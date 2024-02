L’avenir de Merrick Garland s’annonce sombre

Il est très peu probable que Merrick Garland accomplisse un second mandat de procureur général au milieu des critiques croissantes à l’égard du rapport sur les documents classifiés de Biden, a déclaré un professeur de droit.

Le professeur Anthony V. Alfieri, professeur de droit à l’Université de Miami en Floride, réagissait à la nomination par Garland de Robert Hur comme conseiller spécial chargé d’enquêter sur la gestion des documents par le président Biden.

Garland a été sous pression en raison de l’injustice perçue du rapport et de son silence à la suite.

Le procureur général Merrick Garland subit une pression politique intense après la publication du rapport sur les documents classifiés de Biden.

Le procureur général Merrick Garland subit une pression politique intense après la publication du rapport sur les documents classifiés de Biden.

Photo-illustration par Newsweek/Getty



Le rapport indique que Biden a affirmé qu’il ne pouvait pas se souvenir des détails des documents classifiés qu’il détenait après avoir quitté la Maison Blanche en tant que vice-président, et qu’il prétendrait probablement avoir oublié s’il était jugé.

“Le manque d’équité de Garland dans cette affaire, et les retombées politiques qui en découlent, rendent un second mandat très improbable”, a déclaré Alfieri. Semaine d’actualités.

“La nomination de Robert Hur au poste de conseiller spécial par le procureur général Garland, malgré un pedigree et un bilan particulièrement conservateurs, est moins controversée que la conclusion de Garland selon laquelle le rapport de Hur n’était ni ‘inapproprié’ ni ‘injustifié'”, a déclaré Alfieri.

“Cette conclusion et sa publication du rapport aux commissions judiciaires de la Chambre et du Sénat sans ajout, expurgation ou modification, approuvent à la fois explicitement et implicitement un langage formellement descriptif mais substantiellement gratuit, ad hominem et politiquement chargé préjudiciable à M. Biden.”

Alfieri a déclaré que le rapport n’avait pas suivi les procédures d’équité appropriées.

« Cette injustice est aggravée par la conclusion supplémentaire de Garland selon laquelle la publication du rapport dans son intégralité est dans « l’intérêt public » et est conforme à la politique du ministère de la Justice. la réglementation de la fonction de poursuite, comme ici, exige que les cibles des enquêtes fédérales soient équitables », a-t-il déclaré.

Le rapport de Hur sur les documents classifiés de l’ère Obama trouvés au domicile de Biden dans le Delaware et dans son bureau du Penn Biden Center à Washington, DC, entre novembre 2022 et janvier 2023, a été publié jeudi. Hur a refusé de poursuivre Biden pour mauvaise gestion des documents classifiés, en partie parce qu’il a coopéré à l’enquête et que les preuves “n’établissent pas la culpabilité de M. Biden au-delà de tout doute raisonnable”. Cependant, son rapport soulevait des questions sur la santé mentale de Biden et le qualifiait d'”homme âgé, bien intentionné, avec une mauvaise mémoire”.

Garland a nommé Hur pour diriger l’enquête Biden en janvier 2023. Hur a également été procureur américain pour le district du Maryland jusqu’en 2021, après avoir été nommé à ce poste par l’ancien président Donald Trump en 2018.

L’ancien procureur fédéral, Neama Rahmani, a déclaré Semaine d’actualités que Garland pourrait être contraint de démissionner.

“Si Biden est réélu, il sera intéressant de voir si Garland remplira un second mandat ou s’il démissionnera, volontairement ou non”, a-t-il déclaré.

“Il y a une question légitime de savoir si les déclarations de Hur sur la mémoire de Biden étaient appropriées et si Garland aurait dû insister pour que ces parties du rapport soient supprimées ou révisées”, a déclaré Rahmani.

Semaine d’actualités mardi, ils ont demandé des commentaires par courrier électronique aux bureaux de Merrick Garland et de Robert Hur.

Rahmani, aujourd’hui président du cabinet d’avocats West Coast Trial Lawyers à Los Angeles, en Californie, a déclaré que Garland avait raison de nommer Hur pour enquêter.

“Garland n’avait pas vraiment d’autre choix que de nommer un conseiller spécial. Il y avait une allégation selon laquelle son patron, le président Biden, avait enfreint la loi, voici donc ce que le statut du conseiller spécial était censé faire : demander à un procureur indépendant d’enquêter. Cette nomination était également nécessaire parce que Trump est poursuivi pour des accusations similaires”, a-t-il déclaré.

“Garland aurait pu décider de ne pas publier le rapport parce qu’il ne recommandait pas de poursuites, ou de caviarder certaines parties du rapport, mais Garland s’était déjà publiquement engagé à faire preuve de transparence, ce qui aurait pu entraîner davantage de retombées politiques.”

Il y a eu d’intenses critiques à l’encontre de Garland pour la publication publique du rapport et des signes indiquant qu’il pourrait ne pas survivre à la controverse.

Robert Shrum, consultant de longue date du Parti démocrate, a écrit sur X, anciennement Twitter, le 9 février, que Garland n’était pas le bon choix pour le poste de procureur général.

“Je me suis abstenu de toute critique à l’encontre de Merrick Garland. J’avais tort. Et il n’était pas le bon choix pour le DOJ. L’Histoire ne l’absoudra pas”, a-t-il écrit.

L’auteur et analyste juridique Jeffrey Toobin a déclaré à CNN le 10 février que Garland aurait pu prédire que le rapport Biden comporterait un parti pris politique.

“Je ne sais pas pourquoi Merrick Garland, parmi tous les avocats des États-Unis, a dû choisir celui-là. Mais c’est ce qui arrive lorsque vous nommez des personnes qui ont des programmes politiques contre votre patron pour enquêter sur votre patron”, a-t-il déclaré. dit.

Garland a également fait face aux critiques de Laurence Tribe, son ancien professeur de droit à Harvard, le lundi 12 février.

Dans un article sur X, anciennement Twitter, Tribe, professeur émérite de droit constitutionnel à l’Université Harvard, a partagé ses réflexions sur la question en critiquant Garland pour s’être « trop mis en arrière ».

“J’ai longtemps respecté mon ami et ancien étudiant Merrick Garland, mais il s’est trop penché en arrière pour éviter de paraître pro-Biden”, a-t-il écrit.

Ce n’est pas la première fois que Tribe critique le rapport, puisqu’il a republié dimanche sur X une vidéo de l’ancien juge J. Michael Luttig de la Cour d’appel des États-Unis, qui a qualifié à plusieurs reprises le rapport de Hur d'”abus de pouvoir”. En réponse à la vidéo, Tribe a écrit : « C’était effectivement un abus flagrant, et le procureur général aurait dû intervenir pour le corriger. »