FOXBOROUGH, Massachusetts: Cam Newton ne voulait pas parler de son avenir avec les Patriots après la défaite 38-9 de la Nouvelle-Angleterre face aux Bills de Buffalo lundi soir.

Mais il n’a pas pu empêcher sa frustration de s’infiltrer sur la façon dont une saison qui a commencé avec de grandes attentes s’est effondrée.

Newton a eu un touché, mais n’a terminé que 5 sur 10 pour 34 verges par la passe avant d’être retiré au troisième quart pour le remplaçant Jarrett Stidham.

Les Newtons 34 verges par la passe étaient les moins nombreux par un quart partant des Patriots depuis 1993. Il s’agissait de sa quatrième fois cette saison avec moins de 100 verges par match.

C’est extrêmement frustrant de savoir de quoi vous êtes capable, d’avoir confiance en vous », a déclaré Newton. «Ce n’est tout simplement pas visible quand ça compte le plus.

Pire encore, après avoir été sauvé par l’entraîneur Bill Belichick et les Patriots après avoir initialement reçu aucune offre d’agence libre, Newton a signé un contrat d’un an dans l’espoir de faire ses preuves et d’apporter la stabilité à une offensive qui venait de perdre Tom Brady à Tampa Bay.

Au lieu de cela, la perte de lundi était un microcosme de l’année de Newton. Une saison pleine d’erreurs, un jeu de passes stagnant et seulement des flashs du joueur MVP qu’il était plus tôt dans sa carrière.

Après avoir clôturé à 10-9 au deuxième quart, les Patriots ont été surclassés 28-0 le reste du temps, les ramenant à 6-9 et consolidant leur deuxième record de défaites lors des 21 saisons de Belichicks en Nouvelle-Angleterre.

La défaite a marqué la première fois que la Nouvelle-Angleterre a été balayée dans la série de la saison par Buffalo depuis 1999. Les Patriots ont couru 19 saisons consécutives sans perdre les deux matchs à un adversaire de division était un record de la NFL.

Les Patriots ont inscrit le demi offensif primaire Damien Harris, absent pour le deuxième match consécutif en raison d’une blessure à la cheville. Ils ont également perdu deux de leurs meilleurs plaqueurs, le joueur de ligne défensif Lawrence Guy et le secondeur JaWhaun Bentley, tous deux mis à l’écart avec des problèmes d’épaule.

Leurs absences ont été ressenties lorsque le quart-arrière des Bills Josh Allen a passé 320 verges et quatre touchés, rejoignant Alex Smith en tant que seul quart-arrière en visite à lancer quatre passes ou plus de TD sans interception dans un match au Gillette Stadium.

Les deux pires défaites à domicile de la Nouvelle-Angleterre sous Belichick sont survenues cette saison: 33-6 contre les 49ers lors de la semaine 7 et lundi soir contre Buffalo.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il auditionnerait pour un contrat en Nouvelle-Angleterre ou ailleurs lors de la finale de la saison de dimanche contre les Jets, Newton a déclaré qu’il n’y avait pas pensé.

Je me fiche de l’absence de contrat. Je veux juste gagner, dit-il.

Stidham a terminé 4 sur 11 pour 44 verges en soulagement de Newton. Le coordinateur offensif Josh McDaniels a déclaré la semaine dernière qu’il pensait avoir une bonne idée de ce que Stidham a développé au cours de ses deux saisons. Ce qui reste incertain, c’est si Belichick veut utiliser la dernière semaine pour jeter un autre regard sur Stidham à l’approche de l’intersaison.

Belichick a déclaré qu’il n’avait pas pris de décision quant au départ du quart-arrière la semaine prochaine contre les Jets.

C’était l’occasion de lui donner une chance de jouer, a déclaré Belichick à propos de l’insertion de Stidham. Cam a fait du bon travail pour nous. Je veux dire, ce n’était pas le problème. Nous n’étions tout simplement pas très compétitifs au début.

Newton a déclaré qu’il appréciait que Belichick soit resté avec lui cette saison et a ajouté qu’il jouerait le rôle qui lui sera confié la semaine prochaine.

Je serai la première personne à vous dire que je dois mieux jouer. En même temps, c’est juste des choses que si on me demande de faire quelque chose, c’est ce que je vais faire », a déclaré Newton. Je n’ai jamais été une personne à controverse dans les vestiaires, contrairement à ce que pensent les autres. J’essaye d’être le meilleur coéquipier que je puisse être. C’est ce que je continuerai de faire.

