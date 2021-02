L’avenir des camions USPS est électrique: la nouvelle flotte remplacera, agrandira plus de 230K véhicules

Le service postal américain obtiendra enfin de nouveaux camions de livraison de courrier de haute technologie.

L’agence a déclaré mardi qu’elle avait attribué un contrat de 10 ans de plusieurs milliards de dollars à Oshkosh Defence, basé au Wisconsin, pour remplacer sa flotte de véhicules vieillissante.

La nouvelle flotte remplacera et agrandira les plus de 230 000 véhicules existants – dont environ 190 000 camions de livraison – dont plusieurs sont en service depuis 30 ans.

L’accord prévoit que le service postal commande entre 50000 et 165000 nouveaux camions de livraison équipés de caméras à 360 degrés, d’un freinage avancé, avec un système de prévention des collisions avant et arrière qui comprend des avertissements visuels, sonores et un freinage automatique.

Les véhicules seront également une combinaison de batteries électriques et à combustion interne qui seront modernisés pour répondre aux dernières avancées de la technologie des véhicules électriques.

L’accord comprend un investissement initial de 482 millions de dollars de USPS à Oshkosh pour finaliser la conception, les tests et l’outillage requis des véhicules de livraison de nouvelle génération (NGDV). Le premier versement aidera également à créer une nouvelle usine d’assemblage pour construire les camions, a indiqué le service postal.

L’annonce intervient à un moment où l’USPS est en forte concurrence avec FedEx, UPS et Amazon pour les livraisons de colis.

«La modernisation de notre flotte reflète également l’engagement du service postal à un mélange de véhicules plus respectueux de l’environnement», a déclaré le ministre des Postes USPS Louis DeJoy dans un communiqué de presse. « Parce que nous exploitons l’une des plus grandes flottes gouvernementales civiles au monde, nous nous engageons à rechercher des opportunités à court et à long terme pour réduire notre impact sur l’environnement. »

Les camions de livraison de haute technologie pourraient commencer à apparaître sur les routes postales dès 2023.