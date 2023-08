L’avenir de Shohei Ohtani ? Comment les débutants de la MLB se sont comportés après la deuxième opération de Tommy John

Shohei Ohtani pourrait bientôt être confronté à un obstacle que peu de lanceurs de la MLB ont surmonté.

La superstar des Angels de Los Angeles s’est déchiré l’UCL mercredi et pourrait nécessiter une intervention chirurgicale à Tommy John pour la deuxième fois de sa carrière. La première opération chirurgicale d’Ohtani a eu lieu en septembre 2018 et cela l’a effectivement empêché de lancer jusqu’au début de la saison 2021.

Le triple All-Star est l’un des meilleurs lanceurs du jeu depuis son retour. Bien que 2022 ait été sa meilleure saison sur le monticule, il arbore actuellement le meilleur score de 5,8 coups sûrs par neuf manches de la MLB et le meilleur de la Ligue américaine avec 143 ERA+. La question de savoir si cette version d’Ohtani refait surface n’est qu’une des nombreuses questions que le monde du baseball se pose alors qu’il cherche un avis plus approfondi sur la reconstruction de l’UCL.

[ Everything you need to know about Shohei Ohtani’s UCL tear, what’s next, free-agency impact ]

De nombreux lanceurs se sont complètement remis d’une opération chirurgicale à Tommy John, comme Ohtani l’a brillamment démontré ces dernières années. Mais seulement deux douzaines de partants ont dû revenir de deux, et les résultats après le second ont été mitigés. Il n’y a pas de grande compétition pour Ohtani, 29 ans, mais son projet potentiel est un as des Dodgers que Walker Buehler semble sur le point de terminer et l’as des Rangers Jacob deGrom a récemment commencé.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des cas les plus notables de l’histoire de la MLB (classés par ordre chronologique).

Steve Ontiveros

Avant le deuxième TJS : 24-34 ans ; 656,1 IP, 204 applications/72 démarrages, 33-30, 3,62 ERA, 19 sauvegardes

Après: 39 ans ; 5.1 IP, 3 applications, 10.13 ERA

Ontiveros est le premier exemple d’un lanceur partant revenant de deux opérations de Tommy John, et sa carrière a connu un ralentissement majeur après la seconde. Après avoir remporté le titre AL ERA en 1994 et avoir été nommé All-Star avec les A en 1995, sa deuxième reconstruction à l’UCL en 1996 l’a mis à l’écart pendant quatre saisons. Il n’a disputé que trois autres matchs à son retour en 2000.

L’UCL déchirée de Shohei Ohtani, l’avenir d’Ohtani, la surveillance des Angels et plus

José Rijo

Avant: 19-30 ans ; 1786 IP, 332 applications/260 démarrages, 111-87, 3,16 ERA

Après: 36-37 ans ; 94 IP, 44 applications/9 démarrages, 5-4, 4,60 ERA

Rijo a été l’un des meilleurs lanceurs du baseball de 1988 à 1994, remportant les honneurs de MVP des World Series, une couronne de retrait au bâton et une sélection All-Star et terminant deux fois parmi les cinq premiers du vote NL Cy Young en tant que membre des Reds. Tout cela était avant sa première opération chirurgicale à Tommy John, en 1995. Il en a subi une autre, en 1997, et a finalement été mis à l’écart pendant cinq saisons consécutives. Sa situation était donc très différente. Il était apparu sur le bulletin de vote du Temple de la renommée du baseball (et avait reçu un seul vote) avant de revenir admirablement dans les majors en 2001. Le retour n’a duré que deux saisons, cependant, et l’ancienne star a surtout été soulagée.

Darren Dreifort

Avant: 22-29 ans ; 761,2 IP, 103 départs, 43-52, 4,38 ERA

Après: 31-32 ans ; 111 IP, 70 applications/10 démarrages, 5-8, 4,22 ERA

L’ancien espoir vedette des Dodgers a subi une opération chirurgicale à Tommy John pour la deuxième fois de sa carrière au milieu de la saison 2001, peu de temps après avoir signé un contrat de 55 millions de dollars sur cinq ans. Il a fait un bref retour en tant que titulaire en 2003 avant de rejoindre l’enclos des releveurs la saison suivante – sa dernière dans les grands.

