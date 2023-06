L’avenir des incendies de forêt au Canada, expliqué par un spécialiste canadien des incendies

Quand la fumée se dissipera-t-elle ?

C’est ce que tant de gens dans l’est des États-Unis demandent après que les vents ont balayé la fumée des incendies de forêt au Canada dans les grandes villes, dont New York et Philadelphie plus tôt cette semaine. Cela a fait chuter la qualité de l’air. Pendant une partie de la semaine, New York a connu la pire pollution atmosphérique de toutes les grandes villes du monde, et les responsables de tout l’Est ont exhorté les habitants à rester à l’intérieur.



Mesonet de l’État de New York / Université d’Albany

Mais peut-être une question plus importante est : quand cela se reproduira-t-il ?

Bien que la trajectoire de la fumée soit influencée par la météo locale et difficile à prévoir, il est clair que les incendies de forêt comme ceux au Canada s’aggravent à mesure que la planète se réchauffe. Et là où il y a du feu, il y a de la fumée. Ainsi, bien que des événements effrayants comme celui-ci soient temporaires, ils peuvent également devenir plus courants. Ces incendies ne sont pas autant une valeur aberrante qu’un signe avant-coureur de ce qui est à venir.

J’en ai parlé avec Morgan Crowley, spécialiste des incendies au Service canadien des forêts, qui s’occupe de la surveillance des incendies de forêt. Elle a des conseils pour les habitants de la côte Est qui sont confrontés à la fumée d’un incendie pour la première fois et travaille sur un projet pour aider le Canada à être mieux préparé lors de futures épidémies. Une conclusion pleine d’espoir de notre conversation est que les pompiers sont mieux préparés que jamais.

Notre conversation a été modifiée pour plus de longueur et de clarté. Au cours de notre conversation, Crowley a fait référence à des notes de deux autres scientifiques du gouvernement canadien : Lynn Johnston et Mark de Jong.

La nouvelle normalité

Benji Jones

À quel point est-il surprenant de voir autant d’incendies dans l’est du Canada?

Morgan Crowley

Les incendies dans l’est du Canada ne sont pas inattendus. L’année dernière, par exemple, Terre-Neuve a connu quelques incendies qui ont coupé l’accès à certaines collectivités, même si la saison des incendies a été relativement calme partout ailleurs. Il y a eu un gros incendie en 2009 qui a touché Halifax.

Mais généralement, l’activité des incendies est plus faible dans la région. Une partie du problème est que nous avons vu très peu de neige dans l’est cette année, puis nous avons eu un printemps très sec, particulièrement dans l’est. Ce n’est pas surprenant – nous savons que ces conditions vont devenir plus courantes – mais c’est vraiment malheureux.

Benji Jones

Alors, le changement climatique en fait-il la nouvelle norme ?

Morgan Crowley

Nous nous attendons à voir plus d’événements comme celui-ci.

Les changements climatiques auront plus d’impact sur le Canada que sur d’autres régions parce qu’il est plus près des pôles. Dans l’ouest, nous nous attendons à des saisons de feux plus longues. Et partout au Canada en général, nous nous attendons à ce que les saisons des incendies deviennent plus extrêmes. La superficie annuelle des régions brûlées devrait augmenter – certaines prévisions suggèrent qu’elle pourrait même doubler d’ici 2100.

Nous sommes confrontés à cette réalité maintenant. La brûlure printanière au Canada est déjà élevée, comme ce que les gens disent que vous pourriez vous attendre à l’automne. De nombreuses provinces et territoires sont déjà dans des situations d’incendie critiques – ce qui signifie qu’ils pourraient avoir des incendies incontrôlables à proximité de communautés qui provoquent des évacuations – ce qui rend difficile le partage des ressources. Certaines régions du Canada commencent la saison à poings fermés.

Ce qui se passe également, c’est que partout au pays, les gens se déplacent vers les zones forestières. L’activité des incendies pourrait changer avec le changement climatique, mais les communautés se déplacent également vers de nouvelles zones. Notre interface entre la nature et l’urbain s’agrandit.

