L’avenir de Taiwan est plus incertain que jamais

Le Parti démocratique progressiste (DPP) anti-Pékin de Taiwan, désormais dirigé par Lai Ching-te, a a remporté un troisième mandat présidentiel sans précédent lors des élections du week-end dernier. La victoire du DPP sur le Kuomintang (KMT), qui adopte une position plus conciliante à l’égard de la Chine, montre que, dans l’ensemble, les Taiwanais souhaitent toujours se libérer de Pékin. Mais au-delà de cela, l’avenir de Taiwan est sans doute plus incertain que jamais.

Les voix du DPP ont considérablement chuté depuis la dernière élection présidentielle de janvier 2020, passant de près de 60 pour cent à un peu plus de 40 pour cent aujourd’hui. Le candidat du KMT, Hou Yu-ih, n’était pas loin derrière Lai. 34 pour cent cette fois-ci. En outre, le DPP a perdu sa majorité parlementaire, obtenant juste 51 sièges sur les 113 sièges du parlement taïwanais. Le KMT en a remporté 52, et le Parti populaire de Taiwan (TPP), récemment formé et soutenu par de nombreux jeunes Taiwanais, en a remporté huit. Il s’agit de la première perte de majorité parlementaire pour le DPP depuis 2016.

Le DPP est le plus direct des trois partis dans son rejet des avancées belliqueuses de Pékin. En effet, Pékin a refusé de parler au DPP dans le passé, parce que le DPP ne respectait pas les “Consensus de 1992”. Il s’agissait d’un cadre de coopération entre le KMT et le Parti communiste chinois (PCC), dans lequel Taiwan et Pékin reconnaissaient qu’ils faisaient partie d’un seul pays, « une seule Chine », mais étaient en désaccord diplomatique sur la question de savoir à quelle « Chine » il était fait référence. – la République de Chine (ROC), fondée en 1912 par le KMT, ou la République populaire de Chine, fondée lorsque le PCC renversa la ROC en 1949. (La République de Chine reste le nom officiel de Taiwan.)