L’avenir de Xavien Howard et Terron Armstead avec les Dolphins est incertain

MIAMI — L’avenir de deux des joueurs les mieux payés des Dolphins de Miami est incertain alors que l’équipe entre dans l’intersaison, Xavien Howard et Terron Armstead reconnaissant la possibilité de ne pas revenir dans l’équipe la saison prochaine.

Howard, le joueur le plus ancien des Dolphins et demi de coin partant, a raté cinq matchs cette saison, y compris la défaite contre les Chiefs de Kansas City. Seul Justin Simmons des Broncos de Denver compte plus d’interceptions que Howard n’en a 29 depuis 2016.

Mais Howard, 30 ans, a un plafond salarial de 25,9 millions de dollars en 2024, et les Dolphins peuvent économiser 18,5 millions de dollars en le supprimant après le 1er juin. Son mandat au sein de l’équipe a été mouvementé au cours des dernières intersaisons, qui ont vu Miami recruter deux cornerbacks en les premier et deuxième tours, signez Byron Jones pour un contrat plus important que celui de Howard en 2020 et échangez contre All-Pro Jalen Ramsey au cours de la dernière intersaison.

“J’ai adoré mes huit années ici”, a-t-il déclaré lundi aux journalistes locaux. “Et quoi qu’il arrive, je suis d’accord.”

Howard, quatre fois sélectionné au Pro Bowl et membre de la première équipe All-Pro en 2020, a signé un contrat de 75 millions de dollars sur cinq ans en 2019, puis a signé une autre prolongation de cinq ans en 2022, ajoutant 50,6 millions de dollars d’argent frais.

Lorsqu’on lui a demandé lundi s’il serait prêt à accepter une réduction de salaire pendant l’intersaison, il a répondu sous la forme d’une question.

“Si votre patron vous demandait d’accepter une réduction de salaire, le feriez-vous ?” a-t-il déclaré, selon USA Today Sports.

Pendant ce temps, Armstead n’a pas encore décidé s’il jouera la saison prochaine ou s’il prendra sa retraite. Armstead a déclaré aux journalistes que la saison 2023 était « le Super Bowl ou l’échec » et même s’il aime toujours le jeu, il prendra son temps avant de prendre une décision.

“Je ne prends jamais de décision juste après la saison. Je prends toujours mon temps, je traite”, a-t-il déclaré, selon le South Florida Sun Sentinel. “Cela a été mon approche au cours des trois dernières intersaisons, donc ce sera la même approche.”

Armstead, 32 ans, a été élu Pro Bowler mais a raté sept matchs en raison de diverses blessures. Il a déclaré qu’il aimait toujours ce jeu, mais a ajouté qu’il ne voulait pas jouer s’il ne pouvait pas concourir physiquement à un niveau élevé.

Il a signé un contrat de 75 millions de dollars sur cinq ans avec les Dolphins en 2022 après avoir passé ses neuf premières saisons avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Lorsqu’il est en bonne santé, il est l’un des plaqués en haut à gauche de la NFL.

S’il devait prendre sa retraite, cela créerait un besoin urgent à ce poste pour les Dolphins, qui n’ont pas de successeur immédiat.