L’avenir de Pogba à la Juventus est trouble

Après un mois de janvier incroyablement dramatique (et coûteux), le mercato est désormais clos ! Mais maintenant, nous nous tournons vers l’été et les rumeurs battent déjà leur plein ! Les dernières nouvelles sur les transferts, les potins et les buzz – ainsi que toutes les offres conclues !

TOP STORY: L’avenir de Pogba à la Juventus trouble

La Juventus semble perdre patience avec le milieu de terrain Paul Pogba et envisageant de le muter voire de résilier son contrat, selon Gazzetta Dello Sport.

Le joueur de 29 ans n’a pas joué pour le Bianconeri du tout cette saison à la suite d’une blessure au genou, et les responsables de la Juve en auraient eu assez.

Lorsqu’il a signé de Manchester United pour un transfert gratuit en juillet dernier, on espérait que Pogba serait le remplaçant parfait pour Paulo Dybala, parti à l’AS Rome. Mais la seule inclusion du Français jusqu’à présent cette campagne était en tant que sous-marin inutilisé lors de la défaite de la Juve à Monza ce week-end.

Les fans de la Juve perdent également patience avec lui, tandis que les responsables du club considèrent Pogba comme une influence perturbatrice dans le vestiaire.

La Juventus envisage de résilier le contrat de Pogba en juin, bien qu’elle se méfie des répercussions potentielles – et des coûts – de le faire.

Paul Pogba n’a peut-être pas d’avenir à la Juventus. Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Sergej Milinkovic-Savic a été lié à un départ de la Lazio lors des deux dernières fenêtres de transfert, mais le club espère qu’il renouvellera son contrat. Selon Corriere Dello Sportle directeur sportif de la Lazio Igli Tare est convaincu que Milinkovic-Savic prolongera désormais son séjour à Rome au-delà de 2024. Si les deux parties ne parviennent pas à s’entendre sur une prolongation cette fois-ci, la Lazio transférera le joueur de 27 ans pour l’empêcher de quitter le club pour rien l’été prochain.

– Newcastle United espère signer un joueur de 18 ans Matheus Franca de Flamengo en été, selon Colonne de Fla. Les Magpies ont tenté de signer le jeune milieu de terrain en janvier, mais ont vu trois offres – la plus élevée atteignant 20 millions de livres sterling – rejetées. L’entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, attendra désormais la fin de la saison avant de revenir avec ce qu’il espère être une proposition suffisante. Le Bayer Leverkusen tient également à l’étoile montante.

– Suite à des rapports antérieurs liant Manchester City Bernardo Silva avec un déménagement estival à Barcelone ou au Real Madrid, journaliste Romain Molina rapporte maintenant que le Paris Saint-Germain n’a pas encore abandonné l’espoir de signer le joueur de 28 ans. L’été dernier, le PSG a vu une offre de 80 millions d’euros pour le transfert de Silva rejetée, mais Molina affirme que le club français subit une pression croissante pour renforcer l’équipe avec des joueurs du calibre de Silva afin d’apaiser des joueurs de premier plan tels que Kylian Mbappé. Mbappe serait déçu par le manque d’activité de transfert du club en janvier, qui a été mieux résumé au dénouement de la fenêtre de transfert par l’échec de l’atterrissage. Hakim Ziyech de Chelsea.

– L’Inter Milan est à la recherche de nouveaux défenseurs cet été et a trois cibles principales composées du Bayern Munich Benjamin Pavard, d’Atalante Giorgio Scalviniet les Roms Chris Petitselon Tutosport. Avec le défenseur actuel Milan Skriniar révélant qu’il veut partir à la fin de la saison, et l’avenir de Stefan de Vrij également incertain, l’Inter a besoin d’au moins deux remplaçants. Pavard est disponible pour environ 30 millions d’euros cet été, tandis que les honoraires de Scalvini, 19 ans, pourraient coûter un peu plus de 40 millions d’euros. Smalling pourrait être le plus rentable des trois. celui de Lille Tiago Djalo a également été lié.

– Nicolas Zaniolole départ de Rome cet été ressemble à une formalité, et Calciomercato pense que l’AC Milan est le favori pour décrocher le milieu de terrain imprévisible. Le joueur de 23 ans a demandé un déménagement en janvier et il était lié à Tottenham Hotspur, Leeds United et Galatasaray, entre autres. Aucun accord n’a été conclu et Zaniolo a maintenant été exclu de l’équipe de la Roma en Ligue Europa, suggérant qu’il n’y a pas de retour pour lui sous Jose Mourinho. La Juventus et l’Inter Milan sont également intéressés, mais le Rossoneri ouvrir la voie.