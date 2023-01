L’avenir des Colts de Jeff Saturday ? L’avenir des Titans de Malik Willis?: analyse de l’AFC Sud

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

Dans une interview avec ESPN diffusée avant le match de la semaine 16 des Colts contre les Chargers, le propriétaire Jim Irsay a qualifié l’entraîneur par intérim Jeff Saturday de candidat “exceptionnel” pour être l’entraîneur-chef à plein temps. Irsay a déclaré que samedi sera “compétitif” lorsque l’équipe lancera une recherche approfondie du rôle pendant l’intersaison.

Cela ne devrait plus être le cas.

Depuis une victoire spectaculaire sur les Raiders lors des débuts de samedi le 13 novembre, les Colts (4-11-1) ont subi une défaite humiliante après l’autre sous la légende de la franchise, plus récemment une raclée 38-10 par les Giants dimanche. New York n’avait pas marqué plus de 27 points dans aucun match cette saison avant de jouer à Indianapolis, et les Giants n’avaient pas non plus battu une équipe à deux chiffres avant la victoire de 28 points.

Les Colts semblaient sans vie, comme ils l’ont fait tant de fois cette saison – le dernier exemple de l’incompétence de l’équipe s’étendant bien au-delà de sa terrible attaque.

Le plus révélateur de ce que les Colts sont devenus sous samedi ? Comment ils ont réagi au limogeage de Kayvon Thibodeaux sur Nick Foles qui a éliminé le quart-arrière vétéran du match. Alors que Foles se tordait de douleur au sol, Thibodeaux faisait une fête d’ange des neiges à côté de lui (Thibodeaux a déclaré après le match qu’il ignorait que Foles était blessé). Aucun des coéquipiers de Foles ne semblait s’en opposer.

C’était symbolique d’une équipe de Colts qui ne veut plus se battre.

“Déçu du point de vue de la ligne O et pour les coéquipiers en général”, a déclaré samedi à propos de la réponse des Colts à la célébration de Thibodeaux. “Nous protégeons les nôtres.”

Avant ce match, samedi a supervisé le plus grand effondrement de l’histoire de la NFL contre les Vikings. Sous sa direction, il y a eu des problèmes de mauvaise gestion de l’horloge à la fin du match des Steelers. Sous sa direction, les Colts ont cédé 54 points aux Cowboys. Sous sa direction, Indianapolis n’a récolté que trois points contre les Chargers. Quand vous pensez que les Colts 2022 ont touché le fond, ils trouvent un nouveau plus bas.

En tant qu’entraîneur par intérim, samedi n’a pas créé le gâchis des Colts. Il en a hérité. Il a dû travailler avec une équipe d’entraîneurs offensifs en désavantage numérique depuis les licenciements de l’entraîneur Frank Reich et du coordinateur offensif Marcus Brady. Il a dû travailler dans les limites d’une liste imparfaite. Ce n’était jamais une situation dans laquelle Saturday, dont la seule expérience d’entraînement antérieure était au niveau secondaire, pouvait connaître un réel succès.

Mais les Colts n’ont fait que s’enfoncer davantage dans le chaos avec samedi.

Irsay n’a aucune raison de croire que samedi a mérité le poste à temps plein.

Autres réflexions à travers l’AFC Sud :

Texans chercher à gagner malgré un impact négatif possible sur le choix général n ° 1

En termes de positionnement au repêchage, les Texans (2-13-1) ont beaucoup en jeu lors de leur finale de saison régulière dimanche contre les Colts.

Houston, qui détient actuellement le premier choix au repêchage de 2023, décroche la première sélection avec une défaite ou une égalité avec Indianapolis, ou une victoire ou une égalité des Bears, qui affronteront les Vikings dimanche.

L’état d’esprit des Texans en semaine 18 ? Gagner.

“Vous dites que le choix n ° 1 au classement général peut aider? C’est ce que vous avez dit? Ouais. Et le n ° 2 au classement général, cela peut-il aider? Ouais”, a déclaré l’entraîneur Lovie Smith. “N ° 3 [too]. Il y a beaucoup de choix qui peuvent aider. C’est comme ça que je vois ça. Nous connaissons les sélections que nous avons, nous allons ajouter beaucoup de bons joueurs de football. Lorsque vous regardez un peu l’histoire aussi pour savoir si vous obtenez le premier ou le deuxième choix, troisième, vous ne savez jamais vraiment comment ils vont tous se passer. Je pense qu’en fin de compte, cela aide votre club de balle lorsque vous pouvez obtenir certains de ces meilleurs gars.

“Nous essayons de gagner depuis longtemps, à chaque match”, a-t-il poursuivi. “Rien de tout cela n’a changé.”

Deux choses à ce sujet.

Premièrement, il est toujours dans le meilleur intérêt des entraîneurs et des joueurs de faire tout ce qu’il faut pour gagner. Quelle que soit la façon dont une saison s’est déroulée, ils ont des emplois et de l’argent à protéger (et à gagner) dans un sport dans lequel de telles choses sont éphémères. Cela prend le pas sur la perte intentionnelle.

Deuxièmement, Smith a raison. Même sans le premier choix, les Texans seraient en pleine forme. En supposant que les Bears obtiennent le premier choix et le conservent, ils sont presque certains d’emprunter la voie des non-quart-arrière étant donné qu’ils ont Justin Fields. Même si les Bears échangeaient le premier choix, Houston aurait des dibs sur l’un des meilleurs signaleurs, une liste qui comprendra Bryce Young de l’Alabama et CJ Stroud de l’Ohio State.

Avoir le Titans abandonné sur Malik Willis?

À la suite de la blessure de Ryan Tannehill, Joshua Dobbs a battu Willis pour le rôle de quart partant en seulement deux semaines.

Dobbs a été retiré de l’équipe d’entraînement des Lions le 21 décembre. Huit jours plus tard, il a commencé contre les Cowboys et a mieux déplacé le ballon que Willis lors de l’un de ses trois départs. L’entraîneur de l’époque, Mike Vrabel, a annoncé lundi que Dobbs serait le partant du match pour le titre de facto de l’AFC South contre les Jaguars.

“Le message à Malik est de continuer à faire ce qu’il a fait, c’est-à-dire de continuer à étudier, de continuer à utiliser les répétitions d’entraînement à son avantage”, a déclaré Vrabel. “Pour aider le jeu à ralentir pour lui quand il est là-bas.”

Mais l’émergence soudaine de Dobbs met l’avenir de Willis dans le doute.

À l’heure actuelle, il semble que Dobbs et Willis se battront pour le poste de QB2 en 2023 derrière Tannehill, en supposant que les Titans le ramènent, ou un autre démarreur infaillible.

Si Willis ne peut pas battre Dobbs au prochain camp d’entraînement, il est possible que les Titans envisagent d’échanger l’ancienne star de Liberty. Garder trois quarts est peu probable pour les Titans, et libérer un ancien choix de troisième tour après une saison serait une pilule difficile à avaler.

