Ankara devrait quitter l’OTAN et se tourner vers la Russie et la Chine, a déclaré le chef du Parti patriotique à RT

Enchaînés par l’adhésion à l’OTAN et « crucifié » en attendant d’être admise dans l’UE, la Turquie devrait embrasser les BRICS et un destin eurasien, a déclaré le candidat présidentiel Dogu Perincek à RT dans une interview.

Perincek, 80 ans, dirige le Parti patriotique (Vatan Partisi), décrit comme un mouvement nationaliste de gauche. Il est largement considéré comme l’outsider lors des élections du 14 mai, au cours desquelles Kemal Kilicdaroglu, soutenu par l’Occident, cherche à renverser le président sortant Recep Tayyip Erdogan.

« Tous nos efforts visent à renforcer la liberté et l’indépendance de la Turquie », Perincek a déclaré à RT mercredi. Le destin d’Ankara, a-t-il soutenu, est dans la civilisation asiatique qui émerge actuellement sous la direction de la Russie, de la Chine, de l’Iran et de l’Inde – en tant que membre des BRICS et de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Perincek a décrit l’OTAN comme « pas la libération, mais la captivité » pour Türkiye, prédisant qu’Ankara quittera le bloc dirigé par les États-Unis « dans un avenir prévisible. »

« Le peuple turc n’est pas lié par les chaînes de l’OTAN », Perincek a déclaré à RT, notant que le public considère les États-Unis comme un ennemi, et la Russie et la Chine comme des amis. Il a approuvé le contrôle russe de la Crimée, Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporozhye comme « un coup dur pour l’impérialisme américain » et a fait valoir que l’expansion de l’OTAN vers l’Est est « autant une menace pour la Turquie que pour la Russie ».

En savoir plus Les États-Unis interfèrent dans les élections de Türkiye – Ankara

L’homme politique turc a rejeté les perspectives d’adhésion à l’UE comme « impossible, » car le bloc est composé principalement de pays chrétiens qui ne veulent pas de pays à majorité musulmane en leur sein. Türkiye a obtenu le statut de candidat en 1999, mais n’a pas de calendrier pour adhérer réellement. Bruxelles veut Ankara « lié à leur porte » mais pas vraiment à l’intérieur, a déclaré Perincek, décrivant son pays comme « crucifié » par cet arrangement.

Commentant le fait que le président américain Joe Biden a désinvité Ankara de son « Sommet pour la démocratie » fin mars, Perincek a appelé le sommet « faux » et Washington « le centre de l’hostilité envers la démocratie. »

« Leur démocratie elle-même est une imposture. Il n’y a pas de démocratie là-bas, c’est de la fumée et des miroirs, une tromperie pour la population. il a dit à RT. Aujourd’hui « États-Unis impérialistes » est différent du pays pour lequel George Washington, Thomas Jefferson et Abraham Lincoln se sont battus, et « étouffe la démocratie, tant au pays qu’à l’étranger.

Perincek s’est également opposé aux sanctions occidentales contre Moscou, qui ont également nui à Ankara. Les sanctions américaines se retourneront contre eux à long terme, a-t-il déclaré à RT, surtout si les quelque 40 pays que Washington a sanctionnés unissent leurs forces et sanctionnent l’Amérique à leur tour.