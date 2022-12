L’avenir de Ramaphosa en tant que leader sud-africain dans le doute après un rapport accablant

Mais en juin, l’un de ses ennemis politiques a déposé une plainte auprès de la police alléguant qu’entre 4 et 8 millions de dollars américains avaient été volés dans la ferme de gibier de M. Ramaphosa en février 2020. La plainte indiquait qu’il n’avait pas signalé le vol à la police. et a tenté de le dissimuler afin de se protéger des allégations de fraude fiscale et de blanchiment d’argent associées à la cachette d’argent, et des questions sur sa source.

M. Ramaphosa a fait valoir que seulement 580 000 dollars avaient été volés et que l’argent représentait le produit de la vente de 20 buffles à un homme d’affaires soudanais. Il a dit qu’il n’avait enfreint aucune loi et que l’argent avait été caché dans un canapé parce qu’un responsable de la ferme craignait qu’il ne soit volé dans un coffre-fort que plusieurs membres du personnel pourraient ouvrir.

Mais le panel de deux anciens juges et d’un avocat a rapporté que la version des événements du président avait de nombreuses lacunes et qu’il n’avait pas expliqué pourquoi il n’avait pas déclaré avoir reçu de devises étrangères à la banque centrale d’Afrique du Sud ni payé d’impôts sur celles-ci comme requis, ou pourquoi il n’a pas signalé le vol à la police. Les panélistes ont exprimé des doutes sur le fait que l’argent provenait réellement du produit de la vente de buffles, que l’acheteur présumé n’a apparemment jamais retiré de la ferme.

L’Assemblée nationale doit débattre des conclusions du panel mardi prochain, et les analystes politiques disent qu’il est probable que les législateurs voteront pour convoquer un comité pour tenir une audience sur la question de savoir si M. Ramaphosa devrait être démis de ses fonctions. Le président serait destitué si les deux tiers des députés votent contre lui.

Mme Mbete, professeur de politique, a déclaré que M. Ramaphosa survivrait probablement à un processus de destitution parce que son parti est majoritaire. Les conclusions du panel lui sont beaucoup plus préjudiciables dans le contexte de l’amère lutte de pouvoir interne de l’ANC.

À certains égards, la conclusion du panel est un bon signe pour l’Afrique du Sud, a-t-elle déclaré – cela montre que le pays dispose d’institutions résilientes qui n’ont pas peur de tenir les puissants responsables. Mais c’est aussi mauvais dans la mesure où cela pourrait amener le président à devenir absorbé par la politique des partis, a-t-elle déclaré.

« Les gens ne mangent pas les institutions », dit-elle. “Les problèmes de pauvreté, de chômage et d’inégalité qui sont vraiment urgents, on a juste l’impression que cela va être à nouveau mis en veilleuse.”