Victor Zambrano

Avant: 25-30 ans ; 683,1 IP, 174 applications/96 démarrages, 45-41, 4,45 ERA

Après: 31 ans ; 23 IP, 13 applications/4 démarrages, 0-3, 10.17 ERA

La carrière de Zambrano s’est arrêtée lorsqu’il a dû subir une deuxième opération de Tommy John en 2006. Il est revenu un an plus tard, mais a connu de grandes difficultés et n’est plus apparu dans les majors après la saison 2007.

Brian Anderson

Avant: 21-33 ans ; 1 547 IP, 245 démarrages, 82-83, 4,47 ERA

Après: 34 ans ; je n’ai plus lancé dans les majors

Anderson est vraiment une exception à ce groupe. Le compagnon gaucher n’a pas participé aux tournois majeurs après son d’abord Chirurgie de Tommy John en 2005. Il a cependant essayé. Anderson a signé un contrat avec les ligues mineures en 2006, pour ensuite se blesser à nouveau au bras et revenir sous le bistouri. Deux ans plus tard, Anderson a signé une autre ligue mineure mais a déchiré son UCL une troisième fois.

Comment la déchirure de l’UCL affecte-t-elle l’agence libre de Shohei Ohtani ?

Chris Capuano

Avant: 24-28 ans ; 711.2 IP, 116 départs, 42-48, 4,39 ERA

Après: 31-37 ans ; 718 IP, 109 départs, 35-44, 4,37 ERA

Le gaucher s’est montré très prometteur lors de ses premières saisons avec les Brewers et a été sélectionné All-Star en 2006. Une deuxième opération à Tommy John avant la saison 2008 l’a mis à l’écart pendant deux ans. Capuano est revenu sur le terrain sept saisons supplémentaires, affichant une MPM inférieure à 4,00 en tant que titulaire en 2012. Il a été principalement utilisé comme releveur au cours des trois dernières années de sa carrière.

Randy Loup

Avant: 22-35 ans ; 2268 IP, 368 démarrages, 132-117, 4,20 ERA

Après: 37-38 ans ; 60,1 IP, 11 départs, 1-8, 5,82 ERA

Wolf était un véritable mangeur de manches et a même fait partie d’une équipe All-Star avant sa première reconstruction de l’UCL. La blessure l’a rendu moins efficace mais n’a interrompu que brièvement ce qui était encore une longue carrière. Wolf a eu besoin d’une deuxième opération du TJ relativement tard dans sa carrière et n’a pas beaucoup lancé par la suite.

Kris Medlen

Avant: 23-27 ans ; 512,2 IP, 152 applications/61 démarrages, 34-20, 2,95 ERA

Après: 29-32 ans ; 86,2 IP, 22 applications/15 démarrages, 7-6, 5,61 ERA

Medlen a été absolument dominant lors de sa première saison complète en tant que titulaire avec les Braves de 2013. Mais il a dû subir une deuxième intervention chirurgicale à Tommy John lors de l’entraînement de printemps l’année suivante et n’a fait que 21 apparitions dans les tournois majeurs au cours des saisons 2015-2016. Il a lancé chez les mineurs en 2017 avant de faire une seule apparition avec les Diamondbacks en 2018, annonçant sa retraite plus tard cette saison.

L’UCL déchirée retire Shohei Ohtani de la saison des Angels plus tôt

Jarrod Parker

Avant: 22-24 ans ; 384 IP, 62 départs, 25-16, 3,68 ERA

Après: 25 ans ; je n’ai plus lancé dans les majors

La carrière prometteuse de Parker s’est terminée rapidement après deux bonnes saisons en tant que titulaire. Il a subi une opération chirurgicale à Tommy John au début de la saison 2014 et n’est jamais revenu dans les majors. Il a annoncé sa retraite en 2018.

Josh Johnson

Avant: 21-29 ans ; 998 IP, 160 départs, 58-45, 3,40 ERA

Après: 30 ans ; je n’ai plus lancé dans les majors

Il a ébloui à 22 ans avec les Marlins, avait Tommy John, puis a remporté deux nominations All-Star et a été champion de la NL ERA. Mais d’autres blessures ont limité sa disponibilité et son efficacité avant qu’une autre reconstruction de l’UCL ne soit nécessaire. Il a signé avec les Padres après la deuxième procédure, mais n’est jamais apparu dans un match pour eux et a subi une troisième opération TJ en 2015.

