des « barons voleurs » du numérique. » et la capacité très à la traîne du gouvernement à réguler plusieurs décennies de changements technologiques transformationnels extraordinairement rapides, à la manière dont les médias sociaux et les algorithmes derrière les méga-plateformes technologiques encouragent, permettent et amplifient la désinformation, ainsi que les dangereuses théories du complot. .

« La propagation croissante de la désinformation sur les plateformes dominantes telles que Facebook, YouTube et Twitter fait partie d’une tempête parfaite », dit-elle. » Parallèlement à la diminution de la confiance dans les agences de presse et à l’effondrement simultané du modèle économique de l’industrie de l’information, c’est un trio qui a provoqué une nouvelle crise de la démocratie née de la politique du cloud. «

Une programmation de stars, quatre professionnels qui travaillent dans notre industrie de l’information communautaire, chacun avec une perspective unique sur l’avenir, se joindront également à la table ronde « L’avenir des informations locales », après la projection de « Citizen McCaw ».

Sarah Sinclair est la directrice de la publicité du Santa Barbara Independent et l’ancienne directrice de la publicité de News-Press, qui a traversé et traversé avec succès la transition épique du modèle commercial d’impression d’avant l’époque à l’économie de l’ère numérique.

Gwyn Lurie est PDG et rédactrice en chef du Montecito Journal Media Group, LLC., qui a dirigé un groupe d’investisseurs qui a acheté l’hebdomadaire en 2019, et a depuis lancé une série d’autres publications qui offrent des sources de revenus alternatives pour soutenir le journalisme communautaire. .

Lily Dallow est directrice du contenu numérique chez KEYT, une journaliste multimédia dont la formation et les compétences pour raconter des histoires avec de multiples moyens de communication, notamment l’imprimé, les images, l’audio et la vidéo, la positionnent comme une journaliste prototypique s’adaptant à une ère de changement technologique constant.

Ryan P. Cruz est un journaliste de l’Independent qui couvre non seulement l’actualité traditionnelle, mais concentre également une grande partie de son travail sur les communautés et la culture latino-américaines, qui ont historiquement été négligées dans la couverture médiatique locale alors même qu’elles constituent une communauté croissante et de plus en plus influente. partie de la population.

Les billets sont gratuits pour le film et la table ronde, mais veuillez confirmer votre présence afin que nous puissions obtenir un décompte précis de la foule.

Vous pouvez regarder notre conversation avec Jennifer Holt via YouTube ci-dessous ou par en cliquant sur ce lien. Le la version podcast est ici. TVSB, Cox Cable Channel 17, diffuse le programme à 20 heures tous les soirs de la semaine et à 9 heures le samedi et le dimanche. KCSB, 91,9 FM, diffuse l’émission lundi à 17h30.

RSVP ci-dessous pour une projection gratuite de « Citizen McCaw » et une discussion le 27 septembre à 19 h au Marjorie Luke Theatre. Cliquez ici pour en savoir plus.