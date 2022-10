L’avenir de notre démocratie exige que nous travaillions ensemble – Shaw Local

Je suis frappé par le fait qu’en dépit d’une polarisation politique endémique et militarisée, 69 % des démocrates et des républicains sont en fait d’accord sur quelque chose : notre démocratie est en danger, selon le Quinnipiac University Polling Institute.

Pourquoi cette question n’est-elle pas abordée par chaque candidat en lice ? Parce qu’ils ne sont pas tenus responsables.

Le comportement politique rancunier s’est enraciné à tous les niveaux de gouvernement, du Congrès aux conseils scolaires locaux. Pourtant, les médias, les éditoriaux et les organisations citoyennes n’exigent pas que les candidats abordent la question. Cela doit changer.

Tout groupe qui interroge, évalue ou rend compte d’un candidat – en particulier lors de l’émission d’approbations ou de l’organisation de débats/forums – doit demander quelles mesures concrètes cette personne prendrait pour combler le fossé de notre nation.

Plusieurs organisations, telles que Braver Angels, le House Select Committee on the Modernization of Congress et FMC : The Association of Former Members of Congress, ont proposé des recommandations fondées sur l’expérience que les élus peuvent mettre en œuvre pour faire baisser la température en politique.

J’implore Shaw Media et tous ceux qui ont une plateforme de poser des questions aux candidats sur ces techniques et solutions éprouvées. Ce n’est qu’en tenant les candidats et les élus responsables qu’ils verront ce que le public voit : l’avenir de notre démocratie exige que nous travaillions ensemble.

Kévin Buick

Sycomore