L’avenir de Mason Mount à Chelsea est en suspens alors que les pourparlers sur le contrat sont suspendus – rapport

Chelsea de Mason Mount (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’avenir serait dans l’air, avec des négociations sur un nouvel accord pour le milieu de terrain qui aurait été mis de côté au milieu d’un désaccord sur les salaires.

Mount, 24 ans, est en fin de contrat à la fin de la saison prochaine, mais les Blues semblent avoir fait peu de progrès pour lui faire prolonger son séjour à Stamford Bridge.

Selon CourrierEn Ligne (s’ouvre dans un nouvel onglet)l’international anglais a refusé une nouvelle offre qui lui aurait permis de gagner beaucoup moins que les autres membres seniors de l’équipe.

Le rapport affirme que Mount souhaite augmenter son salaire hebdomadaire de 80 000 £ – un montant relativement modeste selon les normes d’élite de la Premier League – à 240 000 £.

Chelsea a dépensé plus de 300 millions de livres sterling lors de la fenêtre de transfert de janvier – en dépensant LaLiga, la Serie A, la Bundesliga et la Ligue 1 combinées – pour faire venir Mykhailo Mudryk et la signature du record britannique Enzo Fernandez.

Mais Mount – qui a gravi les échelons des jeunes des Blues, faisant ses débuts en équipe première en 2019 – reste un rouage clé de la machine, et il semble qu’il cherche un contrat pour refléter cela.

Bien qu’il n’ait pas atteint les mêmes sommets que la saison dernière – lorsqu’il a marqué 11 buts en carrière, son meilleur en carrière, et en a inscrit un autre – Mount a participé à 20 des 21 matchs de Chelsea cette saison, en commençant tous sauf un.