Nathan Eovaldi

Avant: 21-26 ans ; 739 IP, 127 départs, 38-46, 4,21 ERA

Après: 28-33 ans ; 642,1 IP, 113 départs, 40-25, 3,81 ERA

Aucun lanceur n’a été meilleur après une deuxième reconstruction de l’UCL qu’Eovaldi. Après avoir raté toute l’année 2017, Eovaldi a été échangé aux Red Sox au milieu de la saison 2018 et a joué un rôle central dans leur course au titre des World Series cet automne.

Une année 2019 désastreuse (5,99 ERA) a été effacée par trois saisons supérieures à la moyenne, dont une campagne All-Star en 2021. Il est actuellement au milieu d’une année de carrière avec les Rangers (ce qui lui a valu une autre sélection All-Star), bien que un séjour prolongé sur la liste des blessés lui a probablement coûté une chance au prix AL Cy Young.

Edinson Volquez

Avant: 21-34 ans ; 1524,2 IP, 269 départs, 93-87, 4,42 ERA

Après: 35-36 ans ; 21,2 IP, 18 applications/4 démarrages, 2-2, 6,65 ERA

Volquez était un All-Star à 25 ans et ressemblait à un futur as de longue date avant sa première opération à Tommy John en 2009. Cette version n’est jamais revenue, bien qu’il ait joué un rôle déterminant dans la victoire des Royals dans les World Series 2015. En 2017, deux mois seulement après avoir lancé un match sans coup sûr, Volquez avait à nouveau besoin d’une reconstruction de l’UCL. Il est revenu dans les majors deux ans plus tard, mais sa carrière était bel et bien terminée.

Drew Rasmussen

Avant: A fait ses débuts en MLB environ trois ans après la deuxième opération du TJ

Après: 24-27 ans ; 282 IP, 83 applications/46 démarrages, 20-10, 2,97 ERA

Rasmussen, qui a subi deux reconstructions à l’UCL alors qu’il était à l’université, est une autre exception. Il a été repêché (pour la troisième fois) après sa deuxième opération, puis a gravi les échelons du système agricole des Brewers. Il a été un élément clé de la rotation des Rays au cours des deux dernières saisons. Il a subi une autre opération au coude (réparation de l’UCL) en juillet, ce qui le mettra à l’écart au moins jusqu’au milieu de 2024.

Jameson Taillon

Avant: 24-27 ans ; 466 IP, 82 départs, 29-24, 3,67 ERA

Après: 29-31 ans ; 437,1 IP, 84 départs, 29-19, 4,49 ERA

L’ancien choix n ° 2 au classement général n’a atteint les majors qu’après avoir subi une opération de Tommy John chez les mineurs. Il est devenu un titulaire au-dessus de la moyenne avant de nécessiter une deuxième reconstruction de l’UCL en 2019, mettant ainsi fin à son séjour avec les Pirates. Après avoir été absent en 2020, Taillon a assumé une lourde charge de travail pendant trois saisons consécutives. Il n’a tout simplement pas été bon avec les Cubs en 2023, affichant jusqu’à présent une MPM de 5,60.

Hyun Jin Ryu

Avant: 26-35 ans ; 1003.1 IP, 174 départs, 75-45, 3,27 ERA

Après: 36 ans ; 19 IP, 4 départs, 2-1, 1,89 ERA

Ryu, il convient de le noter, a subi sa première opération chirurgicale au TJ alors qu’il était encore adolescent en 2004. Le gaucher vétéran a connu sa meilleure saison complète avec les Dodgers en 2019 et a terminé deuxième de l’AL Cy Young lors de la saison 2020 abrégée tandis que avec les Blue Jays. Il a ensuite connu des difficultés au cours de l’année suivante et a eu besoin de sa deuxième reconstruction de l’UCL l’été dernier. Ryu est revenu à l’action plus tôt ce mois-ci et a été vif jusqu’à présent pour Toronto.