Benji Jones

En quoi les incendies dans l’est – ceux qui affectent des villes américaines comme New York et Philadelphie – diffèrent-ils de ceux de l’ouest ?

Morgan Crowley

Ce qui est différent dans l’est, c’est que les incendies se produisent principalement dans des régions où vivent des gens, comme près d’Halifax en Nouvelle-Écosse. [whereas in the west they’re often in more rural areas]. Ainsi, lorsqu’un incendie se déclare, il affecte des communautés, dont certaines sont vraiment vulnérables. Nous craignons au Canada de voir des incendies plus fréquents dans les communautés autochtones éloignées situées dans des zones sujettes aux incendies.

Expliquez-le comme si j’avais 5 ans : pourquoi le réchauffement aggrave-t-il les incendies ?

Benji Jones

Quelle est la manière la plus simple de comprendre le mécanisme par quel changement climatique aggrave ces incendies ?

Morgan Crowley

Avec le changement climatique, il fait plus chaud. Nos forêts sont donc plus sèches. Cela signifie qu’ils sont plus stressés et qu’il y a plus de carburant mort. Ils sont essentiellement une poudrière lorsque la foudre frappe. [Drier vegetation burns more easily.]

Il y a également eu des études montrant qu’avec un climat qui se réchauffe, il y aura plus d’orages et d’orages, donc il y aura plus d’éclairs. Des centaines de feux peuvent être allumés avec un seul orage. Cela augmente simplement la probabilité que les incendies deviennent incontrôlables parce que vous ne pouvez pas répondre à chaque incendie.

Benji Jones

Le changement climatique pourrait-il également avoir un impact sur les schémas de fumée ? Demander en tant que New-Yorkais.

Morgan Crowley

Il est difficile de dire comment les vents changent, mais comme vous pouvez l’imaginer, le changement climatique modifie tout ce qui concerne la météo. Et s’il y a un comportement de feu plus extrême, il y aura plus de fumée extrême, et cela pourrait entrer aux États-Unis.

Comment se préparer à des saisons d’incendie plus extrêmes

Benji Jones

Les scientifiques en savent plus que jamais – ils comprennent que le changement climatique aggravera les incendies de forêt. Pouvons-nous utiliser ces informations pour nous préparer ?

Morgan Crowley

Oui absolument. La surveillance et les prévisions s’améliorent et deviennent plus accessibles.

Le Canada, par exemple, lance un satellite spécialement conçu pour surveiller les incendies – non seulement pour les détecter, mais aussi pour fournir des informations sur leur comportement. Ceci est important car les satellites existants ne passent pas lorsque les incendies sont à leur maximum, c’est-à-dire en fin d’après-midi.

Ce nouveau satellite montrera alors ce que fait le feu et fournira cette information plus rapidement que les satellites existants. Ces données seront disponibles dans les 30 minutes suivant le passage des satellites, afin qu’elles puissent être utilisées par les services d’incendie pour la gestion des incendies et la prise de décision.

Benji Jones

Au-delà de la lutte contre le changement climatique et de la réduction de la consommation de combustibles fossiles, que pouvons-nous faire pour réduire le risque de ces incendies ?

Morgan Crowley

C’est une chose délicate parce que les incendies font aussi naturellement partie de notre écosystème. Nous ne pouvons pas éteindre tous les incendies et nous ne voulons pas éteindre tous les incendies. Les incendies font partie de l’écologie des forêts boréales. Mais évidemment, lorsqu’il s’agit d’atténuer les incendies, il existe différentes réponses, et limiter les impacts sur les communautés est la priorité.

Quant à la fumée, ce sera une réalité de plus d’incendies à l’avenir, nous devons donc nous y préparer, par exemple en créant des abris anti-air purs et de meilleurs indices de qualité de l’air, afin que les gens comprennent vraiment s’il est sûr de sortir.

Benji Jones

Quel est votre message pour les habitants des villes américaines qui sont confrontés pour la première fois à la fumée d’un feu de forêt ?

Morgan Crowley

C’est notre avenir potentiel. C’est vrai. Il est vraiment important que nous préparions notre avenir et que nous trouvions des moyens de réduire les effets sur nos populations vulnérables.