L’avenir des droits de vote

Les législateurs en Géorgie poussent des projets de loi qui rendraient plus difficile l’inscription et le vote par correspondance. L’Arizona, la Pennsylvanie et plusieurs autres États envisagent également nouvelles restrictions sur le vote par correspondance . Le Brennan Center for Justice, un groupe de réflexion de New York, a dénombré 253 projets de loi dans 43 États cherchant à resserrer les règles de vote, comme l’a noté Michael Wines du Times.

Tout d’abord, un peu de contexte: Trump n’a pas lancé cette tendance. Depuis plus d’une décennie, les politiciens républicains – souvent inquiets de leur capacité à gagner des élections dans un pays en voie de diversification – ont tenté de réduire l’accès au vote. Mais la défaite de Trump et ses affirmations répétées sur la fraude électorale (presque toutes fausses) ont donné une nouvelle énergie à l’effort.

Et les experts du droit de vote craignent que le résultat ne soit le plus grand retour en arriere des droits de vote des Américains depuis la disparition de Reconstruction au 19e siècle.

Dans des dizaines d’États, le Parti républicain a répondu à la défaite de Donald Trump en essayant de changer les lois électorales, souvent pour rendre le vote plus difficile.

C’est le reflet de une croyance largement répandue parmi les responsables républicains, ce taux de participation élevé nuit à leurs chances de gagner les élections. Ils peuvent se tromper à ce sujet: comme le Parti républicain est devenu plus ouvrier, il a attiré de nombreux partisans qui ne votent qu’occasionnellement.

Pourtant, les candidats républicains bénéficieront probablement de tout changement affectant de manière disproportionnée les électeurs noirs et latinos, comme l’élimination de l’inscription automatique. «Les restrictions que nous constatons vont avoir un impact plus important sur les communautés qui ont été traditionnellement les plus défavorisées», déclare Myrna Pérez, spécialiste des droits de vote au Brennan Center.

Les démocrates, ainsi que les républicains et les indépendants qui favorisent un accès au vote plus large, ont trois façons possibles de répondre. L’un de ces trois sera exposé aujourd’hui à la Cour suprême.

‘Le dernier endroit où tu veux être’

Le tribunal entendra une affaire de l’Arizona dans laquelle des responsables démocrates contestent deux dispositions de l’État. L’un exige l’élimination de tous les bulletins de vote déposés dans la mauvaise circonscription, et un autre interdit aux gens – comme les dirigeants d’églises ou les organisateurs de partis – de recueillir les bulletins de vote des absents pour les soumettre. Les démocrates soutiennent que ces dispositions affectent particulièrement les électeurs minoritaires et violent ainsi la loi sur le droit de vote. (Adam Liptak, journaliste à la Cour suprême du Times, explique plus en détail ici.)

Le procès en Arizona est un exemple de la principale façon dont les défenseurs ont tenté de protéger le droit de vote au cours des dernières décennies: par le biais des tribunaux. En cours de route, ils ont remporté quelques victoires, notamment dans un cas récent de Caroline du Nord.