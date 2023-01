L’avenir de Scott Disick dans l’émission Hulu de Kardashians révélé après que les fans ont demandé que l’ex de Kourtney revienne à plein temps dans la saison 3

L’avenir de SCOTT Disick dans l’émission Hulu des Kardashian est sombre, malgré les demandes des fans pour qu’il revienne à plein temps dans la saison 3, a appris The US Sun.

Bien que l’ex de Kourtney Kardashian ait été une figure centrale de l’ancienne émission de la famille, Keeping Up With the Kardashians, le franc-parler Scott a jusqu’à présent pris le pas sur la nouvelle série.

Le père des trois enfants de Kourtney a fait sa première apparition dans la saison 2 de la série dans le quatrième épisode, et c’était pour donner des conseils de retournement de maison à Kendall Jenner.

Une source a révélé à The US Sun que Scott, 39 ans, “pourrait faire une apparition dans la saison 3, mais ce serait similaire à la dernière où il n’est montré que pour une petite partie”.

Le dernier épisode de la saison 2 a été diffusé le 24 novembre.

La date de diffusion de la saison 3 n’a pas encore été annoncée.

La source a déclaré: “Scott ne filme pas 24h/24 et 7j/7 avec eux.

“Il se concentre sur gagner de l’argent indépendamment de la série car il n’a plus ce soutien financier.

“Il recherche des partenariats avec des marques et son prochain changement de carrière, en particulier après l’échec de son émission dérivée (Flip It Like Disick).”

‘PAS SURPRIS’

“L’apparition minimale de Scott dans la saison 2 n’est pas une surprise”, a ajouté l’initié. “Les Kardashian déménagent à Hulu et Travis [Barker] épouser Kourtney y était pour beaucoup.

L’initié a poursuivi: “L’accent de l’émission est sur les filles (Kim, Khloe, Kourtney, Kylie et Kendall).

“Puisque Scott n’a pas de relation amoureuse avec Kourtney, ils n’avaient pas l’impression qu’il y avait une histoire pour lui.”

L’initié a déclaré que “la tension et l’éloignement” du fondateur de Talentless avec Travis, 47 ans, et Kourtney, 43 ans, sont une autre raison pour laquelle il n’a pas beaucoup filmé.

“Travis et Scott ne s’aiment pas du tout. Ils ne supportent pas d’être dans la même pièce ensemble », a déclaré une source au US Sun.

Kourtney et Scott partagent la garde de leurs trois enfants : Mason, 13 ans, Penelope, 10 ans et Reign, huit ans.

Après avoir épousé le batteur de Blink 182, Kourtney a désormais une grande famille recomposée avec son mari. Travis partage les enfants Atiana De La Hoya, 23 ans, Landon, 19 ans et Alabama, 17 ans, avec son ex Shanna Moakler.

La source a fourni une mise à jour sur la coparentalité de Scott et Kourtney de nos jours.

«Ils coparentalité à l’amiable. Ils partagent le temps avec les enfants et sont justes en ce qui concerne le partage du temps », a déclaré la source.

“Leur relation, en revanche, est une autre histoire. Ils sont complètement tendus.

«Ils sont amicaux les uns avec les autres lors des réunions de famille, mais à huis clos, il y a très peu de communication et Scott garde ses distances.

“Ça lui fait mal de voir à quel point Kourtney et Travis sont amoureux.”

DIFFICULTÉS

En avril, Scott a déclaré aux caméras dans un épisode d’avril 2022: «Ce fut un énorme ajustement de perdre Kourtney de manière romantique. Mais maintenant, cela devient un énorme ajustement de la perdre en tant que meilleure amie.

« Maintenant, nous sommes vraiment plus de coparentalités. Je dirais que c’est probablement l’une des choses les plus difficiles de ma vie.

Bien que Scott ait été ouvert sur ses sentiments à l’égard de Kourtney qui passe avec Travis, il n’a pas encore partagé ses véritables sentiments à propos du beau-père de ses enfants.

À l’exception, bien sûr, du prétendu DM divulgué qu’il a envoyé à l’ex de Kourt, Younes Bendjima, l’année dernière, où il a appelé les tourtereaux pour avoir montré PDA sur un bateau en Italie.

Il aurait envoyé un message à Younes: “Yo est-ce que cette nana va bien !???? Broooo comme qu’est-ce que c’est. Au centre de l’Italie.

Depuis que Kravis s’est marié en mai 2022, Scott a également été visiblement absent des fonctions familiales. Les fans se sont demandé s’il était à la récente fête de Noël de Kourtney.

Scott a dit à Khloe dans la saison 1 : “Se sentir exclu et ne rien entendre est super blessant, surtout quand je n’ai pas d’autre famille où aller. je préfère être là [Kourtney and Travis] et être autour de ma famille que pas du tout.

Scott a retrouvé les Kardashian pour célébrer la Bar Mitzvah de son fils Mason le samedi 17 décembre. Cependant, Travis était absent des photos de famille et aurait sauté.

CE QUE VEULENT LES FANS

Les fans implorent maintenant Scott de revenir dans la série, d’autant plus qu’il faisait partie intégrante de Keeping Up with the Kardashians dans le passé.

Dans l’une des publications Instagram de Scott, les fans ont exprimé leur émotion de ne pas voir le père des enfants à la télévision.

“TU NOUS MANQUES SUR LE SHOW SCOTT”, a écrit un fan en majuscules.

“Nous voulons que Scott revienne sur les Kardashian”, a demandé un autre, tandis qu’un autre a convenu: “Je t’aime Seigneur !! Nous avons besoin de vous voir PLUS sur The Kardashians !!”

Un autre a ajouté: “Tu nous manques Scott. Vous êtes un favori pour de nombreux téléspectateurs qui regardent suivre les Kardashian.

