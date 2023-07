L’avenir d’EastEnders « sombre » alors que les fans fidèles s’éteignent en raison d’intrigues ridicules et de scénarios réveillés au milieu de 85 millions de livres sterling dépensés pour un nouvel ensemble

LE générique de clôture pourrait bientôt rouler pour de bon à EastEnders – alors que les fans s’éteignent au milieu d’intrigues folles et prétendent qu’il s’est réveillé.

Le feuilleton de la BBC attire à peine un million de téléspectateurs, contre jusqu’à 30 millions à son apogée.

La décision désespérée du chef du savon Chris Clenshaw de ramener la superbe salope Cindy Beale d’entre les morts n’a pas déclenché la reprise souhaitée.

Il perd rapidement du terrain face aux rivaux d’ITV, Corrie et Emmerdale, qui attirent environ quatre millions.

La décision de construire un nouvel ensemble de 87 millions de livres sterling à Herts – financé par les payeurs de droits de licence – fait également l’objet d’un examen de plus en plus minutieux.

Le déclin a conduit à la spéculation que le feuilleton – qui a été diffusé pour la première fois en 1985 – pourrait prendre fin. Un initié de la télévision a déclaré: «C’est une période inquiétante pour EastEnders.

« C’était l’émission dont tout le monde parlait, mais elle est maintenant dans une position précaire où les téléspectateurs plus âgés s’éteignent et les téléspectateurs plus jeunes n’ont aucun intérêt.

« Ramener des personnages présumés morts est une décision désespérée qui fonctionne rarement, mais EastEnders est vraiment à court d’options. Nous pourrions regarder ses dernières années.

Le Sun a révélé que Michelle Collins, 61 ans, reprenait son rôle de Cindy, 25 ans après sa mort apparemment en accouchant en prison.

Michelle, qui a fait son retour le mois dernier aux côtés de la co-star vétéran Adam Woodyatt, qui joue Ian Beale, a admis qu’elle n’était pas sûre de l’histoire.

Elle a déclaré: « J’ai dit à mon agent: » Oh, c’est ridicule « . »

Le feuilleton a également vu de grands noms partir, dont Danny Dyer, mécontent des intrigues.

L’acteur de 45 ans, qui jouait le patron du pub Mick Carter, a vu son personnage enjoué changer radicalement, souffrant d’attaques de panique.

Il a dit: « Je ne savais plus trop contre qui je jouais. »

D’autres résidents pétillants de Walford se sont transformés en épaves tremblantes, notamment Kim Fox, joué par Tameka Empson, touché par le SSPT après un accident.

Danny a également fait référence aux cotes d’écoute en disant: «Tout ce que j’ai eu au cours des deux dernières années, c’est: ‘Tu es toujours dans cet EastEnders? Je ne le regarde plus.' »

Il a également été accusé d’être réveillé, des députés critiquant les références politiques, dont Sharon Watts comparant le Brexit à Covid.

Cheryl Fergison, qui jouait Heather Trott, a également affirmé que ce n’était pas « relatable » car c’était trop violent.

En août dernier, la patronne de la BBC, Charlotte Moore, a déclaré que cela restait une partie « très importante » du calendrier et a soutenu Clenshaw pour le « faire évoluer ».