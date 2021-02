L’avenir de Mourinho à Tottenham dépend de sa capacité à changer de son passé émotionnel et combatif

Nous sommes sur le point de savoir si Jose Mourinho a vraiment changé. Tottenham a progressé dans les huitièmes de finale de la Ligue Europa avec une victoire si confortable contre l’AC Wolfsberger mercredi – 4-0 au match retour, pour avancer 8-1 au total – qu’il est facile de sentir que la plus grande bataille a eu lieu un jour. plus tôt dans la conférence de presse pré-match de Mourinho.

Ce sont des moments difficiles pour le manager de Tottenham Hotspur, qui a longtemps été mal interprété en tant que manipulateur machiavélique. Il est espiègle et souvent calculé, cela ne fait aucun doute, mais ceux qui le connaissent le mieux décrivent un individu capricieux enclin à de violentes sautes d’humeur émotionnelle.



Il y a plusieurs années lors d’une conversation privée, l’un de ses anciens joueurs les plus célèbres m’a un jour décrit le contraste entre Guus Hiddink et Mourinho lors de leurs mandats respectifs à Chelsea en faisant deux gestes de la main. Le premier était avec sa main devant, la paume face à plat au sol, faisant un mouvement de gauche à droite pour signifier des eaux calmes. Pour Mourinho, il a dessiné des vagues aussi hautes et basses que ses bras le permettaient.

Après une interruption de 11 mois du match après avoir été limogé par Manchester United, Mourinho a insisté à son arrivée aux Spurs en novembre 2019 sur le fait qu’il était un homme différent; un personnage plus doux et mesuré qui n’appréciait plus le conflit, aussi artificiel soit-il. Quiconque connaît sa carrière sait que son passage dans un club suit un schéma spécifique qui ne termine jamais une quatrième saison: s’améliorer, exceller, pousser jusqu’au point de rupture, guerre civile, sortie acrimonieuse.

Vous savez que nous avons atteint une étape dangereuse du cycle lorsque le jeu du blâme commence.

« Je pense que depuis très, très longtemps, nous avons des problèmes dans l’équipe que je ne peux pas résoudre par moi-même en tant qu’entraîneur », a-t-il déclaré après la défaite 2-1 de dimanche à West Ham United, leur cinquième en six matches de Premier League, qui est parti. Les quatre meilleurs espoirs de Tottenham ne tiennent qu’à un fil. Trois jours plus tard, avec le temps de se ressaisir, il est revenu de cette position, désireux de remettre la rhétorique sur le ton plus conciliant qu’il a frappé depuis son arrivée au club.

« Parfois, il y a des moments de frustration et je pense que les entretiens post-match sont l’endroit idéal pour un entraîneur pour ne pas dire les bonnes choses ou pour laisser des doutes [for interpretation] », a-t-il expliqué. » Comme aujourd’hui, une conférence de presse avant le match, je pense que tout ce que nous disons peut être suivi mot par mot, car nous sommes calmes sans pression et sans adrénaline mais après les matchs ce n’est pas facile pour nous. «

Les entretiens après le match n’ont pas été faciles pour Mourinho car les Spurs continuent de perdre. Bien qu’ils aient enduré une période difficile avant le premier verrouillage du coronavirus en Angleterre en mars dernier, Mourinho a évité les questions difficiles car il n’était au travail que depuis quatre mois, avec une atténuation supplémentaire offerte par les longues blessures de Harry Kane et Son Heung-Min, entre autres. .

Cette fois, c’est différent, et sous un examen plus approfondi, la conférence de presse de mardi était parfois comme regarder Mourinho se battre avec sa propre ombre. En affirmant qu’il a plus de sang-froid que le Mourinho de 2004, le joueur de 58 ans a fait un aveu remarquable.

« Comme vous le savez, je n’ai pas eu beaucoup de mauvais résultats », a-t-il dit, aux prises avec l’élément « humble » auto-oint de sa nouvelle personnalité. « Mais les problèmes quotidiens qui surviennent plusieurs fois dans les clubs avec nous tous, j’ai réagi auparavant de manière beaucoup plus émotionnelle. Et au lieu de m’aider moi-même et ceux qui m’entourent, j’ai même créé le genre de situations conflictuelles que je avait auparavant. «

Il a raison, bien sûr, mais ce n’était pas moins sourcilleux d’entendre Mourinho admettre son penchant pour générer de l’hostilité interne. Et c’est pourquoi la ligne «problèmes que je ne peux pas résoudre en tant qu’entraîneur» a fait sonner l’alarme; cela semble signaler une escalade dans son approche habituellement conflictuelle, avec certains membres du vestiaire, qui a inexorablement conduit à son départ de tous les clubs qu’il a dirigés.

jouer 0:56 Jurgen Klinsmann explique à quel point il est crucial pour Jose Mourinho d’avoir le soutien de tous ses joueurs de Tottenham.

