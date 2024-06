L’avenir d’Eric ten Hag : l’attente du manager de Manchester United pour la décision du club entre dans la troisième semaine

Il est juste de dire que la plupart des membres des médias et de nombreux fans pensaient que l’examen serait déjà terminé et que Ten Hag connaîtrait son sort.

Mais en battre la ville – et en assurant la qualification européenne qu’ils semblaient prêts à rater – le joueur de 54 ans est devenu le premier entraîneur de United à remporter des trophées au cours des saisons successives depuis Sir Alex Ferguson.

Cela lui a permis d’adresser un avertissement direct à ses employeurs : « Quand j’ai commencé ici, j’ai dit que j’étais là pour gagner et aussi que je voulais construire une équipe. Je fais les deux. Mais s’ils ne veulent plus de moi, j’irai gagner des matchs et des trophées ailleurs.

Ten Hag est parti en vacances et la hiérarchie de United a entamé son examen de fin de saison, soulignant qu’aucune décision concernant le manager ne serait prise avant qu’elle ne soit terminée.

En quelques jours, il est devenu évident que tous ceux qui pensaient que l’examen ne serait qu’une reprise rapide de la saison ou un exercice de cochage de cases pour établir un écart approprié entre le triomphe de Ten Hag et un licenciement se trompaient.

Des sources de United ont affirmé catégoriquement qu’elles n’avaient pas fixé de calendrier pour l’examen. Les hypothèses d’une résolution d’ici la fin de la semaine dernière étaient également incorrectes et, alors que nous entrons dans une troisième semaine, rien n’indique toujours qu’une annonce soit en attente.

En attendant, Ten Hag ne peut qu’attendre.

Lorsqu’il a été associé à des postes désormais pourvus dans les anciens clubs de l’Ajax et du Bayern Munich au printemps, il a été souligné que son seul intérêt était de diriger United, où il lui reste encore un an de contrat.

Divers noms ont été proposés pour lui succéder, notamment Kieran McKenna, qui a depuis signé une prolongation de son contrat à Ipswich, Gareth Southgate, Graham Potter et Thomas Frank.

Ce week-end, il a été rapporté, y compris par BBC Sport, que Thomas Tuchel ne souhaite plus être pris en considération pour un poste vacant qui n’existe actuellement pas, après avoir rencontré Ratcliffe à Monaco la semaine dernière. United n’a pas confirmé la réunion, ni exprimé son point de vue sur l’optique d’une telle discussion.

En outre, l’intérêt pour Mauricio Pochettino, qui était en lice pour le poste à United lorsque Ten Hag a été nommé et qui est au chômage après son départ de Chelsea, s’est également refroidi.

Avec tous ses joueurs en mission internationale ou en vacances d’été, United n’a pas besoin de prendre une décision finale de manière urgente.

Brighton, par exemple, est considéré comme un club modèle en matière de planification prospective, mais Roberto de Zerbi a annoncé son départ le 18 mai, une semaine avant la finale de la FA Cup, et n’a toujours pas nommé de remplaçant.

Mais tous les regards sont tournés vers Old Trafford et il semble que personne, y compris Ten Hag, ne puisse être sûr du résultat final.