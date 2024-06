L’avenir d’Eric ten Hag : l’attente du manager de Manchester United pour la décision du club entre dans la troisième semaine

Cela fait plus de deux semaines que Manchester United d’Erik ten Hag a battu Manchester City lors d’une finale de FA Cup considérée comme potentiellement son dernier match.

Ten Hag a tenu bon et a déclaré dans une interview aux Pays-Bas qu’on lui avait dit que les nouveaux copropriétaires, Ineos, voulaient reconstruire le club « avec moi ».

Ten Hag reflétait son impression d’un certain nombre de conversations précédentes avec Sir Jim Ratcliffe, Sir Dave Brailsford et Jason Wilcox, l’équipe Ineos initialement responsable de la gestion de l’équipe de football d’Old Trafford après le changement de propriétaire.

Il est juste de dire que la plupart des membres des médias et de nombreux fans pensaient que l’examen serait déjà terminé et que Ten Hag connaîtrait son sort.

Mais en battant City – et en assurant la qualification européenne qu’ils semblaient prêts à rater – le joueur de 54 ans est devenu le premier entraîneur de United à remporter des trophées au cours des saisons successives depuis Sir Alex Ferguson.

Cela lui a permis d’adresser un avertissement direct à ses employeurs : « Quand j’ai commencé ici, j’ai dit que j’étais là pour gagner et aussi que je voulais construire une équipe. Je fais les deux. Mais s’ils ne veulent plus de moi, j’irai gagner des matchs et des trophées ailleurs.