Mourinho a plutôt affirmé qu’il faisait référence à « rien de spécifique, rien que vous pensez probablement que je voulais dire et que je n’ai pas fait », en portant un chiffon humide au petit feu qu’il a allumé.

Il y avait plus de contradictions. Une déclaration selon laquelle le club devrait être la priorité de tous a précédé une longue divagation sur ses propres sentiments et sa réputation.

En insistant sur le fait que la création de conflit était derrière lui en tant qu’homme plus mature, il a fouillé un autre manager anonyme – l’argent intelligent est sur Thomas Tuchel de Chelsea pour son avertissement public de Callum Hudson-Odoi – pour être allé « un peu trop loin dans ses paroles, mais c’est une autre histoire car ce n’est pas Jose Mourinho, ce n’est pas un problème. » Il ne peut tout simplement pas s’en empêcher et souvenez-vous: ce sont les occasions où nous pouvons «suivre mot à mot».

Il est facile de placer trop de stock dans les citations des conférences de presse, mais Mourinho ne connaît que trop bien la perception qu’il se bat: l’homme d’hier, laissé pour compte par des managers plus progressistes et expansifs jouant une marque de football dont il est l’antithèse.

Pendant un certain temps cette saison, il est apparu capable de catapulter Tottenham dans la course au titre, en particulier avec Manchester City en difficulté avant sa séquence de victoires et les champions de Liverpool semblant vraiment vulnérables. Pourtant, ce ralentissement sent le déclin terminal synonyme de la troisième année de Mourinho dans les clubs, lorsque les défaites sont trempées d’acrimonie, de pointes du doigt et de rancune.

La deuxième saison, dans laquelle Mourinho est maintenant aux Spurs, est censée être le sommet. Au FC Porto, il a remporté la Primeira Liga portugaise et la Ligue des champions la deuxième année. À Chelsea, il a conservé la Premier League. A l’Internazionale, c’était un doublé de Serie A et de Ligue des champions. Au Real Madrid est venu son seul titre en Liga. Lors de sa deuxième tournée avec Chelsea, il a livré la Premier League et plus récemment, en 2016-17 à Manchester United, il a remporté la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa.

Ce doublé reste encore possible cette saison, et il devra en gagner au moins un pour même commencer à prétendre que cette campagne a été un succès.

Ces deux trophées à United étaient censés être le tremplin vers de plus grands prix. La même trajectoire est souhaitée chez les Spurs, que Mourinho lui-même a déclaré avoir une meilleure équipe que ce qu’il a réussi à Old Trafford. Cette équipe a également été complétée de manière experte dans la fenêtre estivale avec les ajouts de Sergio Reguilon, Gareth Bale (en prêt), Pierre-Emile Hojbjerg et Matt Doherty, ce qui a conduit Mourinho à «féliciter» le président Daniel Levy pour le travail qu’il avait accompli.

N’ayant personne à blâmer au-dessus de lui, Mourinho a parfois exprimé sa frustration sur les joueurs, en particulier le nombre d’erreurs défensives individuelles qui ont contribué à leur triste parcours. Les joueurs ont été ostracisés, tout comme le style de Mourinho, avec Bale et Dele Alli maintenant invités à jouer un rôle plus important. La nuit dernière a été un début prometteur avec Alli et Bale sur la feuille de match, mais leur réponse sera vitale pour Tottenham lors de la confrontation, tout comme la gestion par Mourinho de ces individus – et de l’équipe dans son ensemble – avec sa position en cours de montage. pression.

Être à Londres dans la maison familiale de Belgravia aidera, plutôt que de se réfugier seul à The Lowry, un hôtel cinq étoiles à Manchester qu’il préférait acheter une maison dans la région. Mais ces prochains matchs – à commencer par la visite de Burnley dimanche – sont des moments cruciaux pour déterminer si Mourinho a vraiment évolué en tant que manager et peut briser son propre cycle.

Son avenir à Tottenham en